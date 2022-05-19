Google вывез большинство сотрудников из России

Корпорация Google отмечает ухудшение отношений с Москвой после военного вторжения РФ в Украину. Значительная часть российских сотрудников уехала в Дубай, где Google имеет большой офис.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут в WSJ.

Некоторые сотрудники решили остаться в России и покинуть компанию. Таким образом, в скором времени у Google больше не будет сотрудников в России. Офис стал предлагать перемещение сотрудников из России после того, как в конце марта суд заморозил основной банковский счет Google в стране.

"Арест российскими органами власти банковского счета Google в России сделал невыполнимым функционирование нашего российского офиса, включая трудоустройство и оплату труда российских сотрудников, а также выполнение других финансовых обязательств", - заявили в Google.

Как следствие, российская дочерняя компания Google инициировала своё банкротство в стране, сообщает Google в российском регуляторном документе, опубликованном в среду. Увольнение сотрудников Google и запланированное банкротство подчеркивают дальнейшее ухудшение отношений России с западными технологическими компаниями после российского вторжения в Украину. В 2014 году Google закрыла свой инженерный офис в России, поскольку правительство усилило подавление свободы в интернете, но компания продолжала продавать рекламу и продавать свою продукцию в московском офисе.

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После полномасштабного вторжения РФ в Украину и введения санкций против России, цензура в стране обвинила видеосервис компании YouTube в распространении дезинформации и разжигании протестов. В марте Google приостановила большинство своих коммерческих операций в стране, включая всю рекламу.

В среду Google сообщила, что, несмотря на фактическое прекращение деятельности своего российского офиса, компания планирует оставить бесплатные сервисы, такие как "Поиск", YouTube, "Карты" и Gmail, доступные в России. YouTube попал под критику российских регуляторов за блокировку кремлевских каналов и отказ удалить контент, который Россия приказала закрыть, но российское правительство до сих пор не заблокировало сервис, который очень популярен в России.