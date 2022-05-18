УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6630 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 410 26

Росія використовує голод як зброю, щоб вимагати вірності, - Бербок

путін

Росія та Путін своєю війною завдають ударів далеко за межами України й до того ж по найбідніших людях.

Про це повідомила глава МЗС ФРН Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами міністра, розв'язана Росією війна принесла невимовні страждання мільйонам людей в Україні та завдає величезної шкоди також далеко за межами України.

Незасіяні українські поля та зруйновані зерносховища, розбомблені транспортні шляхи та заблоковані порти є причиною того, що світовий ринок не може бути забезпечений терміново необхідним зерном, заявила дипломат.

"Внаслідок російської війни ціни на пшеницю, кукурудзу та кулінарну олію різко зросли у всьому світі. Президент Путін найсильніше б’є по найбідніших у світі. Він б'є по тих дітях, жінках і чоловіках, які вже страждають від посухи, кліматичної кризи та економічних наслідків пандемії COVID-19 і які потребують допомоги. Росія не лише цинічно ставиться до кризи голоду на глобальному Півдні, вона використовує голод як зброю, щоб вимагати вірності", - пояснила Бербок.

Читайте: "Путін використовує голод як зброю", - німецька міністерка Шульце закликала G7 докласти спільних зусиль для продовольчої безпеки

Автор: 

голод (118) путін володимир (24231) росія (66502) Анналена Бербок (457)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Україна багато раз страждала від голодоморів влаштованих кацапськими мерзенними вбивцями...
показати весь коментар
18.05.2022 17:19 Відповісти
+9
про голод пані Бербок спитайте ,у Шольців,Макронів і Орбанів.
показати весь коментар
18.05.2022 17:22 Відповісти
+7
до ніби розумної європи доходить що параша тільки шантажує всіх,

іншого відношення до партнерів немає
показати весь коментар
18.05.2022 17:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Україна багато раз страждала від голодоморів влаштованих кацапськими мерзенними вбивцями...
показати весь коментар
18.05.2022 17:19 Відповісти
мы изучали архивы дальних родственников в Днепре, там в 32 году вымирали целыми семьями, сначала все дети, потом их родители...
показати весь коментар
18.05.2022 17:29 Відповісти
Я з села П'ятка Чуднівського району Житомирської області. В селі під час влаштованого кремлем голоду 32-33 р., за один рік померло від голоду 220 людей, а потім ще за чотири роки війни 41-45р, де теж людей палили як солому, з фронту в село не повернулося 213 чоловіків. Ось така статистика для невеликого села, Така ціна життя українців під росією.
показати весь коментар
18.05.2022 19:42 Відповісти
до ніби розумної європи доходить що параша тільки шантажує всіх,

іншого відношення до партнерів немає
показати весь коментар
18.05.2022 17:22 Відповісти
когда Путин не сможет проглотить кусочек хлеба и выпить глоток воды из за проблем в организме а жажда и голод будут его мучить до последнего вздоха он может быть подумает и скажет сам себе Вова ! и нах тебе была та Украина что ты и кому хотел доказать? что ты *****?! а таки да...
показати весь коментар
18.05.2022 17:26 Відповісти
Скоріш за все останні накази ***** будуть щодо фізичного знищення лікарів, науковців та попів з шаманами які мали б його вилікувати від старості але й гарантувати довге довге життя...
показати весь коментар
18.05.2022 17:36 Відповісти
росія все використовує як зброю, і голод, звісно ж теж, тепер зрозуміли за що війна? крім іншого і за землю нашу золоту. русскіє ******* куражитися, щоб до них на поклон ходили, благали би їх, принижувалися би, а вони би з верху вниз на всіх би дивилися і обіцяли би, насолоджувалися би приниженням інших і не дотримувалися обіцянки - це їх найбільше тішить.
показати весь коментар
18.05.2022 17:22 Відповісти
постраждають, в першу чергу, бідні країни Африки, в яких сильно розвинутий культ росії. Так шо, як кажуть, "по ділам вашим..."
показати весь коментар
18.05.2022 17:22 Відповісти
про голод пані Бербок спитайте ,у Шольців,Макронів і Орбанів.
показати весь коментар
18.05.2022 17:22 Відповісти
Це точно, пані Анналена
показати весь коментар
18.05.2022 17:27 Відповісти
Можливо для європейців стало відкриттям що Україна вирощує багато зернових культур, але про це потрібно було думати до того як путін розпочав широкомаштабне вторгнення.
показати весь коментар
18.05.2022 17:28 Відповісти
Ви ж самі спонсорували і спонсуєте москалів. А зараз щось мекаєте. А уряди голодуючих країн, підтримують москалів. І неможливо їх прогодувати, бо їх занадто багато.
показати весь коментар
18.05.2022 17:28 Відповісти
хочу спитати, як там з визнанням голодомору в Україні 1932-1933?
все ще русскіє ні при чому?
показати весь коментар
18.05.2022 17:29 Відповісти
но реальной помощи в разблокировании портов мы вам не дадим
показати весь коментар
18.05.2022 17:30 Відповісти
росися бьет по Украине, которую вы все время игнорировали и предпочитали держать в бедных дальних родственниках, а теперь выдаете странные месседжи, которые опять нацелены не признавать важность Украины для мировой экономики, и вашу недальновидность, чем все может обернуться для мира, а превозносите "дальновидность" путькина, который мир голодом кошмарит! путлер Украину кошмарит, убивает страну и ее жителей, а все остальные "негаразды" это уже следствия вашей политики, а не цель путькина!
показати весь коментар
18.05.2022 17:32 Відповісти
ви маєте можливість розблокувати чорноморські порти України протягом доби, максимум двох-трьох діб. тож похер, нехай голодають.
показати весь коментар
18.05.2022 17:33 Відповісти
Путлер неизлечимо болен. Во всех отделах организма. Болезнь началась с головного мозга (еще в КГБ) и достигла логического конца в широкомасштабной войне всеми силами с Украиной. Остается сложить , как говорится, два плюс два: или цивилизованный мир поймет, что имеет дело со свихнувшимся дедушкой-шизофреником, или гребанный рабссейский генералитет поймет, что имеет дело со свихнувшимся дедушкой-шизофреником. Трусливый бункерный сиделец никогда в своей никчемной жизни не отдаст приказ на применение ЯО, он просто трусится за свою никчемную и кровавую жизнь.
показати весь коментар
18.05.2022 17:37 Відповісти
а на миллионы жизней, которые в итоге поумирают по всему миру от голоду, лицемерному т.н. западному обществу наплевать, иначе давно бы помогли утопить весь его флот в нашем море противокорабельными ракетами и разблокировать морские пути
показати весь коментар
18.05.2022 17:47 Відповісти
The world in the 21st century has not yet fully overcome the problem of famine on Earth. The war in Ukraine is a threat to global food security. The only reason why Ukrainian food exports do not reach the markets of Asia, the Middle East, and Africa - is russian aggression and russia's blockade of Ukrainian seaports at the Black Sea and the Sea of Azov. The aggressor destroys our infrastructure, mining, and shelling fields, exporting Ukrainian grain like pirates to sell on the black market. This is bringing the global food crisis closer. Ukraine is a granary of Europe with highly fertile soils. We are one of the leading countries in the global food market. Currently, 90 million tons of agricultural products are blocked, which Ukraine planned to supply to Africa, Asia, and Europe. By blocking Ukrainian ports, russia is plunging the world into a famine, and rising food prices. Stop RF immediately. Help us remove the russian blockade of Ukrainian ports.
показати весь коментар
18.05.2022 17:50 Відповісти
Не тянет на свою должность. Банальщина и декларации. Имитация деятельности.
показати весь коментар
18.05.2022 17:52 Відповісти
А вы чего ожидали от этого недоростка? Раз не захотели молча ( а лучше с ликованием) поддержать его величие и гениальные планы - пусть расплачиваются. Или идут в орды его армии.
показати весь коментар
18.05.2022 18:08 Відповісти
Где-то об этом уже писалось... 4 итога рашизма:

Мор (ковид)
Война
Голод
Смерть.
показати весь коментар
18.05.2022 18:29 Відповісти
Сирию ж хлебные карточки посадил...
показати весь коментар
18.05.2022 18:35 Відповісти
Цікаво, їм не соромно що одне чмо тримає всіх за дурнів і рабів?
показати весь коментар
18.05.2022 18:52 Відповісти
Выходит это только Украина кормила голодающих в Африке? А как же Индия, Австралия, Канада, Франция... Они свое зерно куда девают? Помимо зерна есть страны выращивающие рис, кукурузу, сою...Куда все пропало сразу? Как то странно все.
показати весь коментар
18.05.2022 20:39 Відповісти
 
 