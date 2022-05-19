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Новости
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Google вывез большинство сотрудников из России

гугл,google

Корпорация Google отмечает ухудшение отношений с Москвой после военного вторжения РФ в Украину. Значительная часть российских сотрудников уехала в Дубай, где Google имеет большой офис.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут в WSJ.

Некоторые сотрудники решили остаться в России и покинуть компанию. Таким образом, в скором времени у Google больше не будет сотрудников в России. Офис стал предлагать перемещение сотрудников из России после того, как в конце марта суд заморозил основной банковский счет Google в стране.

"Арест российскими органами власти банковского счета Google в России сделал невыполнимым функционирование нашего российского офиса, включая трудоустройство и оплату труда российских сотрудников, а также выполнение других финансовых обязательств", - заявили в Google.

Как следствие, российская дочерняя компания Google инициировала своё банкротство в стране, сообщает Google в российском регуляторном документе, опубликованном в среду. Увольнение сотрудников Google и запланированное банкротство подчеркивают дальнейшее ухудшение отношений России с западными технологическими компаниями после российского вторжения в Украину. В 2014 году Google закрыла свой инженерный офис в России, поскольку правительство усилило подавление свободы в интернете, но компания продолжала продавать рекламу и продавать свою продукцию в московском офисе.

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После полномасштабного вторжения РФ в Украину и введения санкций против России, цензура в стране обвинила видеосервис компании YouTube в распространении дезинформации и разжигании протестов. В марте Google приостановила большинство своих коммерческих операций в стране, включая всю рекламу.

В среду Google сообщила, что, несмотря на фактическое прекращение деятельности своего российского офиса, компания планирует оставить бесплатные сервисы, такие как "Поиск", YouTube, "Карты" и Gmail, доступные в России. YouTube попал под критику российских регуляторов за блокировку кремлевских каналов и отказ удалить контент, который Россия приказала закрыть, но российское правительство до сих пор не заблокировало сервис, который очень популярен в России.

Автор: 

Google (136) закрытие (114) офис (107) россия (95326) санкции (11247)


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Топ комментарии
+7
Патрон вітє усіх Українців!!!!
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19.05.2022 10:53
+6
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19.05.2022 10:42
+5
Там офіс був невеликий десь до 150 працівників, в основному бугалтерія. те що цим усе закінчиться було очікувано. трошки напрягає що Гугл вирішив зберегти працівників, але так ця корпорація працює. Польша буде значним Гугл хабом в нашому регіоні, так що є і позитив.
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19.05.2022 10:23
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Навіщо? Це ж саме вони підігрівали владі РФ відключаючи монетизацію, блокуючі і понижуючі в рейтингах пошуку всіх хто був їй поперек горла.
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19.05.2022 10:18 Ответить
Там офіс був невеликий десь до 150 працівників, в основному бугалтерія. те що цим усе закінчиться було очікувано. трошки напрягає що Гугл вирішив зберегти працівників, але так ця корпорація працює. Польша буде значним Гугл хабом в нашому регіоні, так що є і позитив.
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19.05.2022 10:23 Ответить
Теперь на ********** Google.нет
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19.05.2022 10:27 Ответить
якщо б ще гугл заблокував всі домени .ru та інші російски...
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19.05.2022 10:30 Ответить
Чебурнєтом будуть користуватися, якщо розуму вистачить імпортозамістити
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19.05.2022 10:37 Ответить
- Ну, фсё, "Гейропа" с "пиндосами", кончилось ваше мнимое превосходство!... Мы блокируем ваш гнилой Интернет и запускаем нашу "Чебурашку". Будет теперь у нас свой "Чебурнет"!!!
- Ну и что? Мы так и останемся "заинтернечеными"... А вы станете "чебурахнутыми"...

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19.05.2022 10:39 Ответить
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19.05.2022 10:42 Ответить
Патрон вітє усіх Українців!!!!
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19.05.2022 10:53 Ответить
Ахметов Григорій Рінатович
@GrishaSilence
·
1 год
часть украинцев: хахахаха, ну гусня и тупые. как можно столько лет смотреть по телевизору Скабееву и Соловьева

эта же часть украинцев: ой, я не могу жить без Арестовича, мне после его рассказов спокойно спится. почему вы критикуете офицера ГУР?
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19.05.2022 11:06 Ответить
Тобто всі росіян вивезуть в дубаї. І вони там будуть працювати і далі розповсюджувати рус.-нацизм. Для їх росіян все добре. І гугл може спокійно працювати далі на рос. аудиторію, уникати незручності.
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19.05.2022 13:24 Ответить
поміняти дубаї на парашу,
що за співробітники,
зомбі не залишать мордора
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19.05.2022 14:40 Ответить
 
 