В Киеве возобновляет работу посольство Швейцарии

Через два с половиной месяца после временного закрытия Швейцария вновь открывает свое посольство в украинской столице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в заявлении МИД Швейцарии.

Как сообщается, оценочная миссия, проведенная Центром антикризисного управления Федерального департамента иностранных дел (FDFA) совместно с экспертами Департамента обороны, гражданской защиты и спорта (DDPS), показала, что ситуация в Киеве сейчас достаточно безопасна, чтобы разрешить посольству безопасно открыться, разрешив персоналу FDFA быть там лично. Однако, отмечается, что если ситуация ухудшится и возникнет чрезвычайная ситуация, команда должна иметь возможность покинуть страну за короткий срок.

"В ходе первого этапа посол Клод Вильд вернется с командой из четырех сотрудников МИД. В посольстве Швейцарии продолжат работу украинские работники", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что физическое присутствие посла Швейцарии и его команды в Киеве будет способствовать контакту с украинскими властями, что также важно с учетом Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в швейцарском Лугано 4 и 5 июля.

В МИД добавили, что в ближайшие недели команда посольства будет также заниматься такими ключевыми вопросами, как координация реконструкции и развития проектов и гуманитарной помощи, освещение в СМИ ситуации в Украине.

Посольство Швейцарии в Киеве было закрыто из соображений безопасности с 28 февраля.