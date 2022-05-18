Google закрывает офис в России

Офис Google Россия после ареста банковского счета не может продолжать работу.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании, информирует Цензор.НЕТ.

"Арест банковского счета Google Россия сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств", - сказал представитель компании.

При этом Google продолжит предоставлять возможность использования бесплатных сервисов компании для пользователей из России, несмотря на намерение российской "дочки" инициировать собственное банкротство. Речь идет о сервисах "Поиск", YouTube, Gmail, "Карты" и Google Play.

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Ранее в среду стало известно, что ООО "Гугл", российская структура Google, намерено обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства. Компания с 22 марта 2022 года "предрекает собственное банкротство и невозможность выполнения денежных обязательств".

В среду также сообщалось, что сумма оборотного штрафа по Google выросла более чем на 500 млн рублей за счет назначенного исполнительного сбора. Согласно данным банка данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), помимо оборотного штрафа в 7,2 млрд рублей, компания обязана выплатить 505 534 136 руб.

Таганский суд Москвы в конце декабря 2021 года назначил Google минимальный размер оборотного штрафа в размере 5% от годовой выручки за 2020 год – более 7,2 млрд руб по искам Роскомнадзора. Компания была признана виновной по части 5 статьи 13.41 КОАП РФ (повторное правонарушение, связанное с не удалением информации владельцем ресурса в интернете).

Срок добровольной уплаты штрафа истек 19 марта 2022 года. В конце апреля приставы возбудили против компании дело о принудительном взыскании штрафа.

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