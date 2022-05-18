УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6819 відвідувачів онлайн
Новини
2 425 3

Росія висилає 27 іспанських дипломатів

іспанія

МЗС РФ оголосило персонами нон грата 27 іспанських дипломатів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі МЗС РФ.

Зазначається, що 18 травня в МЗС Росії було викликано посла Іспанії, якому було заявлено рішучий протест у зв'язку з рішенням вислати 27 співробітників російських дипломатичних установ у Іспанії.

"Підкреслено, що цей недружній крок негативно вплине на російсько-іспанські відносини" - сказано в заяві.

Читайте також: Іспанія видворить 25 російських дипломатів

"У відповідь 27 співробітників посольства Іспанії в Москві та Генерального консульства Іспанії в Санкт-Петербурзі оголошені "persona non grata"." - заявили в МЗС РФ.

Іспанські дипломати мають сім днів терміну з моменту вручення послу відповідної ноти на те, щоб залишити територію Росії.

Автор: 

Іспанія (934) росія (66502) дипломати (571)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Испании если прочесать южный берег можно выслать раз в 100 больше
показати весь коментар
18.05.2022 17:17 Відповісти
Скорее всего штат раздут посольства немеряно, на халяву сынки богуют. Правильно кышнули!
показати весь коментар
18.05.2022 18:16 Відповісти
бедные испанцы в засратой рашке не пожили
показати весь коментар
18.05.2022 18:19 Відповісти
 
 