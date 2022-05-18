Внаслідок обстрілу Харкова та області поранено 6 осіб, - Синєгубов

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків та територію області.

Про це у Telegram повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні обстріляні Циркуни, Прудянка, Вільхуватка - 3 постраждалих. Так само все ще зазнає обстрілів від окупантів і місто Харків, цієї ночі снаряди влучали у Київському районі. Вдень знову обстріляли Салтівку та П’ятихатки - 3 постраждалих", - розповів він.

За словами очільника ОВА, окупанти зосередилися на обороні своїх позицій.

"Українські захисники продовжують успішно контратакувати. Сьогодні наші бійці звільнили від окупантів населений пункт Дементіївка", - додав Синєгубов.

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