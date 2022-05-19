"Укрзализныця" назначила на 19 мая эвакуационный поезд из Донбасса во Львов

Укрзализныця назначила эвакуационный поезд на 19 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укрзалізниця".

На 19 мая назначен один поезд из эвакуационных зон:

16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов.

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