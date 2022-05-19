УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4647 відвідувачів онлайн
Новини
1 164 7

Росія висилає 5 португальських дипломатів

рф,санкції

МЗС РФ оголосило персонами нон ґрата п’ятьох дипломатів Португалії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі МЗС Росії.

19 травня в МЗС Росії викликали посла Португалії в Москві М.Фішер. "З російської сторони їй було заявлено рішучий протест у зв'язку з провокаційним рішенням влади Португальської Республіки про оголошення 10 співробітників російської закордонної установи в Португалії "persona nоn grata", -  сказано в повідомленні.

У МЗС РФ підкреслили, що "цей недружній крок негативно вплине на російсько-португальські відносини".

Також повідомляєтьсяя, що як відповідь п'ять співробітників посольства Португальської Республіки в Російській Федерації оголошені "persona nоn grata". Вони мають залишити територію країни впродовж 14 днів з моменту вручення послу відповідної ноти.

Читайте також: Росія висилає 27 іспанських дипломатів

Автор: 

МЗС рф (959) Португалія (206) росія (64871) дипломати (565)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та най вже всіх дипломатів всіх країн, окрім Білорусі, висилає...
показати весь коментар
19.05.2022 16:02 Відповісти
Усатый тоже жопой влияет,их тоже выгнать(на всяк случай)
показати весь коментар
19.05.2022 16:09 Відповісти
В кацапів нема картоплі на посівну, то Бульбафюрера ще трохи терпітимуть...
показати весь коментар
19.05.2022 16:12 Відповісти
показати весь коментар
19.05.2022 16:08 Відповісти
Эвакуация дипломатов цивилизованных стран из страны-помойки продолжается.
показати весь коментар
19.05.2022 16:10 Відповісти
Західні країни мають закрити усі посльства в москві,що б було так як у північній кореї,а визнання росії-спонсором тероризму має пришвидшити цей процес..
показати весь коментар
19.05.2022 16:11 Відповісти
ДАНУ ИХ *****!
показати весь коментар
19.05.2022 16:14 Відповісти
 
 