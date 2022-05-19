Сенат США утвердил Бринк на должность посла в Украине

Сенат Штатов единогласно утвердил кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла США в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Reuters

Сенат США утвердил дипломата Бриджит Бринк на должность посла в Украине.

Как сообщает издание, это важная должность, которая была вакантной в течение трех лет.

Бринк был утвержден Сенатом единогласно.

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