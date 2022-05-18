Google закриває офіс у Росії

Офіс Google Росія після арешту банківського рахунку не може продовжувати роботу.

Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на пресслужбу компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Арешт банківського рахунку Google Росія унеможливив функціонування нашого російського офісу, в тому числі збереження співробітників та оплату праці в Росії, оплату постачальників і підрядників, а також виконання інших фінансових зобов'язань", - сказав представник компанії.

При цьому Google продовжить надавати можливість використання безкоштовних сервісів компанії для користувачів із рф, незважаючи на намір російської "дочки" ініціювати власне банкрутство. Йдеться про сервіси "Пошук", YouTube, Gmail, "Карти" та Google Play.

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Раніше в середу стало відомо, що ТОВ "Гугл", російська структура Google, має намір звернутися до арбітражного суду із заявою про визнання власного банкрутства. Компанія з 22 березня 2022 року "передрікає власне банкрутство і неможливість виконання грошових зобов'язань".

У середу також повідомлялося, що сума оборотного штрафу щодо Google зросла більш ніж на 500 млн рублів коштом призначеного виконавчого збору. Згідно з даними банку даних Федеральної служби судових приставів (ФССП), крім оборотного штрафу в 7,2 млрд рублів, компанія зобов'язана виплатити 505 534 136 руб.

Таганський суд Москви наприкінці грудня 2021 року призначив Google мінімальний розмір оборотного штрафу в розмірі 5% від річного виторгу за 2020 рік - понад 7,2 млрд руб за позовами Роскомнагляду. Компанія була визнана винною за частиною 5 статті 13.41 КпрАП рф (повторне правопорушення, пов'язане з не видаленням інформації власником ресурсу в інтернеті).

Термін добровільної сплати штрафу сплив 19 березня 2022 року. Наприкінці квітня пристави порушили проти компанії справу про примусове стягнення штрафу.

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