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В ОП розповіли, як пришвидшити ввезення гумвантажів. ІНФОГРАФІКА

Іноземці та громадяни України, які не користуються електронними сервісами "електронний підпис", BankID, MobileID, для ввезення гуманітарного вантажу відтепер можуть заповнити митну Е-декларацію.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Це можна зробити заздалегідь з будь-якої країни світу, скориставшись спеціальним сервісом.

В ОП розповіли, як пришвидшити ввезення гумвантажів 01

"Сервіс митна Е-декларація для гуманітарних вантажів пришвидшить ввезення вантажу на територію України та посприяє зменшенню черг у митних пунктах", - сказав Тимошенко.

За його словами, всі анкети відразу потрапляють до бази даних Державної митної служби України та дублюються декларанту на електронну пошту. Після отримання декларації її потрібно видрукувати та підписати, а під час проходження українського кордону передати представнику митниці.

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Заступник керівника ОП також пояснив, що громадяни України, які користуються електронними сервісами "електронний підпис", BankID, MobileID, можуть оформити митну Е-декларацію гуманітарного вантажу через Єдине вікно Держмитслужби.

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомив, що для спрощення процесу оформлення гуманітарної допомоги Україні створили спеціальну платформу Help.gov.ua, де можна дізнатись, як придбати, відправити і кому адресувати гуманітарний вантаж та що саме потрібно країні зараз.

Автор: 

гуманітарна допомога (1003) Тимошенко Кирило (558) Офіс Президента (2032) електронні послуги (205) BankID (25) Державна митна служба (658) Дія (1141)


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А розподілення вантажів прозоре чи по кишенях половина утрушується?
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05.05.2022 10:49 Відповісти
ОПа, кажете? 😏 Гуманітарка, кажете? 😏 Кхе-кхе!
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05.05.2022 10:54 Відповісти
ну да. Вся гуманитарка через ОПу.
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05.05.2022 11:01 Відповісти
Єрмак, як завжди, замість відповісти самому на на поставлені йому особисто питання про гуманітарку, виставляє на публіку своїх шісток та ручних волонтерів.
Хто замість Єрмака відповість про борги із зарплати перед військовими?
Рєзніков?
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05.05.2022 11:03 Відповісти
Ета другоє, ви ні панімаєтє!
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05.05.2022 11:12 Відповісти
А завоз палива для заправок можна пришвидчити, прибравши препони, на час кризи???
Може прив´язати десь того гетьманцева до стовпа скотчем, як з мародерами роблять???
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05.05.2022 13:17 Відповісти
Більше всьму світу про коридори та озброєння *******. Щоб кацапня чула. А то секрети, на то і секрети, щоб про них всім у вуха дути.
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05.05.2022 17:05 Відповісти
Та зробіть перелік товарів які ввозяться вільно і пропускайте їх через зелений коридор. Задовбали зі своїми спрощеннями, які тільки тормозять і підтримують хабарництво. Наведіть лад на пунктах пропуску, замініть повністю митників включаючи керівництво, цих вже не перевиховати.
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05.05.2022 22:56 Відповісти
 
 