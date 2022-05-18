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Жителей во Львовской области предупредили о взрывах

вибух

Жителів Яворівського району Львівської області попередили, що впродовж найближчих декількох годин вони можуть чути вибухи. Це пов’язано з тим, що фахівці проводитимуть знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую ОВА.

"Специалисты спецслужб будут обезвреживать остатки вражеских ракет, которые прилетели в район в ночь на вчера", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ситуация контролируемая и угрозы для местного населения нет.

Также напоминается, что если есть воздушная тревога, то об этом сообщают сирены, а также официальный телеграм-канал департамента по гражданской защите Львовской ОВА "Оповіщення ЦЗ".

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взрыв (6829) Львовская область (2958)


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Тобто знищуватимуть залишки *********** ,які так і не потрапили на фронт,бо зелені гниди апять прєбалі? Як ви вже дістали своєю недолугою брехнею ,ідіотизмом та відвертою зрадою,тварюки...
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18.05.2022 19:07 Ответить
Ти,псіна читати вмієш?ЗНИЩУЮТЬ ЗАЛИШКИ РАКЕТ.Чи строчиш *****, для того щоби твій патрон петя тобі рошенівський цукерок виписав.Розслабся, попукай, він політичний труп.
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18.05.2022 20:47 Ответить
Це написано для такого зеленого бидла,як ти. А всі,хто при розумі-знають,залишки ЯКИХ ракет сапери підривають,і хто цьому посприяв.
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18.05.2022 21:16 Ответить
 
 