Росія висилає 5 португальських дипломатів

МЗС РФ оголосило персонами нон ґрата п’ятьох дипломатів Португалії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі МЗС Росії.

19 травня в МЗС Росії викликали посла Португалії в Москві М.Фішер. "З російської сторони їй було заявлено рішучий протест у зв'язку з провокаційним рішенням влади Португальської Республіки про оголошення 10 співробітників російської закордонної установи в Португалії "persona nоn grata", - сказано в повідомленні.

У МЗС РФ підкреслили, що "цей недружній крок негативно вплине на російсько-португальські відносини".

Також повідомляєтьсяя, що як відповідь п'ять співробітників посольства Португальської Республіки в Російській Федерації оголошені "persona nоn grata". Вони мають залишити територію країни впродовж 14 днів з моменту вручення послу відповідної ноти.

Читайте також: Росія висилає 27 іспанських дипломатів