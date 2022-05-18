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Новости Война
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Россия использует голод как оружие, чтобы требовать верности, - Бербок

путін

Россия и Путин своей войной наносят удары далеко за пределами Украины и к тому же по самым бедным людям.

Об этом сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, российская захватническая война принесла неописуемые страдания миллионам людей в Украине, а также наносит огромный ущерб далеко за пределами Украины.

Незасеянные украинские поля и разрушенные зернохранилища, разбомбленные транспортные пути и заблокированные порты являются причиной того, что мировой рынок не может быть обеспечен срочно необходимым зерном, заявила дипломат.

"В результате российской войны цены на пшеницу, кукурузу и кулинарное масло резко выросли по всему миру. Президент путин сильнее всего бьет по беднейшим в мире. Он бьет по тем детям, женщинам и мужчинам, которые уже страдают от засухи, климатического кризиса и экономических последствий пандемии COVID-19 и нуждаются в помощи. Россия не только цинично относится к кризису голода на глобальном Юге, она использует голод как оружие, чтобы требовать верности", - заявила глава МИД ФРГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейская комиссия утвердила План восстановления Украины

голод (148) путин владимир (31658) россия (96472) Анналена Бербок (349)


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Топ комментарии
+13
Україна багато раз страждала від голодоморів влаштованих кацапськими мерзенними вбивцями...
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18.05.2022 17:19 Ответить
+9
про голод пані Бербок спитайте ,у Шольців,Макронів і Орбанів.
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18.05.2022 17:22 Ответить
+7
до ніби розумної європи доходить що параша тільки шантажує всіх,

іншого відношення до партнерів немає
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18.05.2022 17:22 Ответить
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Україна багато раз страждала від голодоморів влаштованих кацапськими мерзенними вбивцями...
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18.05.2022 17:19 Ответить
мы изучали архивы дальних родственников в Днепре, там в 32 году вымирали целыми семьями, сначала все дети, потом их родители...
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18.05.2022 17:29 Ответить
Я з села П'ятка Чуднівського району Житомирської області. В селі під час влаштованого кремлем голоду 32-33 р., за один рік померло від голоду 220 людей, а потім ще за чотири роки війни 41-45р, де теж людей палили як солому, з фронту в село не повернулося 213 чоловіків. Ось така статистика для невеликого села, Така ціна життя українців під росією.
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18.05.2022 19:42 Ответить
до ніби розумної європи доходить що параша тільки шантажує всіх,

іншого відношення до партнерів немає
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18.05.2022 17:22 Ответить
когда Путин не сможет проглотить кусочек хлеба и выпить глоток воды из за проблем в организме а жажда и голод будут его мучить до последнего вздоха он может быть подумает и скажет сам себе Вова ! и нах тебе была та Украина что ты и кому хотел доказать? что ты *****?! а таки да...
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18.05.2022 17:26 Ответить
Скоріш за все останні накази ***** будуть щодо фізичного знищення лікарів, науковців та попів з шаманами які мали б його вилікувати від старості але й гарантувати довге довге життя...
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18.05.2022 17:36 Ответить
росія все використовує як зброю, і голод, звісно ж теж, тепер зрозуміли за що війна? крім іншого і за землю нашу золоту. русскіє ******* куражитися, щоб до них на поклон ходили, благали би їх, принижувалися би, а вони би з верху вниз на всіх би дивилися і обіцяли би, насолоджувалися би приниженням інших і не дотримувалися обіцянки - це їх найбільше тішить.
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18.05.2022 17:22 Ответить
постраждають, в першу чергу, бідні країни Африки, в яких сильно розвинутий культ росії. Так шо, як кажуть, "по ділам вашим..."
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18.05.2022 17:22 Ответить
про голод пані Бербок спитайте ,у Шольців,Макронів і Орбанів.
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18.05.2022 17:22 Ответить
Це точно, пані Анналена
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18.05.2022 17:27 Ответить
Можливо для європейців стало відкриттям що Україна вирощує багато зернових культур, але про це потрібно було думати до того як путін розпочав широкомаштабне вторгнення.
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18.05.2022 17:28 Ответить
Ви ж самі спонсорували і спонсуєте москалів. А зараз щось мекаєте. А уряди голодуючих країн, підтримують москалів. І неможливо їх прогодувати, бо їх занадто багато.
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18.05.2022 17:28 Ответить
хочу спитати, як там з визнанням голодомору в Україні 1932-1933?
все ще русскіє ні при чому?
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18.05.2022 17:29 Ответить
но реальной помощи в разблокировании портов мы вам не дадим
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18.05.2022 17:30 Ответить
росися бьет по Украине, которую вы все время игнорировали и предпочитали держать в бедных дальних родственниках, а теперь выдаете странные месседжи, которые опять нацелены не признавать важность Украины для мировой экономики, и вашу недальновидность, чем все может обернуться для мира, а превозносите "дальновидность" путькина, который мир голодом кошмарит! путлер Украину кошмарит, убивает страну и ее жителей, а все остальные "негаразды" это уже следствия вашей политики, а не цель путькина!
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18.05.2022 17:32 Ответить
ви маєте можливість розблокувати чорноморські порти України протягом доби, максимум двох-трьох діб. тож похер, нехай голодають.
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18.05.2022 17:33 Ответить
Путлер неизлечимо болен. Во всех отделах организма. Болезнь началась с головного мозга (еще в КГБ) и достигла логического конца в широкомасштабной войне всеми силами с Украиной. Остается сложить , как говорится, два плюс два: или цивилизованный мир поймет, что имеет дело со свихнувшимся дедушкой-шизофреником, или гребанный рабссейский генералитет поймет, что имеет дело со свихнувшимся дедушкой-шизофреником. Трусливый бункерный сиделец никогда в своей никчемной жизни не отдаст приказ на применение ЯО, он просто трусится за свою никчемную и кровавую жизнь.
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18.05.2022 17:37 Ответить
а на миллионы жизней, которые в итоге поумирают по всему миру от голоду, лицемерному т.н. западному обществу наплевать, иначе давно бы помогли утопить весь его флот в нашем море противокорабельными ракетами и разблокировать морские пути
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18.05.2022 17:47 Ответить
The world in the 21st century has not yet fully overcome the problem of famine on Earth. The war in Ukraine is a threat to global food security. The only reason why Ukrainian food exports do not reach the markets of Asia, the Middle East, and Africa - is russian aggression and russia's blockade of Ukrainian seaports at the Black Sea and the Sea of Azov. The aggressor destroys our infrastructure, mining, and shelling fields, exporting Ukrainian grain like pirates to sell on the black market. This is bringing the global food crisis closer. Ukraine is a granary of Europe with highly fertile soils. We are one of the leading countries in the global food market. Currently, 90 million tons of agricultural products are blocked, which Ukraine planned to supply to Africa, Asia, and Europe. By blocking Ukrainian ports, russia is plunging the world into a famine, and rising food prices. Stop RF immediately. Help us remove the russian blockade of Ukrainian ports.
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18.05.2022 17:50 Ответить
Не тянет на свою должность. Банальщина и декларации. Имитация деятельности.
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18.05.2022 17:52 Ответить
А вы чего ожидали от этого недоростка? Раз не захотели молча ( а лучше с ликованием) поддержать его величие и гениальные планы - пусть расплачиваются. Или идут в орды его армии.
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18.05.2022 18:08 Ответить
Где-то об этом уже писалось... 4 итога рашизма:

Мор (ковид)
Война
Голод
Смерть.
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18.05.2022 18:29 Ответить
Сирию ж хлебные карточки посадил...
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18.05.2022 18:35 Ответить
Цікаво, їм не соромно що одне чмо тримає всіх за дурнів і рабів?
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18.05.2022 18:52 Ответить
Выходит это только Украина кормила голодающих в Африке? А как же Индия, Австралия, Канада, Франция... Они свое зерно куда девают? Помимо зерна есть страны выращивающие рис, кукурузу, сою...Куда все пропало сразу? Как то странно все.
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18.05.2022 20:39 Ответить
 
 