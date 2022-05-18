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Мешканців у Львівській області попередили про вибухи

вибух

Жителів Яворівського району Львівської області попередили, що впродовж найближчих декількох годин вони можуть чути вибухи. Це пов’язано з тим, що фахівці проводитимуть знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську ОВА.

"Фахівці спецслужб будуть знешкоджувати залишки ворожих ракет, які прилетіли в район у ніч на вчора", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що ситуація контрольована і загрози для місцевого населення немає.

Також нагадується, що якщо є повітряна тривога, то про це повідомляють сирени, а також офіційний телеграм-канал департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОВА "Оповіщення ЦЗ".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли об‘єкт військової інфраструктури на території Яворівського району, - Львівська ОВА

Автор: 

вибух (4541) Львівська область (2487)


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Тобто знищуватимуть залишки *********** ,які так і не потрапили на фронт,бо зелені гниди апять прєбалі? Як ви вже дістали своєю недолугою брехнею ,ідіотизмом та відвертою зрадою,тварюки...
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18.05.2022 19:07 Відповісти
Ти,псіна читати вмієш?ЗНИЩУЮТЬ ЗАЛИШКИ РАКЕТ.Чи строчиш *****, для того щоби твій патрон петя тобі рошенівський цукерок виписав.Розслабся, попукай, він політичний труп.
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18.05.2022 20:47 Відповісти
Це написано для такого зеленого бидла,як ти. А всі,хто при розумі-знають,залишки ЯКИХ ракет сапери підривають,і хто цьому посприяв.
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18.05.2022 21:16 Відповісти
 
 