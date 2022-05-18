Европейский союз в своей помощи будет опираться на план, который разрабатывает Нацсовет по послевоенному восстановлению Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Европейская комиссия утвердила План восстановления Украины!"

▪️ Уже сейчас предлагается предоставить Украине 9 млрд евро макрофинансовой помощи. Это станет очень существенной помощью для нашего государства. В условиях, когда россия хочет затянуть войну, наши европейские союзники демонстрируют, что мы точно не останемся один на один с агрессором.

▪️ Однако главное в этом плане не деньги. Главное – это официально оформленный месседж, который ЕС станет ключевым игроком в предстоящем восстановлении Украины. Мы вместе будем не просто восстанавливать, что разрушили россияне, а будем строить Новую Украину. По новым европейским правилам.

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▪️ Европейский союз будет опираться на план, который разрабатывает наш Нацсовет по послевоенному восстановлению. Украина будет "хазяином" процесса, но для максимальной прозрачности и эффективности мы привлечем наших европейских партнеров. Наш общий план будет опираться на 4 столба:

- восстановление всей инфраструктуры по новейшим стандартам и европейской политике

- модернизация украинского государства и наших институтов

- максимальная интеграция Украины с ЕС по всем сферам и направлениям

– экономическая трансформация, в том числе новые возможности для украинского бизнеса.

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▪️ Мы благодарны Еврокомиссии за принятие этого документа, демонстрирующего чрезвычайный уровень солидарности с нашей страной. Мы уверены в победе и также уверены, что построим нашу прекрасную Украину, которая будет сильным и равноправным членом Европейского союза!", - говорится в сообщении.