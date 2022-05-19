"Укрзализныця" назначила на 19 мая эвакуационный поезд из Донбасса во Львов
Укрзализныця назначила эвакуационный поезд на 19 мая.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укрзалізниця".
На 19 мая назначен один поезд из эвакуационных зон:
16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов.
Читайте: "Укрзализныця" продлила маршрут Чернигов - Киев до Винницы
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль