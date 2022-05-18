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Новини
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Росія висилає 24 італійські дипломати

італія

Сьогодні, 18 травня, МЗС Росії оголосило про видворення з країни 24 співробітників посольства Італії у Москві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на фейсбук-сторінці МЗС Росії.

У МЗС Росії викликали посла Італії в Росії Дж.Стараче, якому було висловлено "рішучий протест у зв'язку з відверто ворожими і нічим не мотивованими діями італійської влади щодо вигнаних із країни 30 співробітників російської дипломатичної місії на Апеннінах".

"У відповідь 24 співробітники італійських дипломатичних і консульських установ в Росії були оголошені "persona non grata". Їм наказано залишити територію Російської Федерації впродовж 8 днів", - сказано в заяві.

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Як повідомлялося, раніше сьогодні МЗС РФ оголосило персонами нон грата 34 французьких дипломатів та 27 співробітників посольства Іспанії.

Автор: 

Італія (1591) росія (66520) дипломати (571)


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Топ коментарі
+17
24 італійці повернуться до цивілізації з смердючого свинарника...
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18.05.2022 18:28 Відповісти
+11
Кон Чен Ий радується тепер - Уряяяяя!!! Тепер вже не я перший длбйоб в світі!!!
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18.05.2022 18:33 Відповісти
+10
Параша. Висилай Українських полонених.
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18.05.2022 18:27 Відповісти
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Кругом одні шпійони.
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18.05.2022 18:26 Відповісти
Параша. Висилай Українських полонених.
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18.05.2022 18:27 Відповісти
блджад
у рашні дійсно в голові "згорів сарай - гори ї хата"

їм би чіплятися за залишки дипломатичних відносин - НЄЄЄЄ, вялічіє расіі муляєт

кім чен ин на цьому тлі досить таки вмєняємий кент
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18.05.2022 18:28 Відповісти
Він хоть ракеті в океан запускає. Пуйло по цивільним.
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18.05.2022 18:32 Відповісти
Кон Чен Ий радується тепер - Уряяяяя!!! Тепер вже не я перший длбйоб в світі!!!
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18.05.2022 18:33 Відповісти
Могли би і самі поїхать.
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18.05.2022 18:28 Відповісти
24 італійці повернуться до цивілізації з смердючого свинарника...
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18.05.2022 18:28 Відповісти
По дипломату за каждую гаубицу???
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18.05.2022 18:29 Відповісти
Ізраїльських дипломатів вже вислали?
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18.05.2022 18:30 Відповісти
Э ва фон куло мошка
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18.05.2022 18:31 Відповісти
Ты смотри как они всех высылают,как страшно то.
Это как насрать себе в штаны,шоб и другим воняло.
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18.05.2022 18:37 Відповісти
Italiancy navernoe radi uehatj iz etovo ne-do-reiha sumashedshih
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18.05.2022 18:40 Відповісти
они и рады с вонючей помойки в свою нормальную страну вернутся!
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18.05.2022 21:05 Відповісти
 
 