В ОП рассказали, как ускорить ввоз гумгрузов. ИНФОГРАФИКА

Иностранцы и граждане Украины, не пользующиеся электронными сервисами "электронная подпись", BankID, MobileID, для ввоза гуманитарного груза теперь могут заполнить таможенную Е-декларацию.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

Это можно сделать заранее из любой страны мира, воспользовавшись специальным сервисом.

"Сервис таможенная Е-декларация для гуманитарных грузов ускорит ввоз груза на территорию Украины и поспособствует уменьшению очередей в таможенных пунктах", - сказал Тимошенко.

По его словам, все анкеты сразу попадают в базу данных Государственной таможенной службы Украины и дублируются декларантом на электронную почту. После получения декларации ее нужно напечатать и подписать, а при прохождении украинской границы передать представителю таможни.

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Заместитель руководителя ОП также обьяснил, что граждане Украины, пользующиеся электронными сервисами "электронная подпись", BankID, MobileID, могут оформить таможенную Е-декларацию гуманитарного груза через Единое окно Гостаможслужбы.

Напомним, ранее Тимошенко сообщил, что для упрощения процесса оформления гуманитарной помощи Украине создали специальную платформу Help.gov.ua, где можно узнать, как приобрести, отправить и кому адресовать гуманитарный груз и что именно нужно стране сейчас.