Окупанти обстріляли Мерефу: пошкоджено понад 30 будинків і високовольтна лінія

Слідчий відділ УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури відкрив кримінальне провадження за фактом обстрілу російськими окупаційними військами м.Мерефа вранці 17 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"У результаті обстрілу пошкоджено понад 30 будинків, високовольтну лінію та низку автомобілів", -

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України (ч.1 ст.438 КК України).

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