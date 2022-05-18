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Рашисти обстрілювали Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, ніхто не постраждав

рф,обстріл

18 травня російські окупанти кілька разів обстрілювали територію Зеленодольської громади на Дніпропетровщині.

Про це у Telegram повідомив голова громади Дмитро Невеселий, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні протягом декілька разів були обстріли нашої території. Жоден з населених пунктів не постраждав, усі люди цілі", - сказав він.

За словами Невеселого, "наробили свинособаки трохи дірок в землі".

Також, додав він, на території області російських військ немає.

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Автор: 

Дніпропетровська область (3598)


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вже 4 години сирена триває... а свинособаки ніяк не вгамуються... шоб їм пусто було!!!
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18.05.2022 22:25 Відповісти
 
 