В результате обстрела Харькова и области ранены 6 человек, - Синегубов
Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков и территорию области.
Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня обстреляны Циркуны, Прудянка, Ольховатка - 3 пострадавших. Так же все еще подвергаются обстрелам от оккупантов и город Харьков, этой ночью снаряды попадали в Киевском районе. Днем снова обстреляли Салтовку и Пятихатки - 3 пострадавших", - рассказал он.
По словам главы ОВА, оккупанты сосредоточились на обороне своих позиций.
"Украинские защитники продолжают успешно контратаковать. Сегодня наши бойцы освободили от оккупантов населенный пункт Дементиевка", - добавил Синегубов.
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Шура Балаганов #94384
показать весь комментарий19.05.2022 06:00 Ответить Мне нравится 1
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