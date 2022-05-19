Польша начинает эксперимент с универсальным базовым доходом

Несколько тысяч человек, проживающих неподалеку от границы с РФ, будут ежемесячно получать 1300 злотых (280 евро).

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Цель эксперимента – определить, как универсальный базовый доход влияет на жизнь людей.

Ежемесячный доход будут получать от нескольких тысяч человек, имеющих социальные льготы и проживающих в громадах, расположенных на севере страны, недалеко от границы с Россией.

Деньги будут выдаваться независимо от семейного положения, образования или места жительства для уменьшения социального неравенства и стимулирования экономики.

Эксперимент будет рассматривать профессиональную, социальную и образовательную деятельность, вопросы благосостояния жителей, получающих ежемесячные выплаты.

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Другие страны опробовали подобные программы доходов, которые в некоторых случаях оказали положительный эффект. Подобные эксперименты прошли в Германии и Финляндии.