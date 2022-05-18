Росія висилає 27 іспанських дипломатів
МЗС РФ оголосило персонами нон грата 27 іспанських дипломатів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі МЗС РФ.
Зазначається, що 18 травня в МЗС Росії було викликано посла Іспанії, якому було заявлено рішучий протест у зв'язку з рішенням вислати 27 співробітників російських дипломатичних установ у Іспанії.
"Підкреслено, що цей недружній крок негативно вплине на російсько-іспанські відносини" - сказано в заяві.
"У відповідь 27 співробітників посольства Іспанії в Москві та Генерального консульства Іспанії в Санкт-Петербурзі оголошені "persona non grata"." - заявили в МЗС РФ.
Іспанські дипломати мають сім днів терміну з моменту вручення послу відповідної ноти на те, щоб залишити територію Росії.
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Takeshi Kovach #510816
показати весь коментар18.05.2022 17:17 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Борис Дородный #516688
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svetozar
показати весь коментар18.05.2022 18:19 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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