У Києві відновлює роботу посольство Швейцарії

Через два з половиною місяці після тимчасового закриття, Швейцарія знову відкриває своє посольство в українській столиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у заяві МЗС Швейцарії.

Як повідомляється, оціночна місія, проведена Центром антикризового управління Федерального департаменту закордонних справ (FDFA) спільно з експертами Департаменту оборони, цивільного захисту та спорту (DDPS), показала, що ситуація в Києві зараз достатньо безпечна, щоб дозволити посольству безпечно відкритися, дозволивши персоналу FDFA бути там особисто. Однак зауважується, що якщо ситуація погіршиться і виникне надзвичайна ситуація, команда повинна мати можливість покинути країну за короткий термін.

"Під час першого етапу посол Клод Вільд повернеться з командою з чотирьох співробітників МЗС. У посольстві Швейцарії продовжать роботу українські працівники", - сказано в заяві.

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Зазначається, що фізична присутність посла Швейцарії та його команди у Києві сприятиме контакту з українською владою, що також важливо з огляду на Конференцію з відновлення України, яка відбудеться у швейцарському Лугано 4 та 5 липня.

У МЗС додали, що найближчими тижнями команда посольства також займатиметься такими ключовими питаннями, як координація реконструкції й розвитку проєктів та гуманітарної допомоги, висвітлення в ЗМІ ситуації в Україні.

Посольство Швейцарії в Києві було закрите з міркувань безпеки з 28 лютого.

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