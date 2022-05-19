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Сенат США утвердил Бринк на должность посла в Украине

брінк

Сенат Штатов единогласно утвердил кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла США в Украине.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой  Reuters

Сенат США утвердил дипломата Бриджит Бринк на должность посла в Украине.

Как сообщает издание, это важная должность, которая была вакантной в течение трех лет.

Бринк был утвержден Сенатом единогласно.

Также читайте: Байден номинировал Бриджит Бринк на должность посла США в Украине

Автор: 

посол (1793) Сенат США (495) Бринк (176)


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Бріджит Брінк-Welcome...
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19.05.2022 06:44 Ответить
А хтось щось чув, коли все ж буде голосування за ті багатостраждальні 40 млрд. по ленд лізу? Наче ж обіцяли на 18 травня.
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19.05.2022 06:47 Ответить
Було. Затверджено
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19.05.2022 06:52 Ответить
18:30 за Київським часом
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19.05.2022 10:09 Ответить
Перенесли на 19-ое. Притом последнее число на этой неделе. Большинство хотят проголосовать "за", но многие республиканцы недовольны пунктом в этой помощи о начислении зарплат и всяких "трат" в этом пакете. То есть это не чисто военный пакет, там есть бабки дать просто так. И этим они недовольны. А Зеленский вместо того, чтобы назначить 5 смотрящих прокуроров со своей стороны и нанять за свои деньги 3 американских, не может выкинуть некоторый мусор из своего офиса. То есть если бы было выделение чисто военной помощи, то еще бы на прошлой недели в ускоренном порядке приняли, но там есть именно четверть денег в том числе и на всякую такую деятельность непонятную.

Ну и также открыт спор по вооружениям. Зеленский не сделал четкого заявления, что бомбить Белгород и Брянск мы будем своим оружием, а американскими РСЗО и истребителями только лишь зачищать кацапов на признанной ООН нашей территории. Не было этого заявления.
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19.05.2022 10:09 Ответить
Може люсю чогось навчить.
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19.05.2022 06:54 Ответить
Таке. З фото. А може й розумна, як моя бабця
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19.05.2022 06:55 Ответить
Надіюся, що це буде друга Вікторія Нуланд
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19.05.2022 07:02 Ответить
Покладаєм великі надії на зміцнення взаємодії в протистояні як зовнішньому ворогу так і внутрішнім ворогам України
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19.05.2022 07:38 Ответить
 
 