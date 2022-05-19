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Сенат США затвердив Брінк на посаду посла в Україні

брінк

Сенат Штатів одноголосно затвердив кандидатуру Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters

Сенат США у середу затвердив дипломата Бріджит Брінк на посаду посла в Україні.

Як повідомляє видання, це важлива посада, яка була вакантною протягом трьох років.

Брінк було затверджено Сенатом одноголосно.

Читайте: Комітет Сенату США підтримав кандидатуру Брінк на пост посла Штатів в Україні

Автор: 

посол (1094) Сенат США (593) Брінк (224)


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Бріджит Брінк-Welcome...
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19.05.2022 06:44 Відповісти
А хтось щось чув, коли все ж буде голосування за ті багатостраждальні 40 млрд. по ленд лізу? Наче ж обіцяли на 18 травня.
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19.05.2022 06:47 Відповісти
Було. Затверджено
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19.05.2022 06:52 Відповісти
18:30 за Київським часом
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19.05.2022 10:09 Відповісти
Перенесли на 19-ое. Притом последнее число на этой неделе. Большинство хотят проголосовать "за", но многие республиканцы недовольны пунктом в этой помощи о начислении зарплат и всяких "трат" в этом пакете. То есть это не чисто военный пакет, там есть бабки дать просто так. И этим они недовольны. А Зеленский вместо того, чтобы назначить 5 смотрящих прокуроров со своей стороны и нанять за свои деньги 3 американских, не может выкинуть некоторый мусор из своего офиса. То есть если бы было выделение чисто военной помощи, то еще бы на прошлой недели в ускоренном порядке приняли, но там есть именно четверть денег в том числе и на всякую такую деятельность непонятную.

Ну и также открыт спор по вооружениям. Зеленский не сделал четкого заявления, что бомбить Белгород и Брянск мы будем своим оружием, а американскими РСЗО и истребителями только лишь зачищать кацапов на признанной ООН нашей территории. Не было этого заявления.
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19.05.2022 10:09 Відповісти
Може люсю чогось навчить.
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19.05.2022 06:54 Відповісти
Таке. З фото. А може й розумна, як моя бабця
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19.05.2022 06:55 Відповісти
Надіюся, що це буде друга Вікторія Нуланд
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19.05.2022 07:02 Відповісти
Покладаєм великі надії на зміцнення взаємодії в протистояні як зовнішньому ворогу так і внутрішнім ворогам України
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19.05.2022 07:38 Відповісти
 
 