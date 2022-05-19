"Укрзалізниця" призначила на 19 травня евакуаційний потяг з Донбасу до Львова

Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг на 19 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрзалізниця".

На 19 травня призначено один потяг з евакуаційних зон:

16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.

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