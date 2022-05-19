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Парк "Московский сад" переименовали в Риге

рига,латвія

Рижская дума решила переименовать Московский сад в Латгальский парк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Delfi.

Несколько громад предложили изменить название парка. Самоуправление обратилось за помощью с возможным переименованием места в Центр государственного языка и Министерство иностранных дел, поддержавшее законопроект. Вопрос был рассмотрен и в Совете памятников Рижской думы, который также поддержал эту идею.

Московский сад – парк в Риге, расположенный на перекрестке улиц Маскавас и Балву. Парк был основан в конце 30-х годов прошлого века и первоначально был известен как Латгальский сад. С началом советской оккупации парк был переименован, как улица Латгалес – она сменила название на улицу Маскавас.

В связи с развязанной Россией войной против Украины во многих латвийских самоуправлениях принимают решение об изменении названий улиц и объектов, связанных с Россией и СССР.

Также смотрите: На здании мэрии Риги установили флаг Украины и подсветку в сине-желтом цвете. ФОТОрепортаж

Автор: 

Латвия (1328) переименования (739) Рига (84)


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Топ комментарии
+5
деруссификация проходит успешно
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19.05.2022 00:30
+3
я уж подумал в мацковсий зад...
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19.05.2022 00:27
+3
Латгалія - це регіон на сході Латвії.
До речі, на честь цього регіону вже названо один об'єкт в , вельми контраверсійний. Це - блошиний ринок "латгальчик" в районі центрального залізничного вокзалу Ригт
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19.05.2022 08:16
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Один раз не Маскавас
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19.05.2022 00:24 Ответить
А два то Маскавас.
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19.05.2022 00:48 Ответить
А три?! Московский сад, московский форштадт, московская улица... И ещё спасибо местной гниде Нилу Ушакову, (мэру 10 лет грабившему Ригу) в центре - Дом Москвы!
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19.05.2022 11:02 Ответить
Ushakov - otmennij sliznjak. Tjeper srocno pereobuvivajetsja nazad. Posaditj jego nal let 20 s konfiskacijei. i potom vipernutj vr rashku nahren. Zhalj cho to on v tom maratjhone v konce 2000-h nje podox.
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19.05.2022 11:59 Ответить
я уж подумал в мацковсий зад...
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19.05.2022 00:27 Ответить
Чуть не обісцявся від сміху.
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19.05.2022 00:46 Ответить
Просто ще згадав. Момковський звін, як чити він.
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19.05.2022 00:58 Ответить
Ну не совсем зад, это центр! Центр старого района "московский форштадт". Куча исторических зданий, где фильмы с домами и брусчаткой снимают без дополнительных декораций, разве что пару вывесок современных маскируют. По удивительному совпадению с названием именно в этом районе процветают наркоточки (хотя что-то последнее время не попадалось инфо). Тот ещё райончик. Днём ещё ничего, а ночью желающих там погулять очень мало. Прилегает огромный Московский район с хрущёбами и соответствующим контингентом, в большинстве потомки "понаехавших" "понастроителей".

У меня друг, латыш (в отличие от меня говорящий на русском с сильным акцентом), как то загулял ночью по клубам на такси кататься, потом рассказывал: "- Три часа ночи, иду, пою песни во всю глотку на латышском и тут понимаю, что я в самом центре Маскачки. Понял, что перестаю себя контролировать и поехал домой."
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19.05.2022 10:57 Ответить
Po pravde govorja, v moskachke uzhe pojavljajetsja ucastki uslovnoi civilizacii, v kotorih nje strashno nochu poimatj ***** ot russkogovorjaschih narikov. Nadejusj chto etot process budjet prodolzatsja.
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19.05.2022 12:02 Ответить
деруссификация проходит успешно
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19.05.2022 00:30 Ответить
Розкішна назва, особливо у порівнянні з такою чмошною попередньою.
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19.05.2022 00:47 Ответить
Вона не тільки "розкішна" Вона й "правильна"! "Латгалія" - історична назва ******** Латвії - це все одно як "Брацлавщина" для України
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19.05.2022 06:33 Ответить
Латгалія - це регіон на сході Латвії.
До речі, на честь цього регіону вже названо один об'єкт в , вельми контраверсійний. Це - блошиний ринок "латгальчик" в районі центрального залізничного вокзалу Ригт
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19.05.2022 08:16 Ответить
Рижанам ще треба їхньому Вартовому мосту повернути історичну назву - Київський міст! Оскільки цей міст був спроектований і побудований фахівцями київського інституту "Укрбудшляхпроект"!
І перші роки після побудови він так і називався
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19.05.2022 08:11 Ответить
ne znal. spasibo
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19.05.2022 08:27 Ответить
Если вы про Вантовый мост, то местные его в советское время называли "Балалайка Восса". А́вгуст Эдуа́рдович Восс - латвийский советский партийный и государственный деятель.
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19.05.2022 11:00 Ответить
Poshli ka za korablem. Eto vantovij most i takim ostanjetsja. Dostatochno neitralnoje nazvanije dlja vseh
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19.05.2022 12:04 Ответить
Всі,хто має в анамнезі коллаборантськи партії повинні бути заборонени на 20 років вибиратись та вибирати. Всі!
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19.05.2022 08:36 Ответить
Несколько громад? Ух ты! Если я правильно перевёл с украинского, то я оказывается председатель правления громады! Звучит весомее, чем председатель правления общества.
Слава Украине!
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19.05.2022 10:45 Ответить
 
 