Рашисти обстрілювали Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, ніхто не постраждав

18 травня російські окупанти кілька разів обстрілювали територію Зеленодольської громади на Дніпропетровщині.

Про це у Telegram повідомив голова громади Дмитро Невеселий, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні протягом декілька разів були обстріли нашої території. Жоден з населених пунктів не постраждав, усі люди цілі", - сказав він.

За словами Невеселого, "наробили свинособаки трохи дірок в землі".

Також, додав він, на території області російських військ немає.

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