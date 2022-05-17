В ЕС разработали план послевоенного восстановления Украины. Его примут завтра, - FAZ

Европейская комиссия разработала план обновления Украины после завершения войны с Россией. Документ должен получить одобрение ЕС уже 18 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание FAZ.

Немецкое издание получило в свое распоряжение документ по плану восстановления Украины, который будет рассматриваться на завтрашнем заседании Еврокомиссии.

В этом документе, как отмечает FAZ, подробно обсуждается, какое сложное задание предстанет перед международным сообществом, и в частности Евросоюзом, после окончания войны РФ против Украины.

Напомним, на днях в рамках рабочего визита в Брюссель глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил Евросоюзу построить один из пострадавших от войны регионов нашей страны.

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