Польща починає експеримент з універсальним базовим доходом
Кілька тисяч людей, що мешкають неподалік від кордону з РФ, щомісяця отримуватимуть 1300 злотих (280 євро).
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".
Мета експерименту - визначити, як універсальний базовий дохід впливає на життя людей.
Щомісячний дохід отримуватимуть від кількох тисяч людей, які мають соціальні пільги та проживають у громадах, розташованих на півночі країни, неподалік від кордону з Росією.
Гроші видаватимуться незалежно від сімейного стану, освіти чи місця проживання для зменшення соціальної нерівності та стимулювання економіки.
Експеримент також розглядатиме професійну, соціальну та освітню діяльність, питання добробуту та добробуту мешканців, які отримують щомісячні виплати.
Інші країни випробували подібні програми доходів, які в деяких випадках дали позитивний ефект. Подібні експерименти відбулися в Німеччині та Фінляндії.
Будь ласка, зачекайте...
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Активно обговариваются варианты по сокращению рабочей недели до 4 дней (пока).
нормальні люди не хочуть сидіти вдома, хочуть працювати, а гроші витрачають в основному на навчання дітей і різні нагальні потреби.
ще й економія відбувається, за рахунок зменшення армії чиновників.
Якщо гроші отримуються "просто так", просто зникає в більшості людей будь-який стимул до розвитку, конкуренції, підвищення кваліфікації тощо.
І поляки в цьому реально наступають на граблі вже в другий раз. Декілька років тому вони почали платити "дитячі 500 злотих". В надії, що батьки витратять їх на нові садочки, нових педагогів, лікарів тощо... Ага, в країні лише раптово підскочили продажі планшетів та смартфонів...
І, повторюю, тільки 2-6% серед них реально щось нове зроблять (підуть на курси навчитись чого-небудь, знайдуть собі реально цікаве нове хоббі, почнуть допомагати комусь соціально).
Цей відсоток не залежить практично від країни. Така сутністю людей. Взагалі.
Тож всі ці ідеї "Універсального Базового Доходу" - суть дебілізм. Перетворення сірої маси, які вимушені хоч щось робити, бо жерти не буде що, на сіре стадо жуючих перед телевізором корів.