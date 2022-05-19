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Новости Агрессия России против Украины Война
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Всемирный банк выделит $30 млрд на преодоление продовольственного кризиса в мире

банк,всемирный

Руководство Всемирного банка объявило о планах выделить более $30 миллиардов на проекты с целью ответа на вызовы продовольственной безопасности в мире, резко обострившиеся после развазанной Россией масштабной войны в Украине.

Об этом говорится в официальном заявлении Всемирного банка, обнародованном в среду, сообщает Цензор.НЕТ.

"Всемирный банк объявляет о шагах, которые он планирует принять в контексте комплексного глобального ответа на кризис продовольственной безопасности с помощью существующих и новых проектов общей суммой более $30 миллиардов в таких сферах, как сельское хозяйство, питание, социальная защита, водоснабжение и орошение", - указывается в заявлении.

При этом уточняется, что финансирование будет охватывать стимулирование производства пищевых продуктов и удобрений, увеличение возможностей продовольственных систем, содействие расширению торговли, а также поддержку уязвимых домохозяйств и производителей.

Планируется выделить $12 миллиардов на новые проекты, а также около $18 миллиардов на уже существующие проекты, напрямую связанные с усилением продбезопасности. Ожидается, что инициатива будет реализована в течение следующих 15 месяцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за войны РФ против Украины около 40 млн человек испытывают недостаток продовольствия, - Блинкен

Всемирный Банк (446) голод (147) кризис (3070)


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Топ комментарии
+4
нічого не розумію. це вони про еритрейців і сомалійців печуться?
ну то дайте їм насіння, хай виростять уже щось самі, хоч раз.
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19.05.2022 09:39
+3
І шо? Коли хліба нема, то його нема, а доляри їсти не будеш.
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19.05.2022 09:32
+3
Ну реально в АФрике полно плодородной земли. Буры как-то умудрялись выращивать и экспортировать пшеницу по всему миру, до того, как.. Но это работать надо. Была программа по Дискавери как-то давненько. Приехали американцы в засушливый район, вырыли артезианки, обеспечили водой от и до. Специально поискал потом в интернете, начал ли тот район процветать, а хрен там. не заботились о скважине, не чистили, не продували, потом сдохли насосы и на этом водоснабжение закончилось
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19.05.2022 09:57
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единственное решение , это обнести кацапию забором и залить бетоном
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19.05.2022 09:21 Ответить
головне не віддати ці грошики кацапам....за вкрадене в Україні зерно
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19.05.2022 09:29 Ответить
І шо? Коли хліба нема, то його нема, а доляри їсти не будеш.
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19.05.2022 09:32 Ответить
Не скажите. Собрать добровольцев, отправить их в Африку, возделать поля, пробурить скважины для воды, наладить ирригацию, вырастить пшеницу, построить мельницы, пока афроафриканцы им песни петь будут. А попробуй не сделай, они мигрировать в европу начнут
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19.05.2022 09:42 Ответить
Чорні все знищать ще до того як зберуть врожай, білих фермерів вб'ють, звинуватять у расизмі і колоніалізмі в ООН.
Прикладів повно.
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19.05.2022 14:00 Ответить
да дешевле миллионы потратить, чем выдержать новые волны миграции в Европу. Так что пусть ЕС не жмется на расходы на поддержку Украины, ибо афроголодающие быстро плоты сколотят и в плавание по водам средиземного моря)
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19.05.2022 15:22 Ответить
Жодні витрачені в Африці мільйони та мільярди не допоможуть. Тільки стане більше народу на плотах.
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19.05.2022 19:12 Ответить
нічого не розумію. це вони про еритрейців і сомалійців печуться?
ну то дайте їм насіння, хай виростять уже щось самі, хоч раз.
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19.05.2022 09:39 Ответить
Согласен,что ниггеры не очень хотят трудиться и халявщики ещё те,но объективности ради надо сказать,что такого количества земля Сомали и Эфиопии не прокормит
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19.05.2022 09:44 Ответить
Ну реально в АФрике полно плодородной земли. Буры как-то умудрялись выращивать и экспортировать пшеницу по всему миру, до того, как.. Но это работать надо. Была программа по Дискавери как-то давненько. Приехали американцы в засушливый район, вырыли артезианки, обеспечили водой от и до. Специально поискал потом в интернете, начал ли тот район процветать, а хрен там. не заботились о скважине, не чистили, не продували, потом сдохли насосы и на этом водоснабжение закончилось
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19.05.2022 09:57 Ответить
А нічо, шо в Ізраїлі тої землі взагалі майже нема? Пісок, каміння і араби. І кляті євреї на піску з камінням вирощують стільки хавки, що кормлять себе і навколишніх арабів?
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19.05.2022 11:53 Ответить
Знаете старый уже анекдот. про одно африканское племя, у вождя которого БиБиСи берет интервью "Скажите, вождь, развиваете ли вы сельское хозяйство? - Конечно, у нас вот выросли банановые деревья и мы собираем каждый год урожай! - А какой период созревания у бананов? - Точно не скажу, но при сильном ветре они падают на землю и мы их собираем с земли-- Э, простите, а если ветер не будет дуть? - Ну тогда это у нас считается годом плохого урожая.
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19.05.2022 09:47 Ответить
Хороший жарт.
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19.05.2022 14:01 Ответить
Україну просто потрібно було взяти в НАТО
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19.05.2022 10:01 Ответить
Лучше, эти деньги, потратить на военные самолёты, для Украины, толку будет больше . Как они собираются , печь хлеб из долларов и ойро. Поделитесь рецептом
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19.05.2022 10:14 Ответить
бюрократы сорвали джекпот
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19.05.2022 10:49 Ответить
А хтось може пояснити як бабло може допомогти подолати продовольчу кризу? Коли посівна вже скінчилась. Вони збираються купувати продовольство у марсіан?
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19.05.2022 11:50 Ответить
о боже .... ну ты и гений ... закончилась посевная .... посевная чего? .. где законилась? ... ну и что то закончилась? ... та уже знаешь какая будет урожайность? .... то что уже посеяли.... в школу иди ... пацан
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19.05.2022 14:53 Ответить
 
 