Россия высылает 27 испанских дипломатов

МИД РФ объявило персонами нон грата 27 испанских дипломатов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале МИД РФ.

Отмечается, что 18 мая в МИД России был вызван посол Испании, которому был заявлен решительный протест в связи с решением выслать 27 сотрудников российских дипломатических учреждений в Испании.

"Подчеркнуто, что этот недружественный шаг окажет негативное влияние на российско-испанские отношения" - сказано в заявлении.

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"В ответ 27 сотрудников посольства Испании в Москве и Генерального консульства Испании в Санкт-Петербурге объявлены "persona non grata"." – заявили в МИД РФ.

Испанские дипломаты имеют семь дней срока с момента вручения послу соответствующей ноты на то, чтобы покинуть территорию России.