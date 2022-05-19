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Польша начинает эксперимент с универсальным базовым доходом

злоті,злотий

Несколько тысяч человек, проживающих неподалеку от границы с РФ, будут ежемесячно получать 1300 злотых (280 евро).

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Цель эксперимента – определить, как универсальный базовый доход влияет на жизнь людей.

Ежемесячный доход будут получать от нескольких тысяч человек, имеющих социальные льготы и проживающих в громадах, расположенных на севере страны, недалеко от границы с Россией.

Деньги будут выдаваться независимо от семейного положения, образования или места жительства для уменьшения социального неравенства и стимулирования экономики.

Эксперимент будет рассматривать профессиональную, социальную и образовательную деятельность, вопросы благосостояния жителей, получающих ежемесячные выплаты.

Читайте также: Правительство и ООН запускают две программы выплат. Какие категории граждан будут получать деньги?

Другие страны опробовали подобные программы доходов, которые в некоторых случаях оказали положительный эффект. Подобные эксперименты прошли в Германии и Финляндии.

Автор: 

выплаты (642) Польша (8393)


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Топ комментарии
+14
Якби стільки давали з іншої сторони кордону - на росії, то більша частина ординців за рік-два повністю спилась би.
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19.05.2022 11:12
+3
читала, що якраз експерименти були визнані дуже вдалими.
нормальні люди не хочуть сидіти вдома, хочуть працювати, а гроші витрачають в основному на навчання дітей і різні нагальні потреби.
ще й економія відбувається, за рахунок зменшення армії чиновників.
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19.05.2022 11:35
+3
то ж результат експерименту залежить від того, хто приймає участь. Якщо людина і до експерименту була нікчема то з дармовими грошима кращою вона не стане, якщо людина і без експериментів працювала з задоволенням і вчилася, то і дармові гроші її не зіпсують.
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19.05.2022 11:47
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Якби стільки давали з іншої сторони кордону - на росії, то більша частина ординців за рік-два повністю спилась би.
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19.05.2022 11:12 Ответить
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19.05.2022 11:16 Ответить
А, може, краще допомагати кацапам натурпродуктами... Метиловим спиртом там, скломиєм "Бояра", антифризом "питним", насінням дурману .
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19.05.2022 11:18 Ответить
ага, а до пляшки ліпити інструкцію, як зробити "трояндочку", та якись самий дешевий ніж чи викрутку з яліхі, ну щоб гарантовано, так сказать)
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19.05.2022 11:53 Ответить
Швейцарцы (на референдуме) и норвеги вроде отказались от этой идеи. Побоялись, что расплодятся захребетники.
Активно обговариваются варианты по сокращению рабочей недели до 4 дней (пока).
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19.05.2022 11:16 Ответить
читала, що якраз експерименти були визнані дуже вдалими.
нормальні люди не хочуть сидіти вдома, хочуть працювати, а гроші витрачають в основному на навчання дітей і різні нагальні потреби.
ще й економія відбувається, за рахунок зменшення армії чиновників.
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19.05.2022 11:35 Ответить
то ж результат експерименту залежить від того, хто приймає участь. Якщо людина і до експерименту була нікчема то з дармовими грошима кращою вона не стане, якщо людина і без експериментів працювала з задоволенням і вчилася, то і дармові гроші її не зіпсують.
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19.05.2022 11:47 Ответить
Ви найправильніше відповіли! Давати додаткові гроші тільки тим, хто колотиться, розвивається, втілює проєкти! А тим, хто просто бухає і вже невиправний, можна видавати, щоб вистачило на випивку та більш-менш пристойну закуску - щоб не заважали іншим жити і не лазили по чужих льохах!
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19.05.2022 12:33 Ответить
А фіни - запровадили. Платили чи не рік-два. І тихенько закрили програму. Бо ніяких заявлених цілей не було досягнуто.

Якщо гроші отримуються "просто так", просто зникає в більшості людей будь-який стимул до розвитку, конкуренції, підвищення кваліфікації тощо.

І поляки в цьому реально наступають на граблі вже в другий раз. Декілька років тому вони почали платити "дитячі 500 злотих". В надії, що батьки витратять їх на нові садочки, нових педагогів, лікарів тощо... Ага, в країні лише раптово підскочили продажі планшетів та смартфонів...
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19.05.2022 12:03 Ответить
Якось можна продумати й обмежити, щоб тільки на дітей в основному тратились!... Типу як у нас ковідні на книжки, ліки та допомогу армії!...
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19.05.2022 12:36 Ответить
в Норвегии слишком много мигрантов - там такая тема не прокатит хотя деньги у них есть
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19.05.2022 12:16 Ответить
1300 злотих в Польщі це зубки на полочку і не более того.
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19.05.2022 11:48 Ответить
Не правда. На гарні харчі вистачає 20 зл на день, тобто 600 зл у місяць.
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19.05.2022 12:05 Ответить
Якщо є своє житло, то на комуналку та харчуватися картоплею - вистачить. А значить - більшість отримувачів цього "базового доходу" просто взагалі перестануть працювати, або перейдуть на ситуативні "підробки" цільові - типу "треба новий телевізор купити", бо сидіти цілими днями в 4 стінах і нічого не робити набридає без телевізора.
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19.05.2022 12:07 Ответить
смешно, биомусор счас завоет)) еще нужно 4 дневную раб неделю, бесплатную еду, хату и транспорт, бабу дрочерам и тогда будет коммунизм с водкой по отрезным купонам))
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19.05.2022 11:53 Ответить
Ага, і поляки почнут переходити на режим життя, як у більшості мігрантів з Африки в Німеччину/Франці/Англію: живуть на "соціальне пособіє", інколи підробляють, бо потрібні нові кросівки чи смартфон, якщо вкрасти не виходить, а все інше - просто дармове, місць в ЄС, де роздають дешманський одяг задарма, не мало...
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19.05.2022 12:10 Ответить
Во Франции много бомжей(клошаров). Провели экперимент: собрали тысячу. Предоставили им соцжилье, обеспечение, трудоустроили. Через год 980 из них снова оказались пьяными под мостами. К нормальной жизни вернулось ТОЛЬКО ДВАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК!
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19.05.2022 12:10 Ответить
Тут питання не тільки роботи і ледачості, а й свободи. Не хочуть люди залежати від будь-кого і будь-кому щось обіцяти чи присягати... А щодо пиятики, то не всі аж такі випивохи, тим більше у Франції, бо французи, як стародавні виноградарі, стійкі до вина...
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19.05.2022 12:40 Ответить
2-6% - це і є той відсоток активних, дієвих і небайдужих (хоча б до себе) людей, які за наявності "універсального базового доходу" будуть хоч щось робити, окрім сидіти перед телевізором. Будь-те певні - багато з тих, хто зараз має роботу (серед отримувачів цього УБД) її кинуть і шукати нову не будуть. А ті, хто збереже роботу - ті на неї ходитимуть не для покращення свого становища, а тому що на роботі їм цікавіше, ніж перед телевізором.

І, повторюю, тільки 2-6% серед них реально щось нове зроблять (підуть на курси навчитись чого-небудь, знайдуть собі реально цікаве нове хоббі, почнуть допомагати комусь соціально).

Цей відсоток не залежить практично від країни. Така сутністю людей. Взагалі.

Тож всі ці ідеї "Універсального Базового Доходу" - суть дебілізм. Перетворення сірої маси, які вимушені хоч щось робити, бо жерти не буде що, на сіре стадо жуючих перед телевізором корів.
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20.05.2022 16:51 Ответить
Соціалістичні єксперименти ведуть тільки до деградації суспільства як у єкономічному так і у соціальному і моральному аспектах
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19.05.2022 13:36 Ответить
 
 