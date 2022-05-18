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Новини
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Google закриває офіс у Росії

гугл,google

Офіс Google Росія після арешту банківського рахунку не може продовжувати роботу.

Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на пресслужбу компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Арешт банківського рахунку Google Росія унеможливив функціонування нашого російського офісу, в тому числі збереження співробітників та оплату праці в Росії, оплату постачальників і підрядників, а також виконання інших фінансових зобов'язань", - сказав представник компанії.

При цьому Google продовжить надавати можливість використання безкоштовних сервісів компанії для користувачів із рф, незважаючи на намір російської "дочки" ініціювати власне банкрутство. Йдеться про сервіси "Пошук", YouTube, Gmail, "Карти" та Google Play.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Google відключив платежі з Росії, - Федоров

Раніше в середу стало відомо, що ТОВ "Гугл", російська структура Google, має намір звернутися до арбітражного суду із заявою про визнання власного банкрутства. Компанія з 22 березня 2022 року "передрікає власне банкрутство і неможливість виконання грошових зобов'язань".

У середу також повідомлялося, що сума оборотного штрафу щодо Google зросла більш ніж на 500 млн рублів коштом призначеного виконавчого збору. Згідно з даними банку даних Федеральної служби судових приставів (ФССП), крім оборотного штрафу в 7,2 млрд рублів, компанія зобов'язана виплатити 505 534 136 руб.

Таганський суд Москви наприкінці грудня 2021 року призначив Google мінімальний розмір оборотного штрафу в розмірі 5% від річного виторгу за 2020 рік - понад 7,2 млрд руб за позовами Роскомнагляду. Компанія була визнана винною за частиною 5 статті 13.41 КпрАП рф (повторне правопорушення, пов'язане з не видаленням інформації власником ресурсу в інтернеті).

Термін добровільної сплати штрафу сплив 19 березня 2022 року. Наприкінці квітня пристави порушили проти компанії справу про примусове стягнення штрафу.

Також читайте: Google обмежує роботу Google Play в Росії

Автор: 

Google (710) росія (66502)


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Топ коментарі
+29
Унизительно дождались, когда их выгнали рашисты.
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18.05.2022 16:40 Відповісти
+26
Ничего, причин огорчаться нет. Скоро ведь и саму расию закроют. А кому охота работать в месте, которое закрыто?
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18.05.2022 16:35 Відповісти
+23
Теперь только ********.
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18.05.2022 16:36 Відповісти
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Ничего, причин огорчаться нет. Скоро ведь и саму расию закроют. А кому охота работать в месте, которое закрыто?
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18.05.2022 16:35 Відповісти
Теперь только ********.
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18.05.2022 16:36 Відповісти
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18.05.2022 17:05 Відповісти
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18.05.2022 17:12 Відповісти
Унизительно дождались, когда их выгнали рашисты.
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18.05.2022 16:40 Відповісти
При этом продолжат работать, но уже за бесплатно
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18.05.2022 16:53 Відповісти
Я бы на вашем месте не радовался. Пользованием поисковиком Яндекса вместа Гугла - одна из причин зомбированности орков. Потому что Гугл вам предлагает ту информацию, которая популярна (потому что это прямо связано с монетизацией), а Яндекс предлагает то, что рекомендует правительство *********. Хорошо, что поисковик пока что будет работать - хоть какой-то процент думающих может остаться.
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18.05.2022 17:22 Відповісти
и шо нам с того, что там останется "хоть какой-то процент" ?

"хоть какой-то процент" вообще не влияет на действия Кацапии в отношении Украины.

От слова "совсем" не влияет.
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18.05.2022 17:30 Відповісти
Пока не распадется параша, никто нормально жить не будет. И развалить ее можно только изнутри. Так что влияет и тот процент, еще как влияет. Должно расти недовольство режимом, а пока орки видят только позитивную информацию, этого не будет.
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18.05.2022 17:55 Відповісти
Развалить её изнутри может только охлос своими бунтами из-за нехватки водки, а уж никак не "хоть какой-то процент"
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18.05.2022 18:51 Відповісти
Откуда расти недовольство? с бурятии или татарии
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18.05.2022 19:48 Відповісти
в Бурятии сейчас пир духа - люди хоть посрут впервые в жизни на унитазах
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18.05.2022 19:54 Відповісти
Google нагугліл на расею-респект...
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18.05.2022 16:42 Відповісти
гугл разом з ******** самих пора закривати, бо понабирали козломордих цензорів та масово блокують українців за критику кацапні ...
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18.05.2022 16:46 Відповісти
Вай-вай!
Невже Ютуб позбудеться рашистським ватних модераторів?
Що лишали російськомовні політичні канали монетизації та банили їх.
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18.05.2022 16:46 Відповісти
Радость! Какая же радость...
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18.05.2022 16:48 Відповісти

Тисячі російських шкіл не мають туалетів, діти ходять на вулицю у вигрібні ями, кущі Джерело:
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18.05.2022 16:49 Відповісти
Як сказав наш покійний Макарич- "О!" Тепера спокій їм буде- ні гуглу тобі,ні ютубу, ні андроїду. Нічто нє должно мяшать вялічію!!!))
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18.05.2022 16:50 Відповісти
открыли 8 декабря ...
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18.05.2022 16:50 Відповісти
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18.05.2022 16:51 Відповісти
його й відкривати не треба було, діди без гугла обходились
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18.05.2022 16:52 Відповісти
Очикуємо коли і ютуб закриє.
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18.05.2022 16:53 Відповісти
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18.05.2022 16:57 Відповісти
При цьому Google продовжить надавати можливість використання безкоштовних сервісів компанії для користувачів із рф, незважаючи на намір російської "дочки" ініціювати власне банкрутство. Йдеться про сервіси "Пошук", YouTube, Gmail, "Карти" та Google Play. Джерело:

В следующий раз офис в США продадут, чтобы штраф заплатить, но из рф не уйдут
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18.05.2022 16:57 Відповісти
- А что делать, когда задал запрос в "яндекс" а он долго думает?
- Ждите, он гуглит...
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18.05.2022 17:23 Відповісти
 
 