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Новини
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В ЄС розробили план післявоєнної відбудови України. Його ухвалять завтра, - FAZ

руїни

Європейська комісія розробила план відновлення України після завершення війни з Росією. Документ має отримати схвалення ЄС вже завтра, 18 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання FAZ.

Німецьке видання отримало у своє розпорядження документ з планом відбудови України, який розглядатиметься на завтрашньому засіданні Єврокомісії.

В цьому документі, як зазначає FAZ, докладно обговорюється, яке складне завдання постане перед міжнародним співтовариством, і зокрема Євросоюзом, після закінчення війни РФ проти України.

Нагадаємо, днями в рамках робочого візиту в Брюссель глава МЗС України Дмитро Кулеба запропонував Євросоюзу відбудувати один з постраждалих від війни регіонів нашої країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На відновлення всього зруйнованого агресорами Україні потрібен $1 трильйон

Автор: 

Євросоюз (13785) відбудова (363)


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Топ коментарі
+17
Пункт 1: Строителей дорог к деньгам не допускать.
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17.05.2022 21:05 Відповісти
+14
Гроші зеленим на давать!Відновлення України руками західних партнерів!
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17.05.2022 21:09 Відповісти
+11
це мені дуже нагадує прислів'я: не кажи гоп, доки не перескочив!
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17.05.2022 20:57 Відповісти
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це мені дуже нагадує прислів'я: не кажи гоп, доки не перескочив!
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17.05.2022 20:57 Відповісти
Краще було б розробити план повного звільнення окупованих територій
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17.05.2022 21:15 Відповісти
Звільнити від земерзоти! Бо ці щурі зжеруть будь яку допомогу
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17.05.2022 21:18 Відповісти
У нас свої зелені спеціалісти-будівельники. Гроші перераховуйте прямо на офшори. Далі вонисамі.
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17.05.2022 20:59 Відповісти
Сарказм, якби що.
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17.05.2022 21:02 Відповісти
Наклеп. Без "що" і "якби".
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17.05.2022 21:04 Відповісти
Облізуть.
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17.05.2022 21:06 Відповісти
Пункт 1: Строителей дорог к деньгам не допускать.
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17.05.2022 21:05 Відповісти
О и эти туда же.
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17.05.2022 21:06 Відповісти
120 Архитекторов ,которые были в Буче ,насторожились.
Мне их рожи на фото,напомнили " Голодающих с Поволжья" с фильма 12
стульев.
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17.05.2022 21:07 Відповісти
Гроші зеленим на давать!Відновлення України руками західних партнерів!
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17.05.2022 21:09 Відповісти
без внешнего контроля - пропала відбудова! ((
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17.05.2022 21:16 Відповісти
А немита профінансує.
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17.05.2022 21:18 Відповісти
зброю давайте...а це потім
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17.05.2022 21:21 Відповісти
Там йде мова про боротьбу з корупцією, а Беня проти
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17.05.2022 21:37 Відповісти
Ті хто ниє про низькі зарплати і про безвихідь в Україні, і що треба валіть, я рекомендую валіть з країни нахєр і батракувати за 600 ойро в польщах живучі в бараках. А тим хто планує залишатися в Україні, але не знає де заробляти в майбутньому, я дуже рекомендую швидко опановувати будівельні спеціальності. Всі хто з руками по 30+тис легко будуть заробляти в людських умовах. Попит на будівельників усіх профілів буде шалений по всій країні. Запам'ятайте цей пост.
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17.05.2022 21:51 Відповісти
У Украины своих денег нет.
Так тебе Америка теперь хорошую зарплату платить в Украине будет?
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17.05.2022 22:07 Відповісти
отстраивать будут американские фирмы в том числе за американские деньги. Но обычных строителей они конечно не потащат из США, разве что инжинеров
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17.05.2022 22:13 Відповісти
ты идиот будут платить деньги по рыночным ценам - если будет мало народ рванет в европу как раньше и сращу зарплаты вырастут
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17.05.2022 23:07 Відповісти
могу сказать ,что до войны квалифицированные работники как правило никуда не ездили (а тем более в Польшу).
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17.05.2022 23:33 Відповісти
так в этом и вопрос, уедут ли квалифицированные работники теперь

что их удержит?

заработок будет примерно одинаковый, уровень жизни тоже

в худшем случае:

не будет борьбы с коррупцией и перестанут помогать восстанавливаться

долгое восстановление экономики

суды не работают

налоги увеличат

инфляция

образование не совместимо с ЕС

риск повторения конфликта, и потери всех сбережений

малые пенсии

плохая медицина
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17.05.2022 23:53 Відповісти
чиновники Украины должны получить бан к деньгам на 100 лет.
Только внешний контроль распределения и управления, Великобритания.
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17.05.2022 21:51 Відповісти
Настораживает другое

Прокурора САП - за 1.5 года, так и не утвердили результаты конкурса.

Несмотря на обещания уровня президент-президент.

Т.е. бороться с корупцией - нет желания.

Желания нет, наверное у тех кто, имеет чтото от корупции.

Теперь глава СН заявила, что этот вопрос не на повестке дня, так как идет война...

По заявлениям, восстановление экономики займет 5-10 лет, до уровня начала 2022 года

Т.е. учителя, врачи, средний класс и т.п. - через десять лет будут получать среднюю ЗП на начало 2022года, т.е. 500у.е через 5-10 лет

Олигархи, чиновники, депутаты - понятно, что не уедут.

Тут их ждут большие перспективы без САП и НАБУ.

А почему тогда не уедет средний класс, который сможет в условной Польше, через год взять жилье в кредит, и через 10 лет его выплатить. Ну пусть через 20 лет, но без рисков следующей войны. Дети получат европейское образование, с которым можно работать в Европе или вернуться в Украину, но на лучшие условия по ЗП.

Какие перспективы будущего здесь?
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17.05.2022 22:08 Відповісти
нет зарплаты сразу лолжны вернутся на высокий уровень иначе никто работать не будет
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17.05.2022 23:08 Відповісти
 
 