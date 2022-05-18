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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Кремле заявили, что Россия для экономии ракет использует в Украине лазерное оружие

танки,лазер

Кремль заявляет, что использует в Украине комплексы лазерного оружия. Таким образом, Россия решила сократить расходы дорогих ракет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Юрия Борисова.

Борисов сообщил, что Россия использует в Украине комплекс лазерного оружия. По его словам, речь идет о лазерном оружии, которое способно физически поражать цели, экономя дорогие ракеты.

"Они уже начинают поступать (в войска, - ред.). Да, первые образцы уже используются (в военных действиях в Украине, - ред.)", - сказал он.

По его словам, применяемый в Украине лазерный комплекс называется "Задира".

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Отметим, о подписании контракта на разработку боевого комплекса "Задира-16", работающего на новых физических принципах, стало известно в августе 2017 года.

Он был подписан с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Саратове (входит в "Росатом") с участием именно Борисова, занимавшего на тот момент должность заместителя министра обороны.

россия (96472) лазерное оружие (24)


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Топ комментарии
+49
Чергова рашен вундервафля, гіперболоїд інженера Гаріна?
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18.05.2022 15:54 Ответить
+41
В жопу себе пусть посветят тем лазером. Дегенераты.
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18.05.2022 15:56 Ответить
+41
касапи які не мають у школах туалетів для дітей раптом винайшли нові фізичні принципи..
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18.05.2022 16:05 Ответить
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Как бы так сказать, чтобы никого не возмутить: без тупорылой свинокацапни просто скучно жить будет - такие темы подбрасывают для угара!
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18.05.2022 17:51 Ответить
Achtung! Im Kreml, Darth Veder!!!!!
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18.05.2022 17:55 Ответить
Нові фізичні принципи, ой ***** ліл 😂🤣
"В военное время значение синуса может достигать трёх и даже четырёх"
© із класики мілітарних афоризмів
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18.05.2022 18:20 Ответить
В моё время говорили "двух и даже трёх".
Прогресс.
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18.05.2022 22:02 Ответить
Комплекс "******"...анало...говнет...
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18.05.2022 18:39 Ответить
Прочитал новость. «Россия для экономии ракет, применяет в Украине (внимание)… лазерное оружие».

Встал, походил тудой-сюдой, посмотрел в н**о и сел дочитывать новость. Мол речь идёт про комплекс с **@нутым (как и всё российское) названием «Задира». Об этом заявил никто иной, как вице-премьер россии Юрий Борисов.

Интересно думаю, что за хрень такая аццкая? Полез искать данные этой вундервафли. Ну там ТТХ, внешний вид (ракету всё же заменяет) и всякое разное. Но нашёл только вышеупомянутую новость растиражированную всякими «звёздами» и российский сериал с одноимённым названием.

«Хм! Миссссстика!», подумал Кот. Ведь на все российские анало говнеты, есть упоминание в той же Википедии, а тут ТИ-ШИ-НА. Видать очень секретная приблуда.

Ищу информацию дальше!

Как оказалось, контракт на производство этой хреновины подписали ещё в 2017 году с одним из Саратовских НИИ «Высокой солнечной физики, параллельной подземной химии и перпендикулярной космической энергии», при участии того же самого Юрия Борисова. (На тот момент он был в ранге шойгузаместителя).

Аххххххх… Вот оно чтооооо? Сам проконтролировал подписание контракта и сам насвистел о применении. Завтра, сам же и заявит про уничтожение пятнадцати (лучше конечно тридцати) украинских F-35 и пяти авианосцев. Тоже украинских.

Есть у меня подозрение, что боевой лазер, заменяющий ракеты, это китайский фонарик с лучом синего света, чтобы страшней было! А деньги да, деньги традиционно *****@ли!

Нет! Наномангал на танки, разрабатывал совершенно другой НИИ, под присмотром другого шойгукуратора. Ведь у всех семьи. Всем хочется кушать
А. Петров
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18.05.2022 18:50 Ответить
Зірка смерті то рашка придумала?
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18.05.2022 19:12 Ответить
Полная хрень, обычный ПЗРК на дистанции 5 км справляется не только с беспилотниками, но и другими серьезными целями куда проще и гораздо ДЕШЕВЛЕ!
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18.05.2022 19:59 Ответить
«Ой ***** ліл». (с)
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18.05.2022 20:53 Ответить
Зайва хромосома кацапам спокою не дає...
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18.05.2022 21:15 Ответить
вундервафля аналоговнет
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18.05.2022 23:29 Ответить
Орки так же применяют дезинтеграторы материи, портативные телепорты, гравитационные пушки и т.д. Пример применения здесь: https://youtu.be/tKSWZPrXrWs https://youtu.be/tKSWZPrXrWs

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19.05.2022 00:09 Ответить
Единственная правда в его заявлении состоит в том, что им уже приходится "заощаджувати дорогі ракети"
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21.05.2022 02:30 Ответить
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