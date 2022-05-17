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Окупанти обстріляли Мерефу: пошкоджено понад 30 будинків і високовольтна лінія

мерефа

Слідчий відділ УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури відкрив кримінальне провадження за фактом обстрілу російськими окупаційними військами м.Мерефа вранці 17 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"У результаті обстрілу пошкоджено понад 30 будинків, високовольтну лінію та низку автомобілів", - 

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України (ч.1 ст.438 КК України).

Також читайте: Ворог продовжує обстрілювати Сумщину з території РФ, - ОК "Північ"

Автор: 

обстріл (29558) прокуратура (3709) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+7
Тварюки кацапські цілеспрямовано знищують наші міста і села - це геноцид !

Путлєр , будь ти проклятий навіки і маю надію , що понесеш наказання
за військові злочини в нашій країні і не тільки !,
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17.05.2022 22:27 Відповісти
+7
да понятно, что их дох.я.Суть в том, как они сюда вошли,ведь восемь лет орали ,что война.не раскачивайте лодку бо путин нападёт. Они знали прекрасно ,что такое будет, в январе предупредили .Вместо того, чтобы встречать на границе лупить по Крыму ,Белоруссии и РФ, они устроили полигон в украинских городах, Они, - власть Зе.
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17.05.2022 22:40 Відповісти
+4
Почему вы пишите оккупант обстрелял? Почему вы не пишите, что за восемь лет невозможно защитить страну, города и села, а1.5 % военного сбора было разворовано, также честно? Или правда разная у вас? А вы не знали, что будут стрелять? нет? Вы же сами писали война, а что на войне с шариками и флажками ходят?
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17.05.2022 22:31 Відповісти
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Чим обстріляли, це місто на південному сході від Харкова?
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17.05.2022 22:22 Відповісти
Смерчами скорее всего.
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17.05.2022 22:24 Відповісти
эта "новость" от 17 березня
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17.05.2022 23:01 Відповісти
Тварюки кацапські цілеспрямовано знищують наші міста і села - це геноцид !

Путлєр , будь ти проклятий навіки і маю надію , що понесеш наказання
за військові злочини в нашій країні і не тільки !,
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17.05.2022 22:27 Відповісти
Почему вы пишите оккупант обстрелял? Почему вы не пишите, что за восемь лет невозможно защитить страну, города и села, а1.5 % военного сбора было разворовано, также честно? Или правда разная у вас? А вы не знали, что будут стрелять? нет? Вы же сами писали война, а что на войне с шариками и флажками ходят?
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17.05.2022 22:31 Відповісти
а правда - она неудобная.
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17.05.2022 22:36 Відповісти
Так это понятно, так почему всё СМИ молчит, ощущение, что выжидают непонятно чего, сдачи всей страны?
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17.05.2022 22:42 Відповісти
Блеать, мы не можем победить быстро, их просто реально *****, и вообще *****. Я знаю некоторые данные. Нужно привыкать к войне. Мы их сделаем. Но над этим нужно поработать ВСЕМ
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17.05.2022 22:32 Відповісти
да понятно, что их дох.я.Суть в том, как они сюда вошли,ведь восемь лет орали ,что война.не раскачивайте лодку бо путин нападёт. Они знали прекрасно ,что такое будет, в январе предупредили .Вместо того, чтобы встречать на границе лупить по Крыму ,Белоруссии и РФ, они устроили полигон в украинских городах, Они, - власть Зе.
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17.05.2022 22:40 Відповісти
Братан, катись ты туда, откуда твои вопросы. Сейчас другие
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17.05.2022 22:45 Відповісти
 
 