Мешканців у Львівській області попередили про вибухи

Жителів Яворівського району Львівської області попередили, що впродовж найближчих декількох годин вони можуть чути вибухи. Це пов’язано з тим, що фахівці проводитимуть знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську ОВА.

"Фахівці спецслужб будуть знешкоджувати залишки ворожих ракет, які прилетіли в район у ніч на вчора", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що ситуація контрольована і загрози для місцевого населення немає.

Також нагадується, що якщо є повітряна тривога, то про це повідомляють сирени, а також офіційний телеграм-канал департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОВА "Оповіщення ЦЗ".

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