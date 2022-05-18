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Новини Війна
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Європейська комісія затвердила План відбудови України

бородянка

Європейський союз у своїй допомозі спиратиметься на план, який розробляє Нацрада з питань повоєнного відновлення України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Європейська комісія затвердила План відбудови України!

▪️ Вже зараз пропонується надати Україні 9 млрд євро макрофінансової допомоги. Це стане дуже суттєвою допомогою для нашої держави. В умовах, коли росія хоче затягнути війну, наші європейські союзники демонструють, що ми точно не залишимося сам на сам із агресором.

▪️ Проте головне в цьому плані не гроші. Головне - це офіційно оформлений меседж, що ЄС стане ключовим гравцем у майбутній відбудові України. Ми разом будемо не просто відновлювати те, що зруйнували росіяни, а будемо будувати Нову Україну. За новими європейськими правилами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЄС розробили план післявоєнної відбудови України. Його ухвалять завтра, - FAZ

▪️ Європейський союз буде спиратися на план, який розробляє наша Нацрада з питань повоєнного відновлення. Україна буде "власницею" процесу, але для максимальної прозорості та ефективності ми залучимо наших європейських партнерів. Наш спільний план спиратиметься на 4 стовпи:

- відбудова всієї інфраструктури за найновішими стандартами та європейською політикою

- модернізація української держави та наших інституцій

- максимальна інтеграція України з ЄС в усіх сферах і напрямках

- економічна трансформація, в тому числі нові можливості для українського бізнесу.

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▪️ Ми вдячні Єврокомісії за прийняття цього документу, який демонструє надзвичайний рівень солідарності з нашою країною. Ми впевнені у перемозі й так само впевнені, що відбудуємо нашу прекрасну Україну, яка буде сильним та рівноправним членом Європейського союзу!", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Єврокомісія (2192) Євросоюз (13798) Шмигаль Денис (4683) відбудова (363)


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Топ коментарі
+10
Обов'язкова потрібна наглядова рада суто з європейців та амеріканців!!!)))
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18.05.2022 17:00 Відповісти
+5
Більше довіри до європейських забудовників аніж до наших з великого крадівництва.
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18.05.2022 16:51 Відповісти
+4
п1. Разобрать расию.
Иначе не получится
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18.05.2022 16:49 Відповісти
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п1. Разобрать расию.
Иначе не получится
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18.05.2022 16:49 Відповісти
Це та нацрада, яку зрадник Гетьманцев очолює?
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18.05.2022 16:51 Відповісти
Це помилочка-нацЗрада!!!)))
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18.05.2022 16:52 Відповісти
Більше довіри до європейських забудовників аніж до наших з великого крадівництва.
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18.05.2022 16:51 Відповісти
Супер
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18.05.2022 16:51 Відповісти
В декілька шарів асфальта можливо буде Україну закатати!!!)))
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18.05.2022 16:55 Відповісти
Обов'язкова потрібна наглядова рада суто з європейців та амеріканців!!!)))
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18.05.2022 17:00 Відповісти
те що вони європейці чи американці нічого не значить, треба дивитися що то за люди, нагадаю макрєль - європейка, а рейді пол чи як там його вже - американець.
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19.05.2022 01:43 Відповісти
Це і є план Мвршала для України. Впевнений що він спрацює і получиться.
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18.05.2022 17:03 Відповісти
...Україна буде "власницею" процесу, але для максимальної прозорості та ефективності ми залучимо наших європейських партнерів...

Шкода. Має бути навпаки - власником процесу ЄС, ВБ та США. Років на 10 до завершення процесу ліквідації української олігархічної мафії з її посіпаками усіх кольорів.
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18.05.2022 17:10 Відповісти
крім нас ніхто не зробить нашу роботу по деолігархізації.
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19.05.2022 01:44 Відповісти
Не только наблюдательный совет
А и прокурорский надзор --за расходованием средств
/
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18.05.2022 17:11 Відповісти
Це Бєнідіктова буде наглядати за Гетьманцевим?
Тоді ми точно без бабла залишимось!
Тільки громадська наглядова рада з людей, яким довіряє українське суспільство!
Можна також авторитетних західних екс-політиків.
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18.05.2022 17:59 Відповісти
а не передчасно? На Сумщину знову лізуть он
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18.05.2022 17:35 Відповісти
Цікаво, як ЕС буде розбиратись з нашими судами? Приймаючи до уваги іхні неодноразові, у тому числі і тільки що, заявами про "Незалежну суддівську систему"?

Зі всім іншим корупційним кодлом все ж буде простіше, а от з ними..!
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18.05.2022 18:09 Відповісти
Ні з чим тут простіше не буде. Усі ланки (суди, правоохоронці, митники, влада усіх рівнів і гілок, та ін.) побудованої за 30 років системи є її невід'ємними частинами і неминуче захищатимуть та битимуться одне за одну до смерті. Бо смерть одних означатиме і їхню разом з усією системою.

Або вилікують усе скопом, або нічого. Як ракову пухлину - спочатку потрібен фаховий хірург з наступною досконалою хіміотерапією.
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18.05.2022 18:29 Відповісти
Це правда - тільки велика хіміотерапія вилікує організм влади України.
Одних тільки агентів кдб/ фсб у владі всіх щяблів сотні, як що не тисячі.
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18.05.2022 21:02 Відповісти
ага, тільки не забувайте що в ЄС і корупціонерів і друзів путіна вистачає, вивчайте кожного кандидата на покерувати українськими процесами, розглядайте дупу під лупою.
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19.05.2022 01:46 Відповісти
В клоаці олігархічної мережі будь-яка наглядова рада миттєво перетворюється на її частину. Лише повний зовнішній контроль до моменту остаточного падіння системи врятує і вилікує Україну.
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18.05.2022 18:11 Відповісти
та хтось там буде перейматися нашою клоакою, переберуть на себе ринкі і цьом, з клоакою треба самім прибирати свою клоаку.
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19.05.2022 01:47 Відповісти
Та у нас своих тут плановиков валом. И плану тоже--- по терпимой цене. Специалистов вот дали бы. А то юристов-ананистов и финансистов оптимистов перебор.
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18.05.2022 18:27 Відповісти
Зе владі ніяких грошей двіряти не можна - тільки опозиції і діаспорі України.
А то почнуть Велике Відбудовництво, хавтіт, доріг вже набудувати що кацапи
спасибі сказали за якість доріг.
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18.05.2022 21:00 Відповісти
То Вони й контролювати будуть?! Яка прикра новина для зещурів!
дурість 73 дупоголових доводиться виправляти европейцям.
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18.05.2022 21:28 Відповісти
А Україна вже перемогла??? Чи може вже звільнені всі окуповані території??? Чи може краще все ж таки допомогти з поставками зброї для України, а потім уже розбудовою фантазувати ?!.....
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18.05.2022 21:41 Відповісти
 
 