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"Укрзализныця" назначила на 19 мая эвакуационный поезд из Донбасса во Львов

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Укрзализныця назначила эвакуационный поезд на 19 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укрзалізниця".

На 19 мая назначен один поезд из эвакуационных зон:

16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов.

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Укрзализныця (2741) эвакуация (2058)


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