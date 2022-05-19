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Новини
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Google вивіз більшість співробітників з Росії

гугл,google

Корпорація Google наголошує на погіршенні відносин з Москвою після військового вторгнення РФ в Україну. Значна частина російських співробітників виїхала в Дубай, де Google має великий офіс.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть у WSJ.

 Деякі співробітники вирішили залишитися в Росії, проте звільнилися з компанії,таким чином незабаром у Google більше не буде співробітників в Росії. Офіс почав пропонувати переміщення співробітників з Росії  після того, як наприкінці березня суд заморозив основний банківський рахунок Google.

"Арешт російськими органами влади банківського рахунку Google у Росії зробив нездійсненним функціонування нашого російського офісу, включаючи працевлаштування та оплату праці російських співробітників, оплату постачальників, а також виконання інших фінансових зобов’язань", – заявили в Google.

Як наслідок, російська дочірня компанія Google незабаром оголосить про банкрутство в країні, повідомляє Google у російському регуляторному документі, опублікованому в середу. Звільнення співробітників Google і майбутнє банкрутство підкреслюють подальше погіршення відносин Росії із західними технологічними компаніями після російського вторгнення в Україну. У 2014 році Google закрила свій інженерний офіс в Росії, оскільки уряд посилив придушення свободи в Інтернеті, але компанія продовжувала продавати рекламу та продавати свою продукцію в московському офісі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Google закриває офіс у Росії

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну і введення санкцій проти Росії, цензура в країні звинуватила відеосервіс компанії YouTube у поширенні дезінформації та розпалюванні протестів. У березні Google призупинив більшість своїх комерційних операцій в країні, включаючи всю рекламу.

У середу Google повідомила, що, незважаючи на фактичне припинення діяльності свого російського офісу, компанія планує залишити безкоштовні сервіси, такі як Пошук, YouTube, Карти та Gmail, доступними в Росії. YouTube потрапив під критику російських регуляторів за блокування кремлівських каналів і відмову видалити контент, який Росія наказала закрити, але російський уряд досі не заблокував сервіс, який дуже популярний в Росії.

Google (701) закриття (162) офіс (159) росія (64871) санкції (11744)


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Топ коментарі
+7
Патрон вітє усіх Українців!!!!
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19.05.2022 10:53
+6
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19.05.2022 10:42
+5
Там офіс був невеликий десь до 150 працівників, в основному бугалтерія. те що цим усе закінчиться було очікувано. трошки напрягає що Гугл вирішив зберегти працівників, але так ця корпорація працює. Польша буде значним Гугл хабом в нашому регіоні, так що є і позитив.
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19.05.2022 10:23
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Навіщо? Це ж саме вони підігрівали владі РФ відключаючи монетизацію, блокуючі і понижуючі в рейтингах пошуку всіх хто був їй поперек горла.
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19.05.2022 10:18 Відповісти
Там офіс був невеликий десь до 150 працівників, в основному бугалтерія. те що цим усе закінчиться було очікувано. трошки напрягає що Гугл вирішив зберегти працівників, але так ця корпорація працює. Польша буде значним Гугл хабом в нашому регіоні, так що є і позитив.
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19.05.2022 10:23 Відповісти
Теперь на ********** Google.нет
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19.05.2022 10:27 Відповісти
якщо б ще гугл заблокував всі домени .ru та інші російски...
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19.05.2022 10:30 Відповісти
Чебурнєтом будуть користуватися, якщо розуму вистачить імпортозамістити
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19.05.2022 10:37 Відповісти
- Ну, фсё, "Гейропа" с "пиндосами", кончилось ваше мнимое превосходство!... Мы блокируем ваш гнилой Интернет и запускаем нашу "Чебурашку". Будет теперь у нас свой "Чебурнет"!!!
- Ну и что? Мы так и останемся "заинтернечеными"... А вы станете "чебурахнутыми"...

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19.05.2022 10:39 Відповісти
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19.05.2022 10:42 Відповісти
Патрон вітє усіх Українців!!!!
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19.05.2022 10:53 Відповісти
Ахметов Григорій Рінатович
@GrishaSilence
·
1 год
часть украинцев: хахахаха, ну гусня и тупые. как можно столько лет смотреть по телевизору Скабееву и Соловьева

эта же часть украинцев: ой, я не могу жить без Арестовича, мне после его рассказов спокойно спится. почему вы критикуете офицера ГУР?
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19.05.2022 11:06 Відповісти
Тобто всі росіян вивезуть в дубаї. І вони там будуть працювати і далі розповсюджувати рус.-нацизм. Для їх росіян все добре. І гугл може спокійно працювати далі на рос. аудиторію, уникати незручності.
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19.05.2022 13:24 Відповісти
поміняти дубаї на парашу,
що за співробітники,
зомбі не залишать мордора
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19.05.2022 14:40 Відповісти
 
 