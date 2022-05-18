Россия высылает 27 испанских дипломатов
МИД РФ объявило персонами нон грата 27 испанских дипломатов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале МИД РФ.
Отмечается, что 18 мая в МИД России был вызван посол Испании, которому был заявлен решительный протест в связи с решением выслать 27 сотрудников российских дипломатических учреждений в Испании.
"Подчеркнуто, что этот недружественный шаг окажет негативное влияние на российско-испанские отношения" - сказано в заявлении.
"В ответ 27 сотрудников посольства Испании в Москве и Генерального консульства Испании в Санкт-Петербурге объявлены "persona non grata"." – заявили в МИД РФ.
Испанские дипломаты имеют семь дней срока с момента вручения послу соответствующей ноты на то, чтобы покинуть территорию России.
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