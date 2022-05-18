В Кремле заявили, что Россия для экономии ракет использует в Украине лазерное оружие
Кремль заявляет, что использует в Украине комплексы лазерного оружия. Таким образом, Россия решила сократить расходы дорогих ракет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Юрия Борисова.
Борисов сообщил, что Россия использует в Украине комплекс лазерного оружия. По его словам, речь идет о лазерном оружии, которое способно физически поражать цели, экономя дорогие ракеты.
"Они уже начинают поступать (в войска, - ред.). Да, первые образцы уже используются (в военных действиях в Украине, - ред.)", - сказал он.
По его словам, применяемый в Украине лазерный комплекс называется "Задира".
Отметим, о подписании контракта на разработку боевого комплекса "Задира-16", работающего на новых физических принципах, стало известно в августе 2017 года.
Он был подписан с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Саратове (входит в "Росатом") с участием именно Борисова, занимавшего на тот момент должность заместителя министра обороны.
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Прогресс.
Встал, походил тудой-сюдой, посмотрел в н**о и сел дочитывать новость. Мол речь идёт про комплекс с **@нутым (как и всё российское) названием «Задира». Об этом заявил никто иной, как вице-премьер россии Юрий Борисов.
Интересно думаю, что за хрень такая аццкая? Полез искать данные этой вундервафли. Ну там ТТХ, внешний вид (ракету всё же заменяет) и всякое разное. Но нашёл только вышеупомянутую новость растиражированную всякими «звёздами» и российский сериал с одноимённым названием.
«Хм! Миссссстика!», подумал Кот. Ведь на все российские анало говнеты, есть упоминание в той же Википедии, а тут ТИ-ШИ-НА. Видать очень секретная приблуда.
Ищу информацию дальше!
Как оказалось, контракт на производство этой хреновины подписали ещё в 2017 году с одним из Саратовских НИИ «Высокой солнечной физики, параллельной подземной химии и перпендикулярной космической энергии», при участии того же самого Юрия Борисова. (На тот момент он был в ранге шойгузаместителя).
Аххххххх… Вот оно чтооооо? Сам проконтролировал подписание контракта и сам насвистел о применении. Завтра, сам же и заявит про уничтожение пятнадцати (лучше конечно тридцати) украинских F-35 и пяти авианосцев. Тоже украинских.
Есть у меня подозрение, что боевой лазер, заменяющий ракеты, это китайский фонарик с лучом синего света, чтобы страшней было! А деньги да, деньги традиционно *****@ли!
Нет! Наномангал на танки, разрабатывал совершенно другой НИИ, под присмотром другого шойгукуратора. Ведь у всех семьи. Всем хочется кушать
А. Петров