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Внаслідок обстрілу Харкова та області поранено 6 осіб, - Синєгубов

харківщина,дергачі

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків та територію області.

Про це у Telegram повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні обстріляні Циркуни, Прудянка, Вільхуватка - 3 постраждалих. Так само все ще зазнає обстрілів від окупантів і місто Харків, цієї ночі снаряди влучали у Київському районі. Вдень знову обстріляли Салтівку та П’ятихатки - 3 постраждалих", - розповів він.

За словами очільника ОВА, окупанти зосередилися на обороні своїх позицій.

"Українські захисники продовжують успішно контратакувати. Сьогодні наші бійці звільнили від окупантів населений пункт Дементіївка", - додав Синєгубов.

Також читайте: ЗСУ звільнили село Дементіївка на Харківщині, - Генштаб

Автор: 

Харківщина (6054) Синєгубов (857)


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Не понял. Так отогнали же от Харькова на недосягаемое для пушек расстояние. Ипо карте если посмотреть, то орки далеко. Какие снаряды? Не ракеты, а именно снаряды?
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19.05.2022 06:00 Відповісти
 
 