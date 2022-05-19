Парк "Московський сад" перейменували у Ризі
Ризька дума вирішила перейменувати Московський сад на Латгальський парк.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
Декілька товариств запропонували змінити назву парку. Самоврядування звернулося за допомогою з можливим перейменуванням місця до Центру державної мови та Міністерства закордонних справ, які підтримали законопроєкт. Питання було розглянуто і в Раді пам'яток Ризької думи, яка також підтримала цю ідею.
Московський сад – парк у Ризі, розташований на розі вулиць Маскавас та Балву. Парк був заснований наприкінці 30-х років минулого століття і спочатку був відомий як Латгальський сад. З початком радянської окупації парк був перейменований, як і вулиця Латгалес – вона змінила назву на вулицю Маскавас.
У зв'язку з розв'язаною Росією війною проти України у багатьох латвійських самоврядуваннях ухвалюють рішення про зміну назв вулиць та об'єктів, пов'язаних із Росією та СРСР.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У меня друг, латыш (в отличие от меня говорящий на русском с сильным акцентом), как то загулял ночью по клубам на такси кататься, потом рассказывал: "- Три часа ночи, иду, пою песни во всю глотку на латышском и тут понимаю, что я в самом центре Маскачки. Понял, что перестаю себя контролировать и поехал домой."
До речі, на честь цього регіону вже названо один об'єкт в , вельми контраверсійний. Це - блошиний ринок "латгальчик" в районі центрального залізничного вокзалу Ригт
І перші роки після побудови він так і називався
Слава Украине!