В Кремле заявили, что Россия для экономии ракет использует в Украине лазерное оружие

Кремль заявляет, что использует в Украине комплексы лазерного оружия. Таким образом, Россия решила сократить расходы дорогих ракет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Юрия Борисова.

Борисов сообщил, что Россия использует в Украине комплекс лазерного оружия. По его словам, речь идет о лазерном оружии, которое способно физически поражать цели, экономя дорогие ракеты.

"Они уже начинают поступать (в войска, - ред.). Да, первые образцы уже используются (в военных действиях в Украине, - ред.)", - сказал он.

По его словам, применяемый в Украине лазерный комплекс называется "Задира".

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Отметим, о подписании контракта на разработку боевого комплекса "Задира-16", работающего на новых физических принципах, стало известно в августе 2017 года.

Он был подписан с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Саратове (входит в "Росатом") с участием именно Борисова, занимавшего на тот момент должность заместителя министра обороны.