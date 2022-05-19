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Новини
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Польща починає експеримент з універсальним базовим доходом

злоті,злотий

Кілька тисяч людей, що мешкають неподалік від кордону з РФ, щомісяця отримуватимуть 1300 злотих (280 євро).

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

Мета експерименту - визначити, як універсальний базовий дохід впливає на життя людей.

Щомісячний дохід отримуватимуть від кількох тисяч людей, які мають соціальні пільги та проживають у громадах, розташованих на півночі країни, неподалік від кордону з Росією.

Гроші видаватимуться незалежно від сімейного стану, освіти чи місця проживання для зменшення соціальної нерівності та стимулювання економіки.

Експеримент також розглядатиме професійну, соціальну та освітню діяльність, питання добробуту та добробуту мешканців, які отримують щомісячні виплати.

Також читайте: Уряд та ООН запускають ще дві програми виплат. Які категорії громадян отримуватимуть кошти?

Інші країни випробували подібні програми доходів, які в деяких випадках дали позитивний ефект. Подібні експерименти відбулися в Німеччині та Фінляндії.

Автор: 

виплати (1032) Польща (8471)


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Топ коментарі
+14
Якби стільки давали з іншої сторони кордону - на росії, то більша частина ординців за рік-два повністю спилась би.
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19.05.2022 11:12
+3
читала, що якраз експерименти були визнані дуже вдалими.
нормальні люди не хочуть сидіти вдома, хочуть працювати, а гроші витрачають в основному на навчання дітей і різні нагальні потреби.
ще й економія відбувається, за рахунок зменшення армії чиновників.
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19.05.2022 11:35
+3
то ж результат експерименту залежить від того, хто приймає участь. Якщо людина і до експерименту була нікчема то з дармовими грошима кращою вона не стане, якщо людина і без експериментів працювала з задоволенням і вчилася, то і дармові гроші її не зіпсують.
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19.05.2022 11:47
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Якби стільки давали з іншої сторони кордону - на росії, то більша частина ординців за рік-два повністю спилась би.
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19.05.2022 11:12 Відповісти
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19.05.2022 11:16 Відповісти
А, може, краще допомагати кацапам натурпродуктами... Метиловим спиртом там, скломиєм "Бояра", антифризом "питним", насінням дурману .
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19.05.2022 11:18 Відповісти
ага, а до пляшки ліпити інструкцію, як зробити "трояндочку", та якись самий дешевий ніж чи викрутку з яліхі, ну щоб гарантовано, так сказать)
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19.05.2022 11:53 Відповісти
Швейцарцы (на референдуме) и норвеги вроде отказались от этой идеи. Побоялись, что расплодятся захребетники.
Активно обговариваются варианты по сокращению рабочей недели до 4 дней (пока).
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19.05.2022 11:16 Відповісти
читала, що якраз експерименти були визнані дуже вдалими.
нормальні люди не хочуть сидіти вдома, хочуть працювати, а гроші витрачають в основному на навчання дітей і різні нагальні потреби.
ще й економія відбувається, за рахунок зменшення армії чиновників.
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19.05.2022 11:35 Відповісти
то ж результат експерименту залежить від того, хто приймає участь. Якщо людина і до експерименту була нікчема то з дармовими грошима кращою вона не стане, якщо людина і без експериментів працювала з задоволенням і вчилася, то і дармові гроші її не зіпсують.
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19.05.2022 11:47 Відповісти
Ви найправильніше відповіли! Давати додаткові гроші тільки тим, хто колотиться, розвивається, втілює проєкти! А тим, хто просто бухає і вже невиправний, можна видавати, щоб вистачило на випивку та більш-менш пристойну закуску - щоб не заважали іншим жити і не лазили по чужих льохах!
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19.05.2022 12:33 Відповісти
А фіни - запровадили. Платили чи не рік-два. І тихенько закрили програму. Бо ніяких заявлених цілей не було досягнуто.

Якщо гроші отримуються "просто так", просто зникає в більшості людей будь-який стимул до розвитку, конкуренції, підвищення кваліфікації тощо.

І поляки в цьому реально наступають на граблі вже в другий раз. Декілька років тому вони почали платити "дитячі 500 злотих". В надії, що батьки витратять їх на нові садочки, нових педагогів, лікарів тощо... Ага, в країні лише раптово підскочили продажі планшетів та смартфонів...
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19.05.2022 12:03 Відповісти
Якось можна продумати й обмежити, щоб тільки на дітей в основному тратились!... Типу як у нас ковідні на книжки, ліки та допомогу армії!...
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19.05.2022 12:36 Відповісти
в Норвегии слишком много мигрантов - там такая тема не прокатит хотя деньги у них есть
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19.05.2022 12:16 Відповісти
1300 злотих в Польщі це зубки на полочку і не более того.
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19.05.2022 11:48 Відповісти
Не правда. На гарні харчі вистачає 20 зл на день, тобто 600 зл у місяць.
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19.05.2022 12:05 Відповісти
Якщо є своє житло, то на комуналку та харчуватися картоплею - вистачить. А значить - більшість отримувачів цього "базового доходу" просто взагалі перестануть працювати, або перейдуть на ситуативні "підробки" цільові - типу "треба новий телевізор купити", бо сидіти цілими днями в 4 стінах і нічого не робити набридає без телевізора.
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19.05.2022 12:07 Відповісти
смешно, биомусор счас завоет)) еще нужно 4 дневную раб неделю, бесплатную еду, хату и транспорт, бабу дрочерам и тогда будет коммунизм с водкой по отрезным купонам))
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19.05.2022 11:53 Відповісти
Ага, і поляки почнут переходити на режим життя, як у більшості мігрантів з Африки в Німеччину/Франці/Англію: живуть на "соціальне пособіє", інколи підробляють, бо потрібні нові кросівки чи смартфон, якщо вкрасти не виходить, а все інше - просто дармове, місць в ЄС, де роздають дешманський одяг задарма, не мало...
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19.05.2022 12:10 Відповісти
Во Франции много бомжей(клошаров). Провели экперимент: собрали тысячу. Предоставили им соцжилье, обеспечение, трудоустроили. Через год 980 из них снова оказались пьяными под мостами. К нормальной жизни вернулось ТОЛЬКО ДВАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК!
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19.05.2022 12:10 Відповісти
Тут питання не тільки роботи і ледачості, а й свободи. Не хочуть люди залежати від будь-кого і будь-кому щось обіцяти чи присягати... А щодо пиятики, то не всі аж такі випивохи, тим більше у Франції, бо французи, як стародавні виноградарі, стійкі до вина...
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19.05.2022 12:40 Відповісти
2-6% - це і є той відсоток активних, дієвих і небайдужих (хоча б до себе) людей, які за наявності "універсального базового доходу" будуть хоч щось робити, окрім сидіти перед телевізором. Будь-те певні - багато з тих, хто зараз має роботу (серед отримувачів цього УБД) її кинуть і шукати нову не будуть. А ті, хто збереже роботу - ті на неї ходитимуть не для покращення свого становища, а тому що на роботі їм цікавіше, ніж перед телевізором.

І, повторюю, тільки 2-6% серед них реально щось нове зроблять (підуть на курси навчитись чого-небудь, знайдуть собі реально цікаве нове хоббі, почнуть допомагати комусь соціально).

Цей відсоток не залежить практично від країни. Така сутністю людей. Взагалі.

Тож всі ці ідеї "Універсального Базового Доходу" - суть дебілізм. Перетворення сірої маси, які вимушені хоч щось робити, бо жерти не буде що, на сіре стадо жуючих перед телевізором корів.
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20.05.2022 16:51 Відповісти
Соціалістичні єксперименти ведуть тільки до деградації суспільства як у єкономічному так і у соціальному і моральному аспектах
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19.05.2022 13:36 Відповісти
 
 