Росія висилає 24 італійські дипломати

Сьогодні, 18 травня, МЗС Росії оголосило про видворення з країни 24 співробітників посольства Італії у Москві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на фейсбук-сторінці МЗС Росії.

У МЗС Росії викликали посла Італії в Росії Дж.Стараче, якому було висловлено "рішучий протест у зв'язку з відверто ворожими і нічим не мотивованими діями італійської влади щодо вигнаних із країни 30 співробітників російської дипломатичної місії на Апеннінах".

"У відповідь 24 співробітники італійських дипломатичних і консульських установ в Росії були оголошені "persona non grata". Їм наказано залишити територію Російської Федерації впродовж 8 днів", - сказано в заяві.

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Як повідомлялося, раніше сьогодні МЗС РФ оголосило персонами нон грата 34 французьких дипломатів та 27 співробітників посольства Іспанії.