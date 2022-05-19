США предоставит Украине срочную продовольственную помощь на $215 млн, - Блинкен
В Вашингтоне предполагают, что эта помощь не будет последней.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, о новой помощи Украине заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время министерской встречи в ООН, посвященной вызовам глобальной продовольственной безопасности.
"Сегодня, учитывая неотложность кризиса, мы объявляем еще о $215 млн новой экстренной продовольственной помощи, и мы сделаем гораздо больше", – утверждает Блинкен.
CNN уточняет, что данная сумма будет направлена именно в помощь Украине. Других подробностей по поводу этой помощи издание не сообщает.
Госсекретарь США призвал и другие страны также присоединиться к противодействию глобальному продовольственному кризису, возникшему из-за вторжения России в Украину.
Он добавляет, что уже вскоре Конгресс США утвердит примерно $5,5 млрд дополнительного финансирования на гуманитарную помощь и продовольственную безопасность.
Также, по словам Блинкена, США планируют выделить $500 млн. на увеличение производства в США удобрений. Это позволит компенсировать отказ от импорта удобрений из РФ.
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