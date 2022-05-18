Росія висилає 24 італійські дипломати
Сьогодні, 18 травня, МЗС Росії оголосило про видворення з країни 24 співробітників посольства Італії у Москві.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на фейсбук-сторінці МЗС Росії.
У МЗС Росії викликали посла Італії в Росії Дж.Стараче, якому було висловлено "рішучий протест у зв'язку з відверто ворожими і нічим не мотивованими діями італійської влади щодо вигнаних із країни 30 співробітників російської дипломатичної місії на Апеннінах".
"У відповідь 24 співробітники італійських дипломатичних і консульських установ в Росії були оголошені "persona non grata". Їм наказано залишити територію Російської Федерації впродовж 8 днів", - сказано в заяві.
Як повідомлялося, раніше сьогодні МЗС РФ оголосило персонами нон грата 34 французьких дипломатів та 27 співробітників посольства Іспанії.
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у рашні дійсно в голові "згорів сарай - гори ї хата"
їм би чіплятися за залишки дипломатичних відносин - НЄЄЄЄ, вялічіє расіі муляєт
кім чен ин на цьому тлі досить таки вмєняємий кент
Это как насрать себе в штаны,шоб и другим воняло.