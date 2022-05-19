Світовий банк виділить $30 млрд на подолання продовольчої кризи у світі
Керівництво Світового банку оголосило про плани виділити понад $30 мільярдів на проєкти з метою відповіді на виклики продовольчій безпеці у світі, які різко загострились після розв’язання Росією масштабної війни в Україні.
Про це йдеться в офіційній заяві Світового банку, оприлюдненій у середу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Світовий банк оголошує про кроки, які він планує вжити в контексті комплексної глобальної відповіді на кризу продовольчої безпеки за допомогою існуючих й нових проєктів загальною сумою понад $30 мільярдів у таких сферах, як сільське господарство, харчування, соціальний захист, водопостачання й зрошення", - зазначається в заяві.
При цьому уточнюється, що фінансування охоплюватиме стимулювання виробництва харчових продуктів та добрив, збільшення можливостей для продовольчих систем, сприяння розширенню торгівлі, а також підтримки вразливих домогосподарств і виробників.
Планується виділити $12 мільярдів на нові проєкти, а також близько $18 мільярдів на вже існуючі проєкти, напряму пов’язані з посиленням продбезпеки. Очікується, що ініціатива буде реалізована упродовж наступних 15 місяців.
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Прикладів повно.
ну то дайте їм насіння, хай виростять уже щось самі, хоч раз.