УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8593 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 436 10

Постраждалі області матимуть власні каталоги потреб, – ОП

тимошенко

Для кожної постраждалої області створюється вичерпний каталог інфраструктурних потреб, що згодом буде основою для допомоги міжнародних партнерів, які братимуть головування над відбудовою відповідних регіонів.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Тимошенка, каталог потреб буде включати в себе список усіх пошкоджених інфраструктурних обʼєктів, які треба буде відбудувати. Вже у найближчі дні перша редакція такої бази даних буде надана Президенту Володимиру Зеленському.

"Кожен регіон поділений на більше ніж 14 кластерів, це – інфраструктура зруйнована та пошкоджена, інфраструктура житлова, дорожня, соціальна, тобто школи та садочки, інфраструктура адміністративна та ще багато інфраструктурних об’єктів. Ми вже зараз зібрали перші дані, наші аналітики їх обробляють, тому ще день-два і ми матимемо "персональні" каталоги кожної області", – зазначив він.

Тимошенко додав, що саме ці каталоги згодом використовуватимуться у перемовинах з тими країнами, які готові будуть допомогти відновити відповідні регіони.

"Вже попередні розмови були, вони проходять практично щодня, і країни зголошуються бути кураторами регіонів, можна це так назвати. Ми над цим працюємо, і я думаю, що вже найближчим часом буде комюніке з результатами, і ми будемо переходити до іншого етапу відновлення", – розповів заступник керівника ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОП розповіли, як пришвидшити ввезення гумвантажів. ІНФОГРАФІКА

Своєю чергою, держава в якості тимчасових рішень активно займається частковим відновленням постраждалих регіонів задля того, аби люди могли безпечно повернутися та проживати у звільнених населених пунктах. Проте остаточне рішення щодо повного відновлення регіонів прийматиметься спільно з військовими.

"Ніхто поки що не каже про повну відбудову чи реконструкцію мостів або доріг. Все це тимчасові рішення, а не тимчасові рішення будуть робитися у повоєнний час або з дозволу наших ЗСУ", – підкреслив Тимошенко.

Як раніше повідомляв Кирило Тимошенко, Україна не буде збавляти темпи відновлення постраждалих від війни регіонів, де вже припинились бойові дії.

Автор: 

Тимошенко Кирило (559) Офіс Президента (2060) відбудова (379)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
блин,где кластер,а где хата у бабки...расйопаная в щебень...
показати весь коментар
12.05.2022 16:38 Відповісти
+1
НЕКЕРМАНИ роздадуть, чи що?
показати весь коментар
12.05.2022 16:35 Відповісти
+1
я не можу зрозуміти, до чого вся ця маячня? кінця цієї війни не видно, та і спрогнозувати, чим вона скінчиться наразі неможливо, а там, де бойові дії припинилися, вони можуть поновитися любої миті. яке відновлення? яка відбудова?
показати весь коментар
12.05.2022 16:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НЕКЕРМАНИ роздадуть, чи що?
показати весь коментар
12.05.2022 16:35 Відповісти
НЕЛОХИ роздадуть каталоХи...абищо, абичим.
показати весь коментар
12.05.2022 18:15 Відповісти
блин,где кластер,а где хата у бабки...расйопаная в щебень...
показати весь коментар
12.05.2022 16:38 Відповісти
скоро офис для селян без реги в дийи и отсутствии айфона на кичу путёвку дармовую...
показати весь коментар
12.05.2022 16:41 Відповісти
я не можу зрозуміти, до чого вся ця маячня? кінця цієї війни не видно, та і спрогнозувати, чим вона скінчиться наразі неможливо, а там, де бойові дії припинилися, вони можуть поновитися любої миті. яке відновлення? яка відбудова?
показати весь коментар
12.05.2022 16:53 Відповісти
У Тимошенко є син? Чи то усиновленний? Звідки беруться всі ці люди? Клоуни- клонуються!
показати весь коментар
12.05.2022 17:01 Відповісти
да при чём тут юлька...у них дыржава в смартфоне,вкупе с пэрэмогами и наротной любовью..
показати весь коментар
12.05.2022 17:09 Відповісти
«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)

оця пара-кацапської вати,з Харкова,дякує Львову :

https://www.facebook.com/natasha.chtei/videos/306404948313840
показати весь коментар
12.05.2022 17:23 Відповісти


«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)

оця пара-кацапської вати,з Харкова,дякує Львову :

https://www.facebook.com/natasha.chtei/videos/306404948313840 ...ПОШИРЮЮ.
показати весь коментар
12.05.2022 18:31 Відповісти
 
 