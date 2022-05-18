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Новости Война
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Рашисты обстреливали Зеленодольскую громаду на Днепропетровщине, никто не пострадал

рф,обстріл

18 мая российские оккупанты несколько раз обстреливали территорию Зеленодольской общины на Днепропетровщине.

Об этом в Telegram сообщил глава громады Дмитрий Невеселый, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в течение нескольких раз были обстрелы нашей территории. Ни один населенный пункт не пострадал, все люди целы", - сказал он.

По словам Невеселого, "наделали свинособаки немного дыр в земле".

Также, прибавил он, на территории области российских войск нет.

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Днепропетровская область (3827)


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вже 4 години сирена триває... а свинособаки ніяк не вгамуються... шоб їм пусто було!!!
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18.05.2022 22:25 Ответить
 
 