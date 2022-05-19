Польща починає експеримент з універсальним базовим доходом

Кілька тисяч людей, що мешкають неподалік від кордону з РФ, щомісяця отримуватимуть 1300 злотих (280 євро).

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

Мета експерименту - визначити, як універсальний базовий дохід впливає на життя людей.

Щомісячний дохід отримуватимуть від кількох тисяч людей, які мають соціальні пільги та проживають у громадах, розташованих на півночі країни, неподалік від кордону з Росією.

Гроші видаватимуться незалежно від сімейного стану, освіти чи місця проживання для зменшення соціальної нерівності та стимулювання економіки.

Експеримент також розглядатиме професійну, соціальну та освітню діяльність, питання добробуту та добробуту мешканців, які отримують щомісячні виплати.

Також читайте: Уряд та ООН запускають ще дві програми виплат. Які категорії громадян отримуватимуть кошти?

Інші країни випробували подібні програми доходів, які в деяких випадках дали позитивний ефект. Подібні експерименти відбулися в Німеччині та Фінляндії.