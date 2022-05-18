РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10558 посетителей онлайн
Новости Война
6 280 24

Европейская комиссия утвердила План восстановления Украины

бородянка

Европейский союз в своей помощи будет опираться на план, который разрабатывает Нацсовет по послевоенному восстановлению Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Европейская комиссия утвердила План восстановления Украины!"

▪️ Уже сейчас предлагается предоставить Украине 9 млрд евро макрофинансовой помощи. Это станет очень существенной помощью для нашего государства. В условиях, когда россия хочет затянуть войну, наши европейские союзники демонстрируют, что мы точно не останемся один на один с агрессором.

▪️ Однако главное в этом плане не деньги. Главное – это официально оформленный месседж, который ЕС станет ключевым игроком в предстоящем восстановлении Украины. Мы вместе будем не просто восстанавливать, что разрушили россияне, а будем строить Новую Украину. По новым европейским правилам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эстония сосредоточится на Житомире в предоставлении помощи на развитие и гуманитарные нужды Украины, - глава МИД Лийметс

▪️ Европейский союз будет опираться на план, который разрабатывает наш Нацсовет по послевоенному восстановлению. Украина будет "хазяином" процесса, но для максимальной прозрачности и эффективности мы привлечем наших европейских партнеров. Наш общий план будет опираться на 4 столба:

- восстановление всей инфраструктуры по новейшим стандартам и европейской политике

- модернизация украинского государства и наших институтов

- максимальная интеграция Украины с ЕС по всем сферам и направлениям

– экономическая трансформация, в том числе новые возможности для украинского бизнеса.

Также читайте: В ЕС разработали план послевоенного восстановления Украины. Его примут завтра, - FAZ

▪️ Мы благодарны Еврокомиссии за принятие этого документа, демонстрирующего чрезвычайный уровень солидарности с нашей страной. Мы уверены в победе и также уверены, что построим нашу прекрасную Украину, которая будет сильным и равноправным членом Европейского союза!", - говорится в сообщении.

Автор: 

Еврокомиссия (1474) Евросоюз (17351) Шмыгаль Денис (2741) восстановление (217)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
Обов'язкова потрібна наглядова рада суто з європейців та амеріканців!!!)))
показать весь комментарий
18.05.2022 17:00 Ответить
+5
Більше довіри до європейських забудовників аніж до наших з великого крадівництва.
показать весь комментарий
18.05.2022 16:51 Ответить
+4
п1. Разобрать расию.
Иначе не получится
показать весь комментарий
18.05.2022 16:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
п1. Разобрать расию.
Иначе не получится
показать весь комментарий
18.05.2022 16:49 Ответить
Це та нацрада, яку зрадник Гетьманцев очолює?
показать весь комментарий
18.05.2022 16:51 Ответить
Це помилочка-нацЗрада!!!)))
показать весь комментарий
18.05.2022 16:52 Ответить
Більше довіри до європейських забудовників аніж до наших з великого крадівництва.
показать весь комментарий
18.05.2022 16:51 Ответить
Супер
показать весь комментарий
18.05.2022 16:51 Ответить
В декілька шарів асфальта можливо буде Україну закатати!!!)))
показать весь комментарий
18.05.2022 16:55 Ответить
Обов'язкова потрібна наглядова рада суто з європейців та амеріканців!!!)))
показать весь комментарий
18.05.2022 17:00 Ответить
те що вони європейці чи американці нічого не значить, треба дивитися що то за люди, нагадаю макрєль - європейка, а рейді пол чи як там його вже - американець.
показать весь комментарий
19.05.2022 01:43 Ответить
Це і є план Мвршала для України. Впевнений що він спрацює і получиться.
показать весь комментарий
18.05.2022 17:03 Ответить
...Україна буде "власницею" процесу, але для максимальної прозорості та ефективності ми залучимо наших європейських партнерів...

Шкода. Має бути навпаки - власником процесу ЄС, ВБ та США. Років на 10 до завершення процесу ліквідації української олігархічної мафії з її посіпаками усіх кольорів.
показать весь комментарий
18.05.2022 17:10 Ответить
крім нас ніхто не зробить нашу роботу по деолігархізації.
показать весь комментарий
19.05.2022 01:44 Ответить
Не только наблюдательный совет
А и прокурорский надзор --за расходованием средств
/
показать весь комментарий
18.05.2022 17:11 Ответить
Це Бєнідіктова буде наглядати за Гетьманцевим?
Тоді ми точно без бабла залишимось!
Тільки громадська наглядова рада з людей, яким довіряє українське суспільство!
Можна також авторитетних західних екс-політиків.
показать весь комментарий
18.05.2022 17:59 Ответить
а не передчасно? На Сумщину знову лізуть он
показать весь комментарий
18.05.2022 17:35 Ответить
Цікаво, як ЕС буде розбиратись з нашими судами? Приймаючи до уваги іхні неодноразові, у тому числі і тільки що, заявами про "Незалежну суддівську систему"?

Зі всім іншим корупційним кодлом все ж буде простіше, а от з ними..!
показать весь комментарий
18.05.2022 18:09 Ответить
Ні з чим тут простіше не буде. Усі ланки (суди, правоохоронці, митники, влада усіх рівнів і гілок, та ін.) побудованої за 30 років системи є її невід'ємними частинами і неминуче захищатимуть та битимуться одне за одну до смерті. Бо смерть одних означатиме і їхню разом з усією системою.

Або вилікують усе скопом, або нічого. Як ракову пухлину - спочатку потрібен фаховий хірург з наступною досконалою хіміотерапією.
показать весь комментарий
18.05.2022 18:29 Ответить
Це правда - тільки велика хіміотерапія вилікує організм влади України.
Одних тільки агентів кдб/ фсб у владі всіх щяблів сотні, як що не тисячі.
показать весь комментарий
18.05.2022 21:02 Ответить
ага, тільки не забувайте що в ЄС і корупціонерів і друзів путіна вистачає, вивчайте кожного кандидата на покерувати українськими процесами, розглядайте дупу під лупою.
показать весь комментарий
19.05.2022 01:46 Ответить
В клоаці олігархічної мережі будь-яка наглядова рада миттєво перетворюється на її частину. Лише повний зовнішній контроль до моменту остаточного падіння системи врятує і вилікує Україну.
показать весь комментарий
18.05.2022 18:11 Ответить
та хтось там буде перейматися нашою клоакою, переберуть на себе ринкі і цьом, з клоакою треба самім прибирати свою клоаку.
показать весь комментарий
19.05.2022 01:47 Ответить
Та у нас своих тут плановиков валом. И плану тоже--- по терпимой цене. Специалистов вот дали бы. А то юристов-ананистов и финансистов оптимистов перебор.
показать весь комментарий
18.05.2022 18:27 Ответить
Зе владі ніяких грошей двіряти не можна - тільки опозиції і діаспорі України.
А то почнуть Велике Відбудовництво, хавтіт, доріг вже набудувати що кацапи
спасибі сказали за якість доріг.
показать весь комментарий
18.05.2022 21:00 Ответить
То Вони й контролювати будуть?! Яка прикра новина для зещурів!
дурість 73 дупоголових доводиться виправляти европейцям.
показать весь комментарий
18.05.2022 21:28 Ответить
А Україна вже перемогла??? Чи може вже звільнені всі окуповані території??? Чи може краще все ж таки допомогти з поставками зброї для України, а потім уже розбудовою фантазувати ?!.....
показать весь комментарий
18.05.2022 21:41 Ответить
 
 