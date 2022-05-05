В ОП розповіли, як пришвидшити ввезення гумвантажів. ІНФОГРАФІКА

Іноземці та громадяни України, які не користуються електронними сервісами "електронний підпис", BankID, MobileID, для ввезення гуманітарного вантажу відтепер можуть заповнити митну Е-декларацію.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Це можна зробити заздалегідь з будь-якої країни світу, скориставшись спеціальним сервісом.

"Сервіс митна Е-декларація для гуманітарних вантажів пришвидшить ввезення вантажу на територію України та посприяє зменшенню черг у митних пунктах", - сказав Тимошенко.

За його словами, всі анкети відразу потрапляють до бази даних Державної митної служби України та дублюються декларанту на електронну пошту. Після отримання декларації її потрібно видрукувати та підписати, а під час проходження українського кордону передати представнику митниці.

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Заступник керівника ОП також пояснив, що громадяни України, які користуються електронними сервісами "електронний підпис", BankID, MobileID, можуть оформити митну Е-декларацію гуманітарного вантажу через Єдине вікно Держмитслужби.

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомив, що для спрощення процесу оформлення гуманітарної допомоги Україні створили спеціальну платформу Help.gov.ua, де можна дізнатись, як придбати, відправити і кому адресувати гуманітарний вантаж та що саме потрібно країні зараз.