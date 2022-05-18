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Новости Война
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В результате обстрела Харькова и области ранены 6 человек, - Синегубов

харківщина,дергачі

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков и территорию области.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня обстреляны Циркуны, Прудянка, Ольховатка - 3 пострадавших. Так же все еще подвергаются обстрелам от оккупантов и город Харьков, этой ночью снаряды попадали в Киевском районе. Днем снова обстреляли Салтовку и Пятихатки - 3 пострадавших", - рассказал он.

По словам главы ОВА, оккупанты сосредоточились на обороне своих позиций.

"Украинские защитники продолжают успешно контратаковать. Сегодня наши бойцы освободили от оккупантов населенный пункт Дементиевка", - добавил Синегубов.

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Харьковщина (5577) Синегубов (558)


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Не понял. Так отогнали же от Харькова на недосягаемое для пушек расстояние. Ипо карте если посмотреть, то орки далеко. Какие снаряды? Не ракеты, а именно снаряды?
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19.05.2022 06:00 Ответить
 
 