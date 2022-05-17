В ЄС розробили план післявоєнної відбудови України. Його ухвалять завтра, - FAZ
Європейська комісія розробила план відновлення України після завершення війни з Росією. Документ має отримати схвалення ЄС вже завтра, 18 травня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання FAZ.
Німецьке видання отримало у своє розпорядження документ з планом відбудови України, який розглядатиметься на завтрашньому засіданні Єврокомісії.
В цьому документі, як зазначає FAZ, докладно обговорюється, яке складне завдання постане перед міжнародним співтовариством, і зокрема Євросоюзом, після закінчення війни РФ проти України.
Нагадаємо, днями в рамках робочого візиту в Брюссель глава МЗС України Дмитро Кулеба запропонував Євросоюзу відбудувати один з постраждалих від війни регіонів нашої країни.
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Мне их рожи на фото,напомнили " Голодающих с Поволжья" с фильма 12
стульев.
Так тебе Америка теперь хорошую зарплату платить в Украине будет?
что их удержит?
заработок будет примерно одинаковый, уровень жизни тоже
в худшем случае:
не будет борьбы с коррупцией и перестанут помогать восстанавливаться
долгое восстановление экономики
суды не работают
налоги увеличат
инфляция
образование не совместимо с ЕС
риск повторения конфликта, и потери всех сбережений
малые пенсии
плохая медицина
Только внешний контроль распределения и управления, Великобритания.
Прокурора САП - за 1.5 года, так и не утвердили результаты конкурса.
Несмотря на обещания уровня президент-президент.
Т.е. бороться с корупцией - нет желания.
Желания нет, наверное у тех кто, имеет чтото от корупции.
Теперь глава СН заявила, что этот вопрос не на повестке дня, так как идет война...
По заявлениям, восстановление экономики займет 5-10 лет, до уровня начала 2022 года
Т.е. учителя, врачи, средний класс и т.п. - через десять лет будут получать среднюю ЗП на начало 2022года, т.е. 500у.е через 5-10 лет
Олигархи, чиновники, депутаты - понятно, что не уедут.
Тут их ждут большие перспективы без САП и НАБУ.
А почему тогда не уедет средний класс, который сможет в условной Польше, через год взять жилье в кредит, и через 10 лет его выплатить. Ну пусть через 20 лет, но без рисков следующей войны. Дети получат европейское образование, с которым можно работать в Европе или вернуться в Украину, но на лучшие условия по ЗП.
Какие перспективы будущего здесь?