Оккупанты обстреляли Мерефу: - повреждено более 30 домов и высоковольтная линия
Следственный отдел УСБУ в Харьковской области под процессуальным руководством облпрокуратуры открыл уголовное производство по факту обстрела российскими оккупационными войсками г. Мерефа утром 17 мая.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.
"В результате обстрела повреждено более 30 домов, высоковольтная линия и ряд автомобилей", - говорится в сообщении.
Уголовное производство открыто по ч.1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины (ч.1 ст.438 УК Украины).
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Путлєр , будь ти проклятий навіки і маю надію , що понесеш наказання
за військові злочини в нашій країні і не тільки !,