Сенат США затвердив Брінк на посаду посла в Україні
Сенат Штатів одноголосно затвердив кандидатуру Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters
Сенат США у середу затвердив дипломата Бріджит Брінк на посаду посла в Україні.
Як повідомляє видання, це важлива посада, яка була вакантною протягом трьох років.
Брінк було затверджено Сенатом одноголосно.
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Ну и также открыт спор по вооружениям. Зеленский не сделал четкого заявления, что бомбить Белгород и Брянск мы будем своим оружием, а американскими РСЗО и истребителями только лишь зачищать кацапов на признанной ООН нашей территории. Не было этого заявления.