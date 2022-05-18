Россия высылает 24 итальянских дипломата

Сегодня, 18 мая, МИД России объявил о выдворении из страны 24 сотрудников посольства Италии в Москве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на фейсбук-странице МИД России.

В МИД России вызвали посла Италии в России Дж.Стараче, которому был высказан "решительный протест в связи с откровенно враждебными и ничем не мотивированными действиями итальянских властей в отношении изгнанных из страны 30 сотрудников российской дипломатической миссии на Апеннинах".

"В ответ 24 сотрудника итальянских дипломатических и консульских учреждений в России были объявлены "persona non grata". Им приказано покинуть территорию Российской Федерации в течение 8 дней", - говорится в заявлении.

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Как сообщалось, ранее сегодня МИД РФ объявил персонами нон грата 34 французских дипломата и 27 сотрудников посольства Испании.