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Россия высылает 5 португальских дипломатов

рф,санкції

МИД РФ объявил персонами нон грата пять дипломатов Португалии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале МИД России.

19 мая в МИД России вызвали посла Португалии в Москве М.Фишер. "С российской стороны ей был заявлен решительный протест в связи с провокационным решением властей Португальской Республики об объявлении 10 сотрудников российского загранучреждения в Португалии "persona nоn grata", - говорится в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что "этот недружественный шаг окажет негативное влияние на российско-португальские отношения".

Также сообщается, что в ответ на пять сотрудников посольства Португальской Республики в Российской Федерации объявлены "persona nоn grata". Они должны покинуть территорию страны в течение 14 дней с момента вручения послу соответствующей ноты.

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Та най вже всіх дипломатів всіх країн, окрім Білорусі, висилає...
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19.05.2022 16:02 Ответить
Усатый тоже жопой влияет,их тоже выгнать(на всяк случай)
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19.05.2022 16:09 Ответить
В кацапів нема картоплі на посівну, то Бульбафюрера ще трохи терпітимуть...
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19.05.2022 16:12 Ответить
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19.05.2022 16:08 Ответить
Эвакуация дипломатов цивилизованных стран из страны-помойки продолжается.
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19.05.2022 16:10 Ответить
Західні країни мають закрити усі посльства в москві,що б було так як у північній кореї,а визнання росії-спонсором тероризму має пришвидшити цей процес..
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19.05.2022 16:11 Ответить
ДАНУ ИХ *****!
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19.05.2022 16:14 Ответить
 
 