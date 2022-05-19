УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10422 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
964 19

Світовий банк виділить $30 млрд на подолання продовольчої кризи у світі

банк,всемирный

Керівництво Світового банку оголосило про плани виділити понад $30 мільярдів на проєкти з метою відповіді на виклики продовольчій безпеці у світі, які різко загострились після розв’язання Росією масштабної війни в Україні.

Про це йдеться в офіційній заяві Світового банку, оприлюдненій у середу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Світовий банк оголошує про кроки, які він планує вжити в контексті комплексної глобальної відповіді на кризу продовольчої безпеки за допомогою існуючих й нових проєктів загальною сумою понад $30 мільярдів у таких сферах, як сільське господарство, харчування, соціальний захист, водопостачання й зрошення", - зазначається в заяві.

При цьому уточнюється, що фінансування охоплюватиме стимулювання виробництва харчових продуктів та добрив, збільшення можливостей для продовольчих систем, сприяння розширенню торгівлі, а також підтримки вразливих домогосподарств і виробників.

Планується виділити $12 мільярдів на нові проєкти, а також близько $18 мільярдів на вже існуючі проєкти, напряму пов’язані з посиленням продбезпеки. Очікується, що ініціатива буде реалізована упродовж наступних 15 місяців.

Також читайте: Через війну РФ проти України близько 40 млн відчувають нестачу продовольства, - Блінкен

Автор: 

Світовий банк (810) голод (117) криза (418)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
нічого не розумію. це вони про еритрейців і сомалійців печуться?
ну то дайте їм насіння, хай виростять уже щось самі, хоч раз.
показати весь коментар
19.05.2022 09:39
+3
І шо? Коли хліба нема, то його нема, а доляри їсти не будеш.
показати весь коментар
19.05.2022 09:32
+3
Ну реально в АФрике полно плодородной земли. Буры как-то умудрялись выращивать и экспортировать пшеницу по всему миру, до того, как.. Но это работать надо. Была программа по Дискавери как-то давненько. Приехали американцы в засушливый район, вырыли артезианки, обеспечили водой от и до. Специально поискал потом в интернете, начал ли тот район процветать, а хрен там. не заботились о скважине, не чистили, не продували, потом сдохли насосы и на этом водоснабжение закончилось
показати весь коментар
19.05.2022 09:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
единственное решение , это обнести кацапию забором и залить бетоном
показати весь коментар
19.05.2022 09:21 Відповісти
головне не віддати ці грошики кацапам....за вкрадене в Україні зерно
показати весь коментар
19.05.2022 09:29 Відповісти
І шо? Коли хліба нема, то його нема, а доляри їсти не будеш.
показати весь коментар
19.05.2022 09:32 Відповісти
Не скажите. Собрать добровольцев, отправить их в Африку, возделать поля, пробурить скважины для воды, наладить ирригацию, вырастить пшеницу, построить мельницы, пока афроафриканцы им песни петь будут. А попробуй не сделай, они мигрировать в европу начнут
показати весь коментар
19.05.2022 09:42 Відповісти
Чорні все знищать ще до того як зберуть врожай, білих фермерів вб'ють, звинуватять у расизмі і колоніалізмі в ООН.
Прикладів повно.
показати весь коментар
19.05.2022 14:00 Відповісти
да дешевле миллионы потратить, чем выдержать новые волны миграции в Европу. Так что пусть ЕС не жмется на расходы на поддержку Украины, ибо афроголодающие быстро плоты сколотят и в плавание по водам средиземного моря)
показати весь коментар
19.05.2022 15:22 Відповісти
Жодні витрачені в Африці мільйони та мільярди не допоможуть. Тільки стане більше народу на плотах.
показати весь коментар
19.05.2022 19:12 Відповісти
нічого не розумію. це вони про еритрейців і сомалійців печуться?
ну то дайте їм насіння, хай виростять уже щось самі, хоч раз.
показати весь коментар
19.05.2022 09:39 Відповісти
Согласен,что ниггеры не очень хотят трудиться и халявщики ещё те,но объективности ради надо сказать,что такого количества земля Сомали и Эфиопии не прокормит
показати весь коментар
19.05.2022 09:44 Відповісти
Ну реально в АФрике полно плодородной земли. Буры как-то умудрялись выращивать и экспортировать пшеницу по всему миру, до того, как.. Но это работать надо. Была программа по Дискавери как-то давненько. Приехали американцы в засушливый район, вырыли артезианки, обеспечили водой от и до. Специально поискал потом в интернете, начал ли тот район процветать, а хрен там. не заботились о скважине, не чистили, не продували, потом сдохли насосы и на этом водоснабжение закончилось
показати весь коментар
19.05.2022 09:57 Відповісти
А нічо, шо в Ізраїлі тої землі взагалі майже нема? Пісок, каміння і араби. І кляті євреї на піску з камінням вирощують стільки хавки, що кормлять себе і навколишніх арабів?
показати весь коментар
19.05.2022 11:53 Відповісти
Знаете старый уже анекдот. про одно африканское племя, у вождя которого БиБиСи берет интервью "Скажите, вождь, развиваете ли вы сельское хозяйство? - Конечно, у нас вот выросли банановые деревья и мы собираем каждый год урожай! - А какой период созревания у бананов? - Точно не скажу, но при сильном ветре они падают на землю и мы их собираем с земли-- Э, простите, а если ветер не будет дуть? - Ну тогда это у нас считается годом плохого урожая.
показати весь коментар
19.05.2022 09:47 Відповісти
Хороший жарт.
показати весь коментар
19.05.2022 14:01 Відповісти
Україну просто потрібно було взяти в НАТО
показати весь коментар
19.05.2022 10:01 Відповісти
Лучше, эти деньги, потратить на военные самолёты, для Украины, толку будет больше . Как они собираются , печь хлеб из долларов и ойро. Поделитесь рецептом
показати весь коментар
19.05.2022 10:14 Відповісти
бюрократы сорвали джекпот
показати весь коментар
19.05.2022 10:49 Відповісти
А хтось може пояснити як бабло може допомогти подолати продовольчу кризу? Коли посівна вже скінчилась. Вони збираються купувати продовольство у марсіан?
показати весь коментар
19.05.2022 11:50 Відповісти
о боже .... ну ты и гений ... закончилась посевная .... посевная чего? .. где законилась? ... ну и что то закончилась? ... та уже знаешь какая будет урожайность? .... то что уже посеяли.... в школу иди ... пацан
показати весь коментар
19.05.2022 14:53 Відповісти
 
 