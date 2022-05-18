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Новини
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Росія висилає 34 французьких дипломатів

франція

Сьогодні, 18 травня, в МЗС РФ викликали посла Франції П'єра Леві, де йому заявили, що у відповідь на дії влади 34 співробітники французьких дипломатичних установ у Росії оголошені persona nоn grata, вони мають залишити країну упродовж двох тижнів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на ТГ-каналі МЗС РФ.

При цьому Леві було заявлено рішучий протест у зв'язку з попереднім "провокаційним і нічим не обґрунтованим" рішенням французької влади про оголошення 41 співробітника російських дипломатичних установ у Франції persona nоn grata. "Підкреслено, що цей крок завдає серйозної шкоди російсько-французьким відносинам та конструктивній двосторонній співпраці", - сказано в повідомленні.

Париж рішуче засуджує таке рішення РФ, йдеться у заяві прессекретаря МЗС Франції.

У заяві зазначається, що це рішення подається російською стороною як відповідь на рішення Франції, повідомлені 4 і 11 квітня, щодо вислання декількох десятків російських агентів, які діють на території Франції з дипломатичним статусом і працюють проти її інтересів безпеки.

"Робота цих дипломатів і співробітників нашого посольства в Росії, мужність і високий професіоналізм яких вітає Франція, навпаки, повністю укладається в рамки Віденської конвенції про дипломатичні та консульські відносини. Рішення російської влади не має законних підстав. Ми можемо тільки шкодувати про це", - заявили в МЗС Франції.

#Russie | Expulsion de diplomates français

Notre déclaration👇https://t.co/drhevPErB1 pic.twitter.com/eYTXRGjS1M

— France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) May 18, 2022

Автор: 

вислання (98) росія (66502) Франція (3122) дипломати (571)


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Топ коментарі
+21
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18.05.2022 15:25 Відповісти
+12
В відповідь -- усіх кацапів з Парижа та Монако --геть.
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18.05.2022 15:33 Відповісти
+11
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18.05.2022 15:30 Відповісти
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18.05.2022 15:25 Відповісти
Начались плановые обстрелы украинской артиллерией кацапских позиций в Белгородской области. Путин просит никого не беспокоится все идет по плану...
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18.05.2022 15:29 Відповісти
Главное, крепко за свой диван держись, Ыкспэрд
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18.05.2022 15:59 Відповісти
Навряд, сенс витрачати снаряди по тому хутіру.
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18.05.2022 15:34 Відповісти
Ага,дорогие снаряды по кацапским
туалетам за сараем.
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18.05.2022 16:08 Відповісти
макрон не поповнив рахунок і перестав ***** телефонувати
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18.05.2022 15:29 Відповісти
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18.05.2022 15:30 Відповісти
пуйло начал дефранцизацию
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18.05.2022 15:31 Відповісти
В відповідь -- усіх кацапів з Парижа та Монако --геть.
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18.05.2022 15:33 Відповісти
письков против его дочка дома в рашке уроет
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18.05.2022 16:46 Відповісти
Макрон плохо отзвонил.
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18.05.2022 15:33 Відповісти
Как Макроша не звонил, звонил, звонил... Один хер, погнали лягушатников в три шеи!! Звони дальше!!!
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18.05.2022 15:35 Відповісти
от невдача - не смогут *рукавичку-макдо* посетить теперь...
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18.05.2022 15:37 Відповісти
Додзвонився, **********!!! Не хер вообще звонить и разговаривать с ******- толку 0.
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18.05.2022 15:37 Відповісти
Эти перекидания дипломатами ничего в сущности не значат.
Одни уехали - другие приедут. Это же не прерывание дипломатических отношений.
Не обольщайтесь.
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18.05.2022 15:38 Відповісти
Navernoe makron pri posledneme zvonke ***** poslal. I nje po francuzski.
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18.05.2022 15:43 Відповісти
Плохо Микрон заглядывал в очко *****,ища там мира.Спроси у зеленомордого карлика как надо.
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18.05.2022 15:51 Відповісти
Надо почаще им звонить по
телефону,они тогда еще и насрут в коробку и Макрону вышлют к дню Рождения
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18.05.2022 16:06 Відповісти
макрон мало дзвонив х!йлу
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18.05.2022 16:59 Відповісти
французы прям обрыдались от горя что в рашке не пожили!
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18.05.2022 18:28 Відповісти
За що ж ***** так образив свого найвідданішого друга та психотерапевта?
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18.05.2022 19:31 Відповісти
так макрону и надо
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18.05.2022 22:33 Відповісти
 
 