В ОП розповіли, як пришвидшити ввезення гумвантажів. ІНФОГРАФІКА
Іноземці та громадяни України, які не користуються електронними сервісами "електронний підпис", BankID, MobileID, для ввезення гуманітарного вантажу відтепер можуть заповнити митну Е-декларацію.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
Це можна зробити заздалегідь з будь-якої країни світу, скориставшись спеціальним сервісом.
"Сервіс митна Е-декларація для гуманітарних вантажів пришвидшить ввезення вантажу на територію України та посприяє зменшенню черг у митних пунктах", - сказав Тимошенко.
За його словами, всі анкети відразу потрапляють до бази даних Державної митної служби України та дублюються декларанту на електронну пошту. Після отримання декларації її потрібно видрукувати та підписати, а під час проходження українського кордону передати представнику митниці.
Заступник керівника ОП також пояснив, що громадяни України, які користуються електронними сервісами "електронний підпис", BankID, MobileID, можуть оформити митну Е-декларацію гуманітарного вантажу через Єдине вікно Держмитслужби.
Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомив, що для спрощення процесу оформлення гуманітарної допомоги Україні створили спеціальну платформу Help.gov.ua, де можна дізнатись, як придбати, відправити і кому адресувати гуманітарний вантаж та що саме потрібно країні зараз.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хто замість Єрмака відповість про борги із зарплати перед військовими?
Рєзніков?
Може прив´язати десь того гетьманцева до стовпа скотчем, як з мародерами роблять???