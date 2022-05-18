Россия высылает 34 французских дипломата

Сегодня, 18 мая, в МИД РФ вызвали посла Франции Пьера Леви, где ему заявили, что в ответ на действия властей 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России объявлены persona nоn grata, они должны покинуть страну в течение двух недель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на ТГ-канали МИД РФ.

При этом Леви был заявлен решительный протест в связи с предыдущим "провокационным и ничем не обоснованным" решением французских властей об объявлении 41 сотрудника российских дипломатических учреждений во Франции persona nоn grata. "Подчеркнуто, что этот шаг наносит серьезный ущерб российско-французским отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству", - говорится в сообщении.

Париж решительно осуждает такое решение РФ, говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Франции.

В заявлении отмечается, что это решение представляется российской стороной как ответ на решения Франции, уведомленные 4 и 11 апреля, по поводу выслания нескольких десятков российских агентов, действующих на территории Франции с дипломатическим статусом и работающих против ее интересов безопасности.

"Работа этих дипломатов и сотрудников нашего посольства в России, мужество и высокий профессионализм которых приветствует Франция, напротив, полностью укладывается в рамки Венской конвенции о дипломатических и консульских отношениях. Решение российских властей не имеет законных оснований. Мы можем только жалеть об этом", - заявили в МИДе Франции.