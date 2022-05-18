Росія висилає 34 французьких дипломатів

Сьогодні, 18 травня, в МЗС РФ викликали посла Франції П'єра Леві, де йому заявили, що у відповідь на дії влади 34 співробітники французьких дипломатичних установ у Росії оголошені persona nоn grata, вони мають залишити країну упродовж двох тижнів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на ТГ-каналі МЗС РФ.

При цьому Леві було заявлено рішучий протест у зв'язку з попереднім "провокаційним і нічим не обґрунтованим" рішенням французької влади про оголошення 41 співробітника російських дипломатичних установ у Франції persona nоn grata. "Підкреслено, що цей крок завдає серйозної шкоди російсько-французьким відносинам та конструктивній двосторонній співпраці", - сказано в повідомленні.

Париж рішуче засуджує таке рішення РФ, йдеться у заяві прессекретаря МЗС Франції.

У заяві зазначається, що це рішення подається російською стороною як відповідь на рішення Франції, повідомлені 4 і 11 квітня, щодо вислання декількох десятків російських агентів, які діють на території Франції з дипломатичним статусом і працюють проти її інтересів безпеки.

"Робота цих дипломатів і співробітників нашого посольства в Росії, мужність і високий професіоналізм яких вітає Франція, навпаки, повністю укладається в рамки Віденської конвенції про дипломатичні та консульські відносини. Рішення російської влади не має законних підстав. Ми можемо тільки шкодувати про це", - заявили в МЗС Франції.