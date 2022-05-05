РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7834 посетителя онлайн
Новости Фото
2 159 8

В ОП рассказали, как ускорить ввоз гумгрузов. ИНФОГРАФИКА

Иностранцы и граждане Украины, не пользующиеся электронными сервисами "электронная подпись", BankID, MobileID, для ввоза гуманитарного груза теперь могут заполнить таможенную Е-декларацию.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

Это можно сделать заранее из любой страны мира, воспользовавшись специальным сервисом.

В ОП рассказали, как ускорить ввоз гумгрузов 01

"Сервис таможенная Е-декларация для гуманитарных грузов ускорит ввоз груза на территорию Украины и поспособствует уменьшению очередей в таможенных пунктах", - сказал Тимошенко.

По его словам, все анкеты сразу попадают в базу данных Государственной таможенной службы Украины и дублируются декларантом на электронную почту. После получения декларации ее нужно напечатать и подписать, а при прохождении украинской границы передать представителю таможни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон в разговоре с Зеленским пообещал усилить военную и гуманитарную помощь Украине

Заместитель руководителя ОП также обьяснил, что граждане Украины, пользующиеся электронными сервисами "электронная подпись", BankID, MobileID, могут оформить таможенную Е-декларацию гуманитарного груза через Единое окно Гостаможслужбы.

Напомним, ранее Тимошенко сообщил, что для упрощения процесса оформления гуманитарной помощи Украине создали специальную платформу Help.gov.ua, где можно узнать, как приобрести, отправить и кому адресовать гуманитарный груз и что именно нужно стране сейчас.

гуманитарная помощь (1267) Тимошенко Кирилл (432) Офис Президента (1803) электронные услуги (106) BankID (1) Государственная таможенная служба (170) Дія (426)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А розподілення вантажів прозоре чи по кишенях половина утрушується?
показать весь комментарий
05.05.2022 10:49 Ответить
ОПа, кажете? 😏 Гуманітарка, кажете? 😏 Кхе-кхе!
показать весь комментарий
05.05.2022 10:54 Ответить
ну да. Вся гуманитарка через ОПу.
показать весь комментарий
05.05.2022 11:01 Ответить
Єрмак, як завжди, замість відповісти самому на на поставлені йому особисто питання про гуманітарку, виставляє на публіку своїх шісток та ручних волонтерів.
Хто замість Єрмака відповість про борги із зарплати перед військовими?
Рєзніков?
показать весь комментарий
05.05.2022 11:03 Ответить
Ета другоє, ви ні панімаєтє!
показать весь комментарий
05.05.2022 11:12 Ответить
А завоз палива для заправок можна пришвидчити, прибравши препони, на час кризи???
Може прив´язати десь того гетьманцева до стовпа скотчем, як з мародерами роблять???
показать весь комментарий
05.05.2022 13:17 Ответить
Більше всьму світу про коридори та озброєння *******. Щоб кацапня чула. А то секрети, на то і секрети, щоб про них всім у вуха дути.
показать весь комментарий
05.05.2022 17:05 Ответить
Та зробіть перелік товарів які ввозяться вільно і пропускайте їх через зелений коридор. Задовбали зі своїми спрощеннями, які тільки тормозять і підтримують хабарництво. Наведіть лад на пунктах пропуску, замініть повністю митників включаючи керівництво, цих вже не перевиховати.
показать весь комментарий
05.05.2022 22:56 Ответить
 
 