Парк "Московский сад" переименовали в Риге

Рижская дума решила переименовать Московский сад в Латгальский парк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Delfi.

Несколько громад предложили изменить название парка. Самоуправление обратилось за помощью с возможным переименованием места в Центр государственного языка и Министерство иностранных дел, поддержавшее законопроект. Вопрос был рассмотрен и в Совете памятников Рижской думы, который также поддержал эту идею.

Московский сад – парк в Риге, расположенный на перекрестке улиц Маскавас и Балву. Парк был основан в конце 30-х годов прошлого века и первоначально был известен как Латгальский сад. С началом советской оккупации парк был переименован, как улица Латгалес – она сменила название на улицу Маскавас.

В связи с развязанной Россией войной против Украины во многих латвийских самоуправлениях принимают решение об изменении названий улиц и объектов, связанных с Россией и СССР.

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