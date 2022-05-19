Новую марку с кораблем начнут продавать в понедельник, - Укрпочта

"Укрпочта" начнет 23 мая продажу новой марки "Русскій воєнний корабль... всьо!".

Об этом сообщил в фейсбуке гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский, передает Цензор.НЕТ.

"23 мая мы празднуем День морской пехоты Украины. Так совпало, что на этот день приходится 40 дней с момента "трагической" гибели российского крейсера "Москва" - значит двойной праздник. Поэтому именно 23 мая Укрпочта выпустит марку "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!" и начнет ее продажу", – написал он.

Время и все детали продаж обещают объявить накануне – вечером в воскресенье, 22 мая.

Новая марка выйдет тиражом в 5 млн экземпляров – это в два раза больше, чем первая. Ее будут продавать в более чем 1500 отделениях "Укрпочты", в том числе и в райцентрах.

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"В первую неделю 1 миллион марок будет направлен именно в отделение. На следующей неделе еще 1 миллион и т.п. Лимит – 2 блока по 3 марки одному покупателю (любого номинала 1+1, 2 одного и т.п.). 1.5 миллиона марок будет продаваться на 5 интернет площадках, в том числе международных, так что ждите приятных сюрпризов. Лимит – тот же самый: 2 блока по заказу", - пишет Смелянский.

Кроме марки, Укрпочта будет продавать футболки, свитшоты, магниты и конверты. Их можно будет заказать онлайн.