Росія використовує голод як зброю, щоб вимагати вірності, - Бербок

Росія та Путін своєю війною завдають ударів далеко за межами України й до того ж по найбідніших людях.

Про це повідомила глава МЗС ФРН Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами міністра, розв'язана Росією війна принесла невимовні страждання мільйонам людей в Україні та завдає величезної шкоди також далеко за межами України.

Незасіяні українські поля та зруйновані зерносховища, розбомблені транспортні шляхи та заблоковані порти є причиною того, що світовий ринок не може бути забезпечений терміново необхідним зерном, заявила дипломат.

"Внаслідок російської війни ціни на пшеницю, кукурудзу та кулінарну олію різко зросли у всьому світі. Президент Путін найсильніше б’є по найбідніших у світі. Він б'є по тих дітях, жінках і чоловіках, які вже страждають від посухи, кліматичної кризи та економічних наслідків пандемії COVID-19 і які потребують допомоги. Росія не лише цинічно ставиться до кризи голоду на глобальному Півдні, вона використовує голод як зброю, щоб вимагати вірності", - пояснила Бербок.

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