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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты обстреляли Мерефу: - повреждено более 30 домов и высоковольтная линия

мерефа

Следственный отдел УСБУ в Харьковской области под процессуальным руководством облпрокуратуры открыл уголовное производство по факту обстрела российскими оккупационными войсками г. Мерефа утром 17 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

"В результате обстрела повреждено более 30 домов, высоковольтная линия и ряд автомобилей", - говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины (ч.1 ст.438 УК Украины).

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обстрел (28239) прокуратура (5040) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+7
Тварюки кацапські цілеспрямовано знищують наші міста і села - це геноцид !

Путлєр , будь ти проклятий навіки і маю надію , що понесеш наказання
за військові злочини в нашій країні і не тільки !,
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17.05.2022 22:27 Ответить
+7
да понятно, что их дох.я.Суть в том, как они сюда вошли,ведь восемь лет орали ,что война.не раскачивайте лодку бо путин нападёт. Они знали прекрасно ,что такое будет, в январе предупредили .Вместо того, чтобы встречать на границе лупить по Крыму ,Белоруссии и РФ, они устроили полигон в украинских городах, Они, - власть Зе.
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17.05.2022 22:40 Ответить
+4
Почему вы пишите оккупант обстрелял? Почему вы не пишите, что за восемь лет невозможно защитить страну, города и села, а1.5 % военного сбора было разворовано, также честно? Или правда разная у вас? А вы не знали, что будут стрелять? нет? Вы же сами писали война, а что на войне с шариками и флажками ходят?
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17.05.2022 22:31 Ответить
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Чим обстріляли, це місто на південному сході від Харкова?
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17.05.2022 22:22 Ответить
Смерчами скорее всего.
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17.05.2022 22:24 Ответить
эта "новость" от 17 березня
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17.05.2022 23:01 Ответить
Тварюки кацапські цілеспрямовано знищують наші міста і села - це геноцид !

Путлєр , будь ти проклятий навіки і маю надію , що понесеш наказання
за військові злочини в нашій країні і не тільки !,
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17.05.2022 22:27 Ответить
Почему вы пишите оккупант обстрелял? Почему вы не пишите, что за восемь лет невозможно защитить страну, города и села, а1.5 % военного сбора было разворовано, также честно? Или правда разная у вас? А вы не знали, что будут стрелять? нет? Вы же сами писали война, а что на войне с шариками и флажками ходят?
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17.05.2022 22:31 Ответить
а правда - она неудобная.
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17.05.2022 22:36 Ответить
Так это понятно, так почему всё СМИ молчит, ощущение, что выжидают непонятно чего, сдачи всей страны?
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17.05.2022 22:42 Ответить
Блеать, мы не можем победить быстро, их просто реально *****, и вообще *****. Я знаю некоторые данные. Нужно привыкать к войне. Мы их сделаем. Но над этим нужно поработать ВСЕМ
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17.05.2022 22:32 Ответить
да понятно, что их дох.я.Суть в том, как они сюда вошли,ведь восемь лет орали ,что война.не раскачивайте лодку бо путин нападёт. Они знали прекрасно ,что такое будет, в январе предупредили .Вместо того, чтобы встречать на границе лупить по Крыму ,Белоруссии и РФ, они устроили полигон в украинских городах, Они, - власть Зе.
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17.05.2022 22:40 Ответить
Братан, катись ты туда, откуда твои вопросы. Сейчас другие
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17.05.2022 22:45 Ответить
 
 