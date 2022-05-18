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Google закрывает офис в России

гугл,google

Офис Google Россия после ареста банковского счета не может продолжать работу.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании, информирует Цензор.НЕТ.

"Арест банковского счета Google Россия сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств", - сказал представитель компании.

При этом Google продолжит предоставлять возможность использования бесплатных сервисов компании для пользователей из России, несмотря на намерение российской "дочки" инициировать собственное банкротство. Речь идет о сервисах "Поиск", YouTube, Gmail, "Карты" и Google Play.

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Ранее в среду стало известно, что ООО "Гугл", российская структура Google, намерено обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства. Компания с 22 марта 2022 года "предрекает собственное банкротство и невозможность выполнения денежных обязательств".

В среду также сообщалось, что сумма оборотного штрафа по Google выросла более чем на 500 млн рублей за счет назначенного исполнительного сбора. Согласно данным банка данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), помимо оборотного штрафа в 7,2 млрд рублей, компания обязана выплатить 505 534 136 руб.

Таганский суд Москвы в конце декабря 2021 года назначил Google минимальный размер оборотного штрафа в размере 5% от годовой выручки за 2020 год – более 7,2 млрд руб по искам Роскомнадзора. Компания была признана виновной по части 5 статьи 13.41 КОАП РФ (повторное правонарушение, связанное с не удалением информации владельцем ресурса в интернете).

Срок добровольной уплаты штрафа истек 19 марта 2022 года. В конце апреля приставы возбудили против компании дело о принудительном взыскании штрафа.

Также читайте: Google отключил платежи из России, – Федоров

Google (137) россия (96472)


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Топ комментарии
+29
Унизительно дождались, когда их выгнали рашисты.
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18.05.2022 16:40 Ответить
+26
Ничего, причин огорчаться нет. Скоро ведь и саму расию закроют. А кому охота работать в месте, которое закрыто?
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18.05.2022 16:35 Ответить
+23
Теперь только ********.
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18.05.2022 16:36 Ответить
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Ничего, причин огорчаться нет. Скоро ведь и саму расию закроют. А кому охота работать в месте, которое закрыто?
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18.05.2022 16:35 Ответить
Теперь только ********.
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18.05.2022 16:36 Ответить
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18.05.2022 17:05 Ответить
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18.05.2022 17:12 Ответить
Унизительно дождались, когда их выгнали рашисты.
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18.05.2022 16:40 Ответить
При этом продолжат работать, но уже за бесплатно
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18.05.2022 16:53 Ответить
Я бы на вашем месте не радовался. Пользованием поисковиком Яндекса вместа Гугла - одна из причин зомбированности орков. Потому что Гугл вам предлагает ту информацию, которая популярна (потому что это прямо связано с монетизацией), а Яндекс предлагает то, что рекомендует правительство *********. Хорошо, что поисковик пока что будет работать - хоть какой-то процент думающих может остаться.
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18.05.2022 17:22 Ответить
и шо нам с того, что там останется "хоть какой-то процент" ?

"хоть какой-то процент" вообще не влияет на действия Кацапии в отношении Украины.

От слова "совсем" не влияет.
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18.05.2022 17:30 Ответить
Пока не распадется параша, никто нормально жить не будет. И развалить ее можно только изнутри. Так что влияет и тот процент, еще как влияет. Должно расти недовольство режимом, а пока орки видят только позитивную информацию, этого не будет.
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18.05.2022 17:55 Ответить
Развалить её изнутри может только охлос своими бунтами из-за нехватки водки, а уж никак не "хоть какой-то процент"
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18.05.2022 18:51 Ответить
Откуда расти недовольство? с бурятии или татарии
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18.05.2022 19:48 Ответить
в Бурятии сейчас пир духа - люди хоть посрут впервые в жизни на унитазах
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18.05.2022 19:54 Ответить
Google нагугліл на расею-респект...
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18.05.2022 16:42 Ответить
гугл разом з ******** самих пора закривати, бо понабирали козломордих цензорів та масово блокують українців за критику кацапні ...
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18.05.2022 16:46 Ответить
Вай-вай!
Невже Ютуб позбудеться рашистським ватних модераторів?
Що лишали російськомовні політичні канали монетизації та банили їх.
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18.05.2022 16:46 Ответить
Радость! Какая же радость...
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18.05.2022 16:48 Ответить

Тисячі російських шкіл не мають туалетів, діти ходять на вулицю у вигрібні ями, кущі Джерело:
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18.05.2022 16:49 Ответить
Як сказав наш покійний Макарич- "О!" Тепера спокій їм буде- ні гуглу тобі,ні ютубу, ні андроїду. Нічто нє должно мяшать вялічію!!!))
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18.05.2022 16:50 Ответить
открыли 8 декабря ...
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18.05.2022 16:50 Ответить
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18.05.2022 16:51 Ответить
його й відкривати не треба було, діди без гугла обходились
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18.05.2022 16:52 Ответить
Очикуємо коли і ютуб закриє.
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18.05.2022 16:53 Ответить
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18.05.2022 16:57 Ответить
При цьому Google продовжить надавати можливість використання безкоштовних сервісів компанії для користувачів із рф, незважаючи на намір російської "дочки" ініціювати власне банкрутство. Йдеться про сервіси "Пошук", YouTube, Gmail, "Карти" та Google Play. Джерело:

В следующий раз офис в США продадут, чтобы штраф заплатить, но из рф не уйдут
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18.05.2022 16:57 Ответить
- А что делать, когда задал запрос в "яндекс" а он долго думает?
- Ждите, он гуглит...
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18.05.2022 17:23 Ответить
 
 