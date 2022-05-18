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Россия высылает 27 испанских дипломатов

іспанія

МИД РФ объявило персонами нон грата 27 испанских дипломатов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале МИД РФ.

Отмечается, что 18 мая в МИД России был вызван посол Испании, которому был заявлен решительный протест в связи с решением выслать 27 сотрудников российских дипломатических учреждений в Испании.

"Подчеркнуто, что этот недружественный шаг окажет негативное влияние на российско-испанские отношения" - сказано в заявлении.

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"В ответ 27 сотрудников посольства Испании в Москве и Генерального консульства Испании в Санкт-Петербурге объявлены "persona non grata"." – заявили в МИД РФ.

Испанские дипломаты имеют семь дней срока с момента вручения послу соответствующей ноты на то, чтобы покинуть территорию России.

Испания (883) россия (96472) дипломаты (641)


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В Испании если прочесать южный берег можно выслать раз в 100 больше
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18.05.2022 17:17 Ответить
Скорее всего штат раздут посольства немеряно, на халяву сынки богуют. Правильно кышнули!
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18.05.2022 18:16 Ответить
бедные испанцы в засратой рашке не пожили
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18.05.2022 18:19 Ответить
 
 