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Парк "Московський сад" перейменували у Ризі

рига,латвія

Ризька дума вирішила перейменувати Московський сад на Латгальський парк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Декілька товариств запропонували змінити назву парку. Самоврядування звернулося за допомогою з можливим перейменуванням місця до Центру державної мови та Міністерства закордонних справ, які підтримали законопроєкт. Питання було розглянуто і в Раді пам'яток Ризької думи, яка також підтримала цю ідею.

Московський сад – парк у Ризі, розташований на розі вулиць Маскавас та Балву. Парк був заснований наприкінці 30-х років минулого століття і спочатку був відомий як Латгальський сад. З початком радянської окупації парк був перейменований, як і вулиця Латгалес – вона змінила назву на вулицю Маскавас.

У зв'язку з розв'язаною Росією війною проти України у багатьох латвійських самоврядуваннях ухвалюють рішення про зміну назв вулиць та об'єктів, пов'язаних із Росією та СРСР.

Також читайте: У Ризі вулицю з посольством РФ назвали Незалежності України

Автор: 

Латвія (1342) перейменування (584) Рига (58)


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Топ коментарі
+5
деруссификация проходит успешно
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19.05.2022 00:30
+3
я уж подумал в мацковсий зад...
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19.05.2022 00:27
+3
Латгалія - це регіон на сході Латвії.
До речі, на честь цього регіону вже названо один об'єкт в , вельми контраверсійний. Це - блошиний ринок "латгальчик" в районі центрального залізничного вокзалу Ригт
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19.05.2022 08:16
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Один раз не Маскавас
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19.05.2022 00:24 Відповісти
А два то Маскавас.
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19.05.2022 00:48 Відповісти
А три?! Московский сад, московский форштадт, московская улица... И ещё спасибо местной гниде Нилу Ушакову, (мэру 10 лет грабившему Ригу) в центре - Дом Москвы!
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19.05.2022 11:02 Відповісти
Ushakov - otmennij sliznjak. Tjeper srocno pereobuvivajetsja nazad. Posaditj jego nal let 20 s konfiskacijei. i potom vipernutj vr rashku nahren. Zhalj cho to on v tom maratjhone v konce 2000-h nje podox.
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19.05.2022 11:59 Відповісти
я уж подумал в мацковсий зад...
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19.05.2022 00:27 Відповісти
Чуть не обісцявся від сміху.
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19.05.2022 00:46 Відповісти
Просто ще згадав. Момковський звін, як чити він.
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19.05.2022 00:58 Відповісти
Ну не совсем зад, это центр! Центр старого района "московский форштадт". Куча исторических зданий, где фильмы с домами и брусчаткой снимают без дополнительных декораций, разве что пару вывесок современных маскируют. По удивительному совпадению с названием именно в этом районе процветают наркоточки (хотя что-то последнее время не попадалось инфо). Тот ещё райончик. Днём ещё ничего, а ночью желающих там погулять очень мало. Прилегает огромный Московский район с хрущёбами и соответствующим контингентом, в большинстве потомки "понаехавших" "понастроителей".

У меня друг, латыш (в отличие от меня говорящий на русском с сильным акцентом), как то загулял ночью по клубам на такси кататься, потом рассказывал: "- Три часа ночи, иду, пою песни во всю глотку на латышском и тут понимаю, что я в самом центре Маскачки. Понял, что перестаю себя контролировать и поехал домой."
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19.05.2022 10:57 Відповісти
Po pravde govorja, v moskachke uzhe pojavljajetsja ucastki uslovnoi civilizacii, v kotorih nje strashno nochu poimatj ***** ot russkogovorjaschih narikov. Nadejusj chto etot process budjet prodolzatsja.
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19.05.2022 12:02 Відповісти
деруссификация проходит успешно
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19.05.2022 00:30 Відповісти
Розкішна назва, особливо у порівнянні з такою чмошною попередньою.
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19.05.2022 00:47 Відповісти
Вона не тільки "розкішна" Вона й "правильна"! "Латгалія" - історична назва ******** Латвії - це все одно як "Брацлавщина" для України
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19.05.2022 06:33 Відповісти
Латгалія - це регіон на сході Латвії.
До речі, на честь цього регіону вже названо один об'єкт в , вельми контраверсійний. Це - блошиний ринок "латгальчик" в районі центрального залізничного вокзалу Ригт
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19.05.2022 08:16 Відповісти
Рижанам ще треба їхньому Вартовому мосту повернути історичну назву - Київський міст! Оскільки цей міст був спроектований і побудований фахівцями київського інституту "Укрбудшляхпроект"!
І перші роки після побудови він так і називався
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19.05.2022 08:11 Відповісти
ne znal. spasibo
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19.05.2022 08:27 Відповісти
Если вы про Вантовый мост, то местные его в советское время называли "Балалайка Восса". А́вгуст Эдуа́рдович Восс - латвийский советский партийный и государственный деятель.
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19.05.2022 11:00 Відповісти
Poshli ka za korablem. Eto vantovij most i takim ostanjetsja. Dostatochno neitralnoje nazvanije dlja vseh
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19.05.2022 12:04 Відповісти
Всі,хто має в анамнезі коллаборантськи партії повинні бути заборонени на 20 років вибиратись та вибирати. Всі!
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19.05.2022 08:36 Відповісти
Несколько громад? Ух ты! Если я правильно перевёл с украинского, то я оказывается председатель правления громады! Звучит весомее, чем председатель правления общества.
Слава Украине!
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19.05.2022 10:45 Відповісти
 
 