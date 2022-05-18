Жителей во Львовской области предупредили о взрывах
Жителів Яворівського району Львівської області попередили, що впродовж найближчих декількох годин вони можуть чути вибухи. Це пов’язано з тим, що фахівці проводитимуть знешкодження вибухонебезпечних предметів.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую ОВА.
"Специалисты спецслужб будут обезвреживать остатки вражеских ракет, которые прилетели в район в ночь на вчера", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что ситуация контролируемая и угрозы для местного населения нет.
Также напоминается, что если есть воздушная тревога, то об этом сообщают сирены, а также официальный телеграм-канал департамента по гражданской защите Львовской ОВА "Оповіщення ЦЗ".
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Історик Воєнрук
показать весь комментарий18.05.2022 19:07 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Jaroslav Wo
показать весь комментарий18.05.2022 20:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Історик Воєнрук
показать весь комментарий18.05.2022 21:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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