Парк "Московский сад" переименовали в Риге
Рижская дума решила переименовать Московский сад в Латгальский парк.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Delfi.
Несколько громад предложили изменить название парка. Самоуправление обратилось за помощью с возможным переименованием места в Центр государственного языка и Министерство иностранных дел, поддержавшее законопроект. Вопрос был рассмотрен и в Совете памятников Рижской думы, который также поддержал эту идею.
Московский сад – парк в Риге, расположенный на перекрестке улиц Маскавас и Балву. Парк был основан в конце 30-х годов прошлого века и первоначально был известен как Латгальский сад. С началом советской оккупации парк был переименован, как улица Латгалес – она сменила название на улицу Маскавас.
В связи с развязанной Россией войной против Украины во многих латвийских самоуправлениях принимают решение об изменении названий улиц и объектов, связанных с Россией и СССР.
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У меня друг, латыш (в отличие от меня говорящий на русском с сильным акцентом), как то загулял ночью по клубам на такси кататься, потом рассказывал: "- Три часа ночи, иду, пою песни во всю глотку на латышском и тут понимаю, что я в самом центре Маскачки. Понял, что перестаю себя контролировать и поехал домой."
До речі, на честь цього регіону вже названо один об'єкт в , вельми контраверсійний. Це - блошиний ринок "латгальчик" в районі центрального залізничного вокзалу Ригт
І перші роки після побудови він так і називався
Слава Украине!