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Новости Помощь Украине
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США предоставит Украине срочную продовольственную помощь на $215 млн, - Блинкен

блінкен

В Вашингтоне предполагают, что эта помощь не будет последней.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, о новой помощи Украине заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время министерской встречи в ООН, посвященной вызовам глобальной продовольственной безопасности.

"Сегодня, учитывая неотложность кризиса, мы объявляем еще о $215 млн новой экстренной продовольственной помощи, и мы сделаем гораздо больше", – утверждает Блинкен.

CNN уточняет, что данная сумма будет направлена ​​именно в помощь Украине. Других подробностей по поводу этой помощи издание не сообщает.

Госсекретарь США призвал и другие страны также присоединиться к противодействию глобальному продовольственному кризису, возникшему из-за вторжения России в Украину.

Он добавляет, что уже вскоре Конгресс США утвердит примерно $5,5 млрд дополнительного финансирования на гуманитарную помощь и продовольственную безопасность.

Также, по словам Блинкена, США планируют выделить $500 млн. на увеличение производства в США удобрений. Это позволит компенсировать отказ от импорта удобрений из РФ.

Также читайте: Украина договорилась со странами ЕС о построении альтернативных путей продовольственного экспорта на мировые рынки, - Кулеба

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то шоб квартал в форбсе рыжего обогнал...
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19.05.2022 00:36 Ответить
Щось не розумію багатоходівку. Шмигаль кричав, що Україна на роки має запаси продовольства. А тут США нададуть Україні термінову продовольчу допомогу. Я, не проти правда. Але......
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19.05.2022 00:41 Ответить
Шмигаль криса.
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19.05.2022 06:37 Ответить
На ці гроші можна купити майже мільйон тон скумбрії по 8 гривень. Я навіть здогадуюся, хто цим займеться.
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19.05.2022 00:51 Ответить
Сьогодні ж ніби мало бути голосування по 40 млрд. Щось немає жодних новин
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19.05.2022 01:14 Ответить
завтра
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19.05.2022 01:32 Ответить
Сподіваюсь Америка САМА займется розподілом та зберіганням допомоги.... інакше буде: - А де допомога?
- А нема, "про€6алі".
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19.05.2022 01:16 Ответить
 
 