Постраждалі області матимуть власні каталоги потреб, – ОП

Для кожної постраждалої області створюється вичерпний каталог інфраструктурних потреб, що згодом буде основою для допомоги міжнародних партнерів, які братимуть головування над відбудовою відповідних регіонів.

За словами Тимошенка

За словами Тимошенка, каталог потреб буде включати в себе список усіх пошкоджених інфраструктурних обʼєктів, які треба буде відбудувати. Вже у найближчі дні перша редакція такої бази даних буде надана Президенту Володимиру Зеленському.

"Кожен регіон поділений на більше ніж 14 кластерів, це – інфраструктура зруйнована та пошкоджена, інфраструктура житлова, дорожня, соціальна, тобто школи та садочки, інфраструктура адміністративна та ще багато інфраструктурних об’єктів. Ми вже зараз зібрали перші дані, наші аналітики їх обробляють, тому ще день-два і ми матимемо "персональні" каталоги кожної області", – зазначив він.

Тимошенко додав, що саме ці каталоги згодом використовуватимуться у перемовинах з тими країнами, які готові будуть допомогти відновити відповідні регіони.

"Вже попередні розмови були, вони проходять практично щодня, і країни зголошуються бути кураторами регіонів, можна це так назвати. Ми над цим працюємо, і я думаю, що вже найближчим часом буде комюніке з результатами, і ми будемо переходити до іншого етапу відновлення", – розповів заступник керівника ОП.

Своєю чергою, держава в якості тимчасових рішень активно займається частковим відновленням постраждалих регіонів задля того, аби люди могли безпечно повернутися та проживати у звільнених населених пунктах. Проте остаточне рішення щодо повного відновлення регіонів прийматиметься спільно з військовими.

"Ніхто поки що не каже про повну відбудову чи реконструкцію мостів або доріг. Все це тимчасові рішення, а не тимчасові рішення будуть робитися у повоєнний час або з дозволу наших ЗСУ", – підкреслив Тимошенко.

Як раніше повідомляв Кирило Тимошенко, Україна не буде збавляти темпи відновлення постраждалих від війни регіонів, де вже припинились бойові дії.