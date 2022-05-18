Рашисти обстрілювали Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, ніхто не постраждав
18 травня російські окупанти кілька разів обстрілювали територію Зеленодольської громади на Дніпропетровщині.
Про це у Telegram повідомив голова громади Дмитро Невеселий, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні протягом декілька разів були обстріли нашої території. Жоден з населених пунктів не постраждав, усі люди цілі", - сказав він.
За словами Невеселого, "наробили свинособаки трохи дірок в землі".
Також, додав він, на території області російських військ немає.
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Вася Шевченко #371210
показати весь коментар18.05.2022 22:25 Відповісти Мені подобається 2
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