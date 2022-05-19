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Новини Допомога Україні
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США нададуть Україні термінову продовольчу допомогу на $215 млн, - Блінкен

блінкен

У Вашингтоні припускають, що ця допомога не буде останньою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, про нову допомогу Україні заявив держсекретар Ентоні Блінкен під час міністерської зустрічі в ООН, присвяченій викликам глобальній продовольчої безпеки.

"Сьогодні, враховуючи невідкладність кризи, ми оголошуємо про ще $215 млн нової екстреної продовольчої допомоги, і ми зробимо набагато більше", – стверджує Блінкен.

CNN уточнює, що дана сума буде направлена саме на допомогу Україні. Інших подробиць щодо цієї допомоги видання не дає.

Держсекретар США закликав й інші країни також долучитися у протидію глобальній продовольчій кризі, що виникла через вторгнення Росії в Україну.

Він додає, що вже незабаром Конгрес США "затвердить приблизно $5,5 млрд додаткового фінансування на гуманітарну допомогу та продовольчу безпеку".

Також, за словами Блінкена, США планують виділити $500 млн на збільшення виробництва в США добрив. Це дозволить компенсувати відмову від імпорт добрив з РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни G7 готують пакет економічної підтримки України на $15 мільярдів, - The Washington Post

Автор: 

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то шоб квартал в форбсе рыжего обогнал...
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19.05.2022 00:36 Відповісти
Щось не розумію багатоходівку. Шмигаль кричав, що Україна на роки має запаси продовольства. А тут США нададуть Україні термінову продовольчу допомогу. Я, не проти правда. Але......
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19.05.2022 00:41 Відповісти
Шмигаль криса.
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19.05.2022 06:37 Відповісти
На ці гроші можна купити майже мільйон тон скумбрії по 8 гривень. Я навіть здогадуюся, хто цим займеться.
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19.05.2022 00:51 Відповісти
Сьогодні ж ніби мало бути голосування по 40 млрд. Щось немає жодних новин
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19.05.2022 01:14 Відповісти
завтра
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19.05.2022 01:32 Відповісти
Сподіваюсь Америка САМА займется розподілом та зберіганням допомоги.... інакше буде: - А де допомога?
- А нема, "про€6алі".
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19.05.2022 01:16 Відповісти
 
 