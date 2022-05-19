Всемирный банк выделит $30 млрд на преодоление продовольственного кризиса в мире

Руководство Всемирного банка объявило о планах выделить более $30 миллиардов на проекты с целью ответа на вызовы продовольственной безопасности в мире, резко обострившиеся после развазанной Россией масштабной войны в Украине.

Об этом говорится в официальном заявлении Всемирного банка, обнародованном в среду, сообщает Цензор.НЕТ.

"Всемирный банк объявляет о шагах, которые он планирует принять в контексте комплексного глобального ответа на кризис продовольственной безопасности с помощью существующих и новых проектов общей суммой более $30 миллиардов в таких сферах, как сельское хозяйство, питание, социальная защита, водоснабжение и орошение", - указывается в заявлении.

При этом уточняется, что финансирование будет охватывать стимулирование производства пищевых продуктов и удобрений, увеличение возможностей продовольственных систем, содействие расширению торговли, а также поддержку уязвимых домохозяйств и производителей.

Планируется выделить $12 миллиардов на новые проекты, а также около $18 миллиардов на уже существующие проекты, напрямую связанные с усилением продбезопасности. Ожидается, что инициатива будет реализована в течение следующих 15 месяцев.

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