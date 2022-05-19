Россия высылает 5 португальских дипломатов

МИД РФ объявил персонами нон грата пять дипломатов Португалии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале МИД России.

19 мая в МИД России вызвали посла Португалии в Москве М.Фишер. "С российской стороны ей был заявлен решительный протест в связи с провокационным решением властей Португальской Республики об объявлении 10 сотрудников российского загранучреждения в Португалии "persona nоn grata", - говорится в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что "этот недружественный шаг окажет негативное влияние на российско-португальские отношения".

Также сообщается, что в ответ на пять сотрудников посольства Португальской Республики в Российской Федерации объявлены "persona nоn grata". Они должны покинуть территорию страны в течение 14 дней с момента вручения послу соответствующей ноты.

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