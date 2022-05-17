В ЕС разработали план послевоенного восстановления Украины. Его примут завтра, - FAZ
Европейская комиссия разработала план обновления Украины после завершения войны с Россией. Документ должен получить одобрение ЕС уже 18 мая.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание FAZ.
Немецкое издание получило в свое распоряжение документ по плану восстановления Украины, который будет рассматриваться на завтрашнем заседании Еврокомиссии.
В этом документе, как отмечает FAZ, подробно обсуждается, какое сложное задание предстанет перед международным сообществом, и в частности Евросоюзом, после окончания войны РФ против Украины.
Напомним, на днях в рамках рабочего визита в Брюссель глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил Евросоюзу построить один из пострадавших от войны регионов нашей страны.
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Мне их рожи на фото,напомнили " Голодающих с Поволжья" с фильма 12
стульев.
Так тебе Америка теперь хорошую зарплату платить в Украине будет?
что их удержит?
заработок будет примерно одинаковый, уровень жизни тоже
в худшем случае:
не будет борьбы с коррупцией и перестанут помогать восстанавливаться
долгое восстановление экономики
суды не работают
налоги увеличат
инфляция
образование не совместимо с ЕС
риск повторения конфликта, и потери всех сбережений
малые пенсии
плохая медицина
Только внешний контроль распределения и управления, Великобритания.
Прокурора САП - за 1.5 года, так и не утвердили результаты конкурса.
Несмотря на обещания уровня президент-президент.
Т.е. бороться с корупцией - нет желания.
Желания нет, наверное у тех кто, имеет чтото от корупции.
Теперь глава СН заявила, что этот вопрос не на повестке дня, так как идет война...
По заявлениям, восстановление экономики займет 5-10 лет, до уровня начала 2022 года
Т.е. учителя, врачи, средний класс и т.п. - через десять лет будут получать среднюю ЗП на начало 2022года, т.е. 500у.е через 5-10 лет
Олигархи, чиновники, депутаты - понятно, что не уедут.
Тут их ждут большие перспективы без САП и НАБУ.
А почему тогда не уедет средний класс, который сможет в условной Польше, через год взять жилье в кредит, и через 10 лет его выплатить. Ну пусть через 20 лет, но без рисков следующей войны. Дети получат европейское образование, с которым можно работать в Европе или вернуться в Украину, но на лучшие условия по ЗП.
Какие перспективы будущего здесь?