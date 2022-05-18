Европейская комиссия утвердила План восстановления Украины
Европейский союз в своей помощи будет опираться на план, который разрабатывает Нацсовет по послевоенному восстановлению Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"Европейская комиссия утвердила План восстановления Украины!"
▪️ Уже сейчас предлагается предоставить Украине 9 млрд евро макрофинансовой помощи. Это станет очень существенной помощью для нашего государства. В условиях, когда россия хочет затянуть войну, наши европейские союзники демонстрируют, что мы точно не останемся один на один с агрессором.
▪️ Однако главное в этом плане не деньги. Главное – это официально оформленный месседж, который ЕС станет ключевым игроком в предстоящем восстановлении Украины. Мы вместе будем не просто восстанавливать, что разрушили россияне, а будем строить Новую Украину. По новым европейским правилам.
▪️ Европейский союз будет опираться на план, который разрабатывает наш Нацсовет по послевоенному восстановлению. Украина будет "хазяином" процесса, но для максимальной прозрачности и эффективности мы привлечем наших европейских партнеров. Наш общий план будет опираться на 4 столба:
- восстановление всей инфраструктуры по новейшим стандартам и европейской политике
- модернизация украинского государства и наших институтов
- максимальная интеграция Украины с ЕС по всем сферам и направлениям
– экономическая трансформация, в том числе новые возможности для украинского бизнеса.
▪️ Мы благодарны Еврокомиссии за принятие этого документа, демонстрирующего чрезвычайный уровень солидарности с нашей страной. Мы уверены в победе и также уверены, что построим нашу прекрасную Украину, которая будет сильным и равноправным членом Европейского союза!", - говорится в сообщении.
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Иначе не получится
Шкода. Має бути навпаки - власником процесу ЄС, ВБ та США. Років на 10 до завершення процесу ліквідації української олігархічної мафії з її посіпаками усіх кольорів.
А и прокурорский надзор --за расходованием средств
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Тоді ми точно без бабла залишимось!
Тільки громадська наглядова рада з людей, яким довіряє українське суспільство!
Можна також авторитетних західних екс-політиків.
Зі всім іншим корупційним кодлом все ж буде простіше, а от з ними..!
Або вилікують усе скопом, або нічого. Як ракову пухлину - спочатку потрібен фаховий хірург з наступною досконалою хіміотерапією.
Одних тільки агентів кдб/ фсб у владі всіх щяблів сотні, як що не тисячі.
А то почнуть Велике Відбудовництво, хавтіт, доріг вже набудувати що кацапи
спасибі сказали за якість доріг.
дурість 73 дупоголових доводиться виправляти европейцям.