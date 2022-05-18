Мешканців у Львівській області попередили про вибухи
Жителів Яворівського району Львівської області попередили, що впродовж найближчих декількох годин вони можуть чути вибухи. Це пов’язано з тим, що фахівці проводитимуть знешкодження вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську ОВА.
"Фахівці спецслужб будуть знешкоджувати залишки ворожих ракет, які прилетіли в район у ніч на вчора", - сказано в повідомленні.
При цьому зазначається, що ситуація контрольована і загрози для місцевого населення немає.
Також нагадується, що якщо є повітряна тривога, то про це повідомляють сирени, а також офіційний телеграм-канал департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОВА "Оповіщення ЦЗ".
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Історик Воєнрук
показати весь коментар18.05.2022 19:07 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Jaroslav Wo
показати весь коментар18.05.2022 20:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Історик Воєнрук
показати весь коментар18.05.2022 21:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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