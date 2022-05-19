Польша начинает эксперимент с универсальным базовым доходом
Несколько тысяч человек, проживающих неподалеку от границы с РФ, будут ежемесячно получать 1300 злотых (280 евро).
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".
Цель эксперимента – определить, как универсальный базовый доход влияет на жизнь людей.
Ежемесячный доход будут получать от нескольких тысяч человек, имеющих социальные льготы и проживающих в громадах, расположенных на севере страны, недалеко от границы с Россией.
Деньги будут выдаваться независимо от семейного положения, образования или места жительства для уменьшения социального неравенства и стимулирования экономики.
Эксперимент будет рассматривать профессиональную, социальную и образовательную деятельность, вопросы благосостояния жителей, получающих ежемесячные выплаты.
Другие страны опробовали подобные программы доходов, которые в некоторых случаях оказали положительный эффект. Подобные эксперименты прошли в Германии и Финляндии.
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нормальні люди не хочуть сидіти вдома, хочуть працювати, а гроші витрачають в основному на навчання дітей і різні нагальні потреби.
ще й економія відбувається, за рахунок зменшення армії чиновників.
Якщо гроші отримуються "просто так", просто зникає в більшості людей будь-який стимул до розвитку, конкуренції, підвищення кваліфікації тощо.
І поляки в цьому реально наступають на граблі вже в другий раз. Декілька років тому вони почали платити "дитячі 500 злотих". В надії, що батьки витратять їх на нові садочки, нових педагогів, лікарів тощо... Ага, в країні лише раптово підскочили продажі планшетів та смартфонів...
І, повторюю, тільки 2-6% серед них реально щось нове зроблять (підуть на курси навчитись чого-небудь, знайдуть собі реально цікаве нове хоббі, почнуть допомагати комусь соціально).
Цей відсоток не залежить практично від країни. Така сутністю людей. Взагалі.
Тож всі ці ідеї "Універсального Базового Доходу" - суть дебілізм. Перетворення сірої маси, які вимушені хоч щось робити, бо жерти не буде що, на сіре стадо жуючих перед телевізором корів.