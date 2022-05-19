Сенат США затвердив Брінк на посаду посла в Україні

Сенат Штатів одноголосно затвердив кандидатуру Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters

Сенат США у середу затвердив дипломата Бріджит Брінк на посаду посла в Україні.

Як повідомляє видання, це важлива посада, яка була вакантною протягом трьох років.

Брінк було затверджено Сенатом одноголосно.

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