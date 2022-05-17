Оккупанты обстреляли Мерефу: - повреждено более 30 домов и высоковольтная линия

Следственный отдел УСБУ в Харьковской области под процессуальным руководством облпрокуратуры открыл уголовное производство по факту обстрела российскими оккупационными войсками г. Мерефа утром 17 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

"В результате обстрела повреждено более 30 домов, высоковольтная линия и ряд автомобилей", - говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины (ч.1 ст.438 УК Украины).

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