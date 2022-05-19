Google вивіз більшість співробітників з Росії

Корпорація Google наголошує на погіршенні відносин з Москвою після військового вторгнення РФ в Україну. Значна частина російських співробітників виїхала в Дубай, де Google має великий офіс.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть у WSJ.

Деякі співробітники вирішили залишитися в Росії, проте звільнилися з компанії,таким чином незабаром у Google більше не буде співробітників в Росії. Офіс почав пропонувати переміщення співробітників з Росії після того, як наприкінці березня суд заморозив основний банківський рахунок Google.

"Арешт російськими органами влади банківського рахунку Google у Росії зробив нездійсненним функціонування нашого російського офісу, включаючи працевлаштування та оплату праці російських співробітників, оплату постачальників, а також виконання інших фінансових зобов’язань", – заявили в Google.

Як наслідок, російська дочірня компанія Google незабаром оголосить про банкрутство в країні, повідомляє Google у російському регуляторному документі, опублікованому в середу. Звільнення співробітників Google і майбутнє банкрутство підкреслюють подальше погіршення відносин Росії із західними технологічними компаніями після російського вторгнення в Україну. У 2014 році Google закрила свій інженерний офіс в Росії, оскільки уряд посилив придушення свободи в Інтернеті, але компанія продовжувала продавати рекламу та продавати свою продукцію в московському офісі.

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Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну і введення санкцій проти Росії, цензура в країні звинуватила відеосервіс компанії YouTube у поширенні дезінформації та розпалюванні протестів. У березні Google призупинив більшість своїх комерційних операцій в країні, включаючи всю рекламу.

У середу Google повідомила, що, незважаючи на фактичне припинення діяльності свого російського офісу, компанія планує залишити безкоштовні сервіси, такі як Пошук, YouTube, Карти та Gmail, доступними в Росії. YouTube потрапив під критику російських регуляторів за блокування кремлівських каналів і відмову видалити контент, який Росія наказала закрити, але російський уряд досі не заблокував сервіс, який дуже популярний в Росії.