Європейський союз у своїй допомозі спиратиметься на план, який розробляє Нацрада з питань повоєнного відновлення України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Європейська комісія затвердила План відбудови України!

▪️ Вже зараз пропонується надати Україні 9 млрд євро макрофінансової допомоги. Це стане дуже суттєвою допомогою для нашої держави. В умовах, коли росія хоче затягнути війну, наші європейські союзники демонструють, що ми точно не залишимося сам на сам із агресором.

▪️ Проте головне в цьому плані не гроші. Головне - це офіційно оформлений меседж, що ЄС стане ключовим гравцем у майбутній відбудові України. Ми разом будемо не просто відновлювати те, що зруйнували росіяни, а будемо будувати Нову Україну. За новими європейськими правилами.

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▪️ Європейський союз буде спиратися на план, який розробляє наша Нацрада з питань повоєнного відновлення. Україна буде "власницею" процесу, але для максимальної прозорості та ефективності ми залучимо наших європейських партнерів. Наш спільний план спиратиметься на 4 стовпи:

- відбудова всієї інфраструктури за найновішими стандартами та європейською політикою

- модернізація української держави та наших інституцій

- максимальна інтеграція України з ЄС в усіх сферах і напрямках

- економічна трансформація, в тому числі нові можливості для українського бізнесу.

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▪️ Ми вдячні Єврокомісії за прийняття цього документу, який демонструє надзвичайний рівень солідарності з нашою країною. Ми впевнені у перемозі й так само впевнені, що відбудуємо нашу прекрасну Україну, яка буде сильним та рівноправним членом Європейського союзу!", - йдеться у повідомленні.