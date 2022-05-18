Россия использует голод как оружие, чтобы требовать верности, - Бербок

Россия и Путин своей войной наносят удары далеко за пределами Украины и к тому же по самым бедным людям.

Об этом сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, российская захватническая война принесла неописуемые страдания миллионам людей в Украине, а также наносит огромный ущерб далеко за пределами Украины.

Незасеянные украинские поля и разрушенные зернохранилища, разбомбленные транспортные пути и заблокированные порты являются причиной того, что мировой рынок не может быть обеспечен срочно необходимым зерном, заявила дипломат.

"В результате российской войны цены на пшеницу, кукурузу и кулинарное масло резко выросли по всему миру. Президент путин сильнее всего бьет по беднейшим в мире. Он бьет по тем детям, женщинам и мужчинам, которые уже страдают от засухи, климатического кризиса и экономических последствий пандемии COVID-19 и нуждаются в помощи. Россия не только цинично относится к кризису голода на глобальном Юге, она использует голод как оружие, чтобы требовать верности", - заявила глава МИД ФРГ.

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