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Новости
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Россия высылает 34 французских дипломата

франція

Сегодня, 18 мая, в МИД РФ вызвали посла Франции Пьера Леви, где ему заявили, что в ответ на действия властей 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России объявлены persona nоn grata, они должны покинуть страну в течение двух недель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на ТГ-канали МИД РФ.

При этом Леви был заявлен решительный протест в связи с предыдущим "провокационным и ничем не обоснованным" решением французских властей об объявлении 41 сотрудника российских дипломатических учреждений во Франции persona nоn grata. "Подчеркнуто, что этот шаг наносит серьезный ущерб российско-французским отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству", - говорится в сообщении.

Париж решительно осуждает такое решение РФ, говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Франции.

В заявлении отмечается, что это решение представляется российской стороной как ответ на решения Франции, уведомленные 4 и 11 апреля, по поводу выслания нескольких десятков российских агентов, действующих на территории Франции с дипломатическим статусом и работающих против ее интересов безопасности.

"Работа этих дипломатов и сотрудников нашего посольства в России, мужество и высокий профессионализм которых приветствует Франция, напротив, полностью укладывается в рамки Венской конвенции о дипломатических и консульских отношениях. Решение российских властей не имеет законных оснований. Мы можем только жалеть об этом", - заявили в МИДе Франции.

#Russie | Expulsion de diplomates français

Notre déclaration👇https://t.co/drhevPErB1 pic.twitter.com/eYTXRGjS1M

— France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) May 18, 2022

высылка (104) россия (96472) Франция (3557) дипломаты (641)


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Топ комментарии
+21
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18.05.2022 15:25 Ответить
+12
В відповідь -- усіх кацапів з Парижа та Монако --геть.
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18.05.2022 15:33 Ответить
+11
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18.05.2022 15:30 Ответить
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18.05.2022 15:25 Ответить
Начались плановые обстрелы украинской артиллерией кацапских позиций в Белгородской области. Путин просит никого не беспокоится все идет по плану...
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18.05.2022 15:29 Ответить
Главное, крепко за свой диван держись, Ыкспэрд
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18.05.2022 15:59 Ответить
Навряд, сенс витрачати снаряди по тому хутіру.
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18.05.2022 15:34 Ответить
Ага,дорогие снаряды по кацапским
туалетам за сараем.
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18.05.2022 16:08 Ответить
макрон не поповнив рахунок і перестав ***** телефонувати
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18.05.2022 15:29 Ответить
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18.05.2022 15:30 Ответить
пуйло начал дефранцизацию
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18.05.2022 15:31 Ответить
В відповідь -- усіх кацапів з Парижа та Монако --геть.
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18.05.2022 15:33 Ответить
письков против его дочка дома в рашке уроет
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18.05.2022 16:46 Ответить
Макрон плохо отзвонил.
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18.05.2022 15:33 Ответить
Как Макроша не звонил, звонил, звонил... Один хер, погнали лягушатников в три шеи!! Звони дальше!!!
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18.05.2022 15:35 Ответить
от невдача - не смогут *рукавичку-макдо* посетить теперь...
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18.05.2022 15:37 Ответить
Додзвонився, **********!!! Не хер вообще звонить и разговаривать с ******- толку 0.
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18.05.2022 15:37 Ответить
Эти перекидания дипломатами ничего в сущности не значат.
Одни уехали - другие приедут. Это же не прерывание дипломатических отношений.
Не обольщайтесь.
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18.05.2022 15:38 Ответить
Navernoe makron pri posledneme zvonke ***** poslal. I nje po francuzski.
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18.05.2022 15:43 Ответить
Плохо Микрон заглядывал в очко *****,ища там мира.Спроси у зеленомордого карлика как надо.
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18.05.2022 15:51 Ответить
Надо почаще им звонить по
телефону,они тогда еще и насрут в коробку и Макрону вышлют к дню Рождения
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18.05.2022 16:06 Ответить
макрон мало дзвонив х!йлу
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18.05.2022 16:59 Ответить
французы прям обрыдались от горя что в рашке не пожили!
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18.05.2022 18:28 Ответить
За що ж ***** так образив свого найвідданішого друга та психотерапевта?
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18.05.2022 19:31 Ответить
так макрону и надо
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18.05.2022 22:33 Ответить
 
 