"Укрзалізниця" призначила на 19 травня евакуаційний потяг з Донбасу до Львова
Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг на 19 травня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрзалізниця".
На 19 травня призначено один потяг з евакуаційних зон:
16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.
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