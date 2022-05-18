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Россия высылает 24 итальянских дипломата

італія

Сегодня, 18 мая, МИД России объявил о выдворении из страны 24 сотрудников посольства Италии в Москве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на фейсбук-странице МИД России.

В МИД России вызвали посла Италии в России Дж.Стараче, которому был высказан "решительный протест в связи с откровенно враждебными и ничем не мотивированными действиями итальянских властей в отношении изгнанных из страны 30 сотрудников российской дипломатической миссии на Апеннинах".

"В ответ 24 сотрудника итальянских дипломатических и консульских учреждений в России были объявлены "persona non grata". Им приказано покинуть территорию Российской Федерации в течение 8 дней", - говорится в заявлении.

Читайте также: Россия высылает двух финских дипломатов

Как сообщалось, ранее сегодня МИД РФ объявил персонами нон грата 34 французских дипломата и 27 сотрудников посольства Испании.

Автор: 

Италия (1657) россия (96481) дипломаты (641)


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Топ комментарии
+17
24 італійці повернуться до цивілізації з смердючого свинарника...
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18.05.2022 18:28 Ответить
+11
Кон Чен Ий радується тепер - Уряяяяя!!! Тепер вже не я перший длбйоб в світі!!!
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18.05.2022 18:33 Ответить
+10
Параша. Висилай Українських полонених.
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18.05.2022 18:27 Ответить
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Кругом одні шпійони.
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18.05.2022 18:26 Ответить
Параша. Висилай Українських полонених.
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18.05.2022 18:27 Ответить
блджад
у рашні дійсно в голові "згорів сарай - гори ї хата"

їм би чіплятися за залишки дипломатичних відносин - НЄЄЄЄ, вялічіє расіі муляєт

кім чен ин на цьому тлі досить таки вмєняємий кент
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18.05.2022 18:28 Ответить
Він хоть ракеті в океан запускає. Пуйло по цивільним.
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18.05.2022 18:32 Ответить
Кон Чен Ий радується тепер - Уряяяяя!!! Тепер вже не я перший длбйоб в світі!!!
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18.05.2022 18:33 Ответить
Могли би і самі поїхать.
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18.05.2022 18:28 Ответить
24 італійці повернуться до цивілізації з смердючого свинарника...
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18.05.2022 18:28 Ответить
По дипломату за каждую гаубицу???
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18.05.2022 18:29 Ответить
Ізраїльських дипломатів вже вислали?
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18.05.2022 18:30 Ответить
Э ва фон куло мошка
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18.05.2022 18:31 Ответить
Ты смотри как они всех высылают,как страшно то.
Это как насрать себе в штаны,шоб и другим воняло.
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18.05.2022 18:37 Ответить
Italiancy navernoe radi uehatj iz etovo ne-do-reiha sumashedshih
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18.05.2022 18:40 Ответить
они и рады с вонючей помойки в свою нормальную страну вернутся!
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18.05.2022 21:05 Ответить
 
 