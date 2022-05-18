Європейська комісія затвердила План відбудови України
Європейський союз у своїй допомозі спиратиметься на план, який розробляє Нацрада з питань повоєнного відновлення України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"Європейська комісія затвердила План відбудови України!
▪️ Вже зараз пропонується надати Україні 9 млрд євро макрофінансової допомоги. Це стане дуже суттєвою допомогою для нашої держави. В умовах, коли росія хоче затягнути війну, наші європейські союзники демонструють, що ми точно не залишимося сам на сам із агресором.
▪️ Проте головне в цьому плані не гроші. Головне - це офіційно оформлений меседж, що ЄС стане ключовим гравцем у майбутній відбудові України. Ми разом будемо не просто відновлювати те, що зруйнували росіяни, а будемо будувати Нову Україну. За новими європейськими правилами.
▪️ Європейський союз буде спиратися на план, який розробляє наша Нацрада з питань повоєнного відновлення. Україна буде "власницею" процесу, але для максимальної прозорості та ефективності ми залучимо наших європейських партнерів. Наш спільний план спиратиметься на 4 стовпи:
- відбудова всієї інфраструктури за найновішими стандартами та європейською політикою
- модернізація української держави та наших інституцій
- максимальна інтеграція України з ЄС в усіх сферах і напрямках
- економічна трансформація, в тому числі нові можливості для українського бізнесу.
▪️ Ми вдячні Єврокомісії за прийняття цього документу, який демонструє надзвичайний рівень солідарності з нашою країною. Ми впевнені у перемозі й так само впевнені, що відбудуємо нашу прекрасну Україну, яка буде сильним та рівноправним членом Європейського союзу!", - йдеться у повідомленні.
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Иначе не получится
Шкода. Має бути навпаки - власником процесу ЄС, ВБ та США. Років на 10 до завершення процесу ліквідації української олігархічної мафії з її посіпаками усіх кольорів.
А и прокурорский надзор --за расходованием средств
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Тоді ми точно без бабла залишимось!
Тільки громадська наглядова рада з людей, яким довіряє українське суспільство!
Можна також авторитетних західних екс-політиків.
Зі всім іншим корупційним кодлом все ж буде простіше, а от з ними..!
Або вилікують усе скопом, або нічого. Як ракову пухлину - спочатку потрібен фаховий хірург з наступною досконалою хіміотерапією.
Одних тільки агентів кдб/ фсб у владі всіх щяблів сотні, як що не тисячі.
А то почнуть Велике Відбудовництво, хавтіт, доріг вже набудувати що кацапи
спасибі сказали за якість доріг.
дурість 73 дупоголових доводиться виправляти европейцям.