Россия высылает 24 итальянских дипломата
Сегодня, 18 мая, МИД России объявил о выдворении из страны 24 сотрудников посольства Италии в Москве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на фейсбук-странице МИД России.
В МИД России вызвали посла Италии в России Дж.Стараче, которому был высказан "решительный протест в связи с откровенно враждебными и ничем не мотивированными действиями итальянских властей в отношении изгнанных из страны 30 сотрудников российской дипломатической миссии на Апеннинах".
"В ответ 24 сотрудника итальянских дипломатических и консульских учреждений в России были объявлены "persona non grata". Им приказано покинуть территорию Российской Федерации в течение 8 дней", - говорится в заявлении.
Как сообщалось, ранее сегодня МИД РФ объявил персонами нон грата 34 французских дипломата и 27 сотрудников посольства Испании.
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у рашні дійсно в голові "згорів сарай - гори ї хата"
їм би чіплятися за залишки дипломатичних відносин - НЄЄЄЄ, вялічіє расіі муляєт
кім чен ин на цьому тлі досить таки вмєняємий кент
Это как насрать себе в штаны,шоб и другим воняло.