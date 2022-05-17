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В ЕС разработали план послевоенного восстановления Украины. Его примут завтра, - FAZ

руїни

Европейская комиссия разработала план обновления Украины после завершения войны с Россией. Документ должен получить одобрение ЕС уже 18 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание FAZ.

Немецкое издание получило в свое распоряжение документ по плану восстановления Украины, который будет рассматриваться на завтрашнем заседании Еврокомиссии.

В этом документе, как отмечает FAZ, подробно обсуждается, какое сложное задание предстанет перед международным сообществом, и в частности Евросоюзом, после окончания войны РФ против Украины.

Напомним, на днях в рамках рабочего визита в Брюссель глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил Евросоюзу построить один из пострадавших от войны регионов нашей страны.

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Евросоюз (17341) восстановление (217)


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Топ комментарии
+17
Пункт 1: Строителей дорог к деньгам не допускать.
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17.05.2022 21:05 Ответить
+14
Гроші зеленим на давать!Відновлення України руками західних партнерів!
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17.05.2022 21:09 Ответить
+11
це мені дуже нагадує прислів'я: не кажи гоп, доки не перескочив!
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17.05.2022 20:57 Ответить
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це мені дуже нагадує прислів'я: не кажи гоп, доки не перескочив!
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17.05.2022 20:57 Ответить
Краще було б розробити план повного звільнення окупованих територій
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17.05.2022 21:15 Ответить
Звільнити від земерзоти! Бо ці щурі зжеруть будь яку допомогу
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17.05.2022 21:18 Ответить
У нас свої зелені спеціалісти-будівельники. Гроші перераховуйте прямо на офшори. Далі вонисамі.
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17.05.2022 20:59 Ответить
Сарказм, якби що.
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17.05.2022 21:02 Ответить
Наклеп. Без "що" і "якби".
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17.05.2022 21:04 Ответить
Облізуть.
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17.05.2022 21:06 Ответить
Пункт 1: Строителей дорог к деньгам не допускать.
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17.05.2022 21:05 Ответить
О и эти туда же.
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17.05.2022 21:06 Ответить
120 Архитекторов ,которые были в Буче ,насторожились.
Мне их рожи на фото,напомнили " Голодающих с Поволжья" с фильма 12
стульев.
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17.05.2022 21:07 Ответить
Гроші зеленим на давать!Відновлення України руками західних партнерів!
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17.05.2022 21:09 Ответить
без внешнего контроля - пропала відбудова! ((
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17.05.2022 21:16 Ответить
А немита профінансує.
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17.05.2022 21:18 Ответить
зброю давайте...а це потім
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17.05.2022 21:21 Ответить
Там йде мова про боротьбу з корупцією, а Беня проти
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17.05.2022 21:37 Ответить
Ті хто ниє про низькі зарплати і про безвихідь в Україні, і що треба валіть, я рекомендую валіть з країни нахєр і батракувати за 600 ойро в польщах живучі в бараках. А тим хто планує залишатися в Україні, але не знає де заробляти в майбутньому, я дуже рекомендую швидко опановувати будівельні спеціальності. Всі хто з руками по 30+тис легко будуть заробляти в людських умовах. Попит на будівельників усіх профілів буде шалений по всій країні. Запам'ятайте цей пост.
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17.05.2022 21:51 Ответить
У Украины своих денег нет.
Так тебе Америка теперь хорошую зарплату платить в Украине будет?
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17.05.2022 22:07 Ответить
отстраивать будут американские фирмы в том числе за американские деньги. Но обычных строителей они конечно не потащат из США, разве что инжинеров
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17.05.2022 22:13 Ответить
ты идиот будут платить деньги по рыночным ценам - если будет мало народ рванет в европу как раньше и сращу зарплаты вырастут
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17.05.2022 23:07 Ответить
могу сказать ,что до войны квалифицированные работники как правило никуда не ездили (а тем более в Польшу).
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17.05.2022 23:33 Ответить
так в этом и вопрос, уедут ли квалифицированные работники теперь

что их удержит?

заработок будет примерно одинаковый, уровень жизни тоже

в худшем случае:

не будет борьбы с коррупцией и перестанут помогать восстанавливаться

долгое восстановление экономики

суды не работают

налоги увеличат

инфляция

образование не совместимо с ЕС

риск повторения конфликта, и потери всех сбережений

малые пенсии

плохая медицина
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17.05.2022 23:53 Ответить
чиновники Украины должны получить бан к деньгам на 100 лет.
Только внешний контроль распределения и управления, Великобритания.
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17.05.2022 21:51 Ответить
Настораживает другое

Прокурора САП - за 1.5 года, так и не утвердили результаты конкурса.

Несмотря на обещания уровня президент-президент.

Т.е. бороться с корупцией - нет желания.

Желания нет, наверное у тех кто, имеет чтото от корупции.

Теперь глава СН заявила, что этот вопрос не на повестке дня, так как идет война...

По заявлениям, восстановление экономики займет 5-10 лет, до уровня начала 2022 года

Т.е. учителя, врачи, средний класс и т.п. - через десять лет будут получать среднюю ЗП на начало 2022года, т.е. 500у.е через 5-10 лет

Олигархи, чиновники, депутаты - понятно, что не уедут.

Тут их ждут большие перспективы без САП и НАБУ.

А почему тогда не уедет средний класс, который сможет в условной Польше, через год взять жилье в кредит, и через 10 лет его выплатить. Ну пусть через 20 лет, но без рисков следующей войны. Дети получат европейское образование, с которым можно работать в Европе или вернуться в Украину, но на лучшие условия по ЗП.

Какие перспективы будущего здесь?
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17.05.2022 22:08 Ответить
нет зарплаты сразу лолжны вернутся на высокий уровень иначе никто работать не будет
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17.05.2022 23:08 Ответить
 
 