Сенат США утвердил Бринк на должность посла в Украине
Сенат Штатов единогласно утвердил кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла США в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Reuters
Сенат США утвердил дипломата Бриджит Бринк на должность посла в Украине.
Как сообщает издание, это важная должность, которая была вакантной в течение трех лет.
Бринк был утвержден Сенатом единогласно.
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Ну и также открыт спор по вооружениям. Зеленский не сделал четкого заявления, что бомбить Белгород и Брянск мы будем своим оружием, а американскими РСЗО и истребителями только лишь зачищать кацапов на признанной ООН нашей территории. Не было этого заявления.