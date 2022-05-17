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Окупанти обстріляли Мерефу: пошкоджено понад 30 будинків і високовольтна лінія
Слідчий відділ УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури відкрив кримінальне провадження за фактом обстрілу російськими окупаційними військами м.Мерефа вранці 17 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.
"У результаті обстрілу пошкоджено понад 30 будинків, високовольтну лінію та низку автомобілів", -
Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України (ч.1 ст.438 КК України).
Топ коментарі
+7 Amber
показати весь коментар17.05.2022 22:27 Відповісти Посилання
+7 Aleks Varnavin
показати весь коментар17.05.2022 22:40 Відповісти Посилання
+4 Aleks Varnavin
показати весь коментар17.05.2022 22:31 Відповісти Посилання
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Путлєр , будь ти проклятий навіки і маю надію , що понесеш наказання
за військові злочини в нашій країні і не тільки !,