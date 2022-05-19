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Новую марку с кораблем начнут продавать в понедельник, - Укрпочта

марка,укрпошта,корабель

"Укрпочта" начнет 23 мая продажу новой марки "Русскій воєнний корабль... всьо!".

Об этом сообщил в фейсбуке гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский, передает Цензор.НЕТ.

"23 мая мы празднуем День морской пехоты Украины. Так совпало, что на этот день приходится 40 дней с момента "трагической" гибели российского крейсера "Москва" - значит двойной праздник. Поэтому именно 23 мая Укрпочта выпустит марку "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!" и начнет ее продажу", – написал он.

Время и все детали продаж обещают объявить накануне – вечером в воскресенье, 22 мая.

Новая марка выйдет тиражом в 5 млн экземпляров – это в два раза больше, чем первая. Ее будут продавать в более чем 1500 отделениях "Укрпочты", в том числе и в райцентрах.

Читайте: Последние экземпляры марки с "русским кораблем" разобрали за три минуты

"В первую неделю 1 миллион марок будет направлен именно в отделение. На следующей неделе еще 1 миллион и т.п. Лимит – 2 блока по 3 марки одному покупателю (любого номинала 1+1, 2 одного и т.п.). 1.5 миллиона марок будет продаваться на 5 интернет площадках, в том числе международных, так что ждите приятных сюрпризов. Лимит – тот же самый: 2 блока по заказу", - пишет Смелянский.

Кроме марки, Укрпочта будет продавать футболки, свитшоты, магниты и конверты. Их можно будет заказать онлайн.

Укрпочта (310) Смелянский Игорь (66)


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Топ комментарии
+8
Я реально хотел всего две марки! Я не знал про большую и маленькую марку и тем более был в шоке от куйни что сделала омелянская - километровые очереди на улицах ,когда идут обстрелы городов, лживая брехня про интернет магазин в течении двух недель, и что всем все хватит, а потом упавшая розетка.... Омеленская слила все своим барыгам и развела десятки, если не тысячи ,людей.
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19.05.2022 16:38
+6
Невже так важко випустити стільки марок, скільки потребує ринок?! Хотів прибдати марки, аби розіслати у подарунок друзям з закордону, які допомагають нашій армії донатами - однак хєр там - ніде немає марок у продажу. Сподіваюсь, з новою серією все буде добре
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19.05.2022 16:23
+5
Я прийшов, ii нема..
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19.05.2022 16:29
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марка це про що? про відсутність креативу?чи з перепою хочуть і ще бабла зрубати?
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19.05.2022 16:18 Ответить
Друге.
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19.05.2022 16:24 Ответить
Для тебе, креативнений мій, є марки з котиками і зайчиками
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19.05.2022 16:24 Ответить
Невже так важко випустити стільки марок, скільки потребує ринок?! Хотів прибдати марки, аби розіслати у подарунок друзям з закордону, які допомагають нашій армії донатами - однак хєр там - ніде немає марок у продажу. Сподіваюсь, з новою серією все буде добре
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19.05.2022 16:23 Ответить
Ну... Думаю, якби їх було стільки завгодно то вони б втрачали свою популярність...
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19.05.2022 16:25 Ответить
Себто, ви не могли б, вистоявши півдня і купивши марку собі, дружині, куму, трьом дітям, чотирьом дітям кума, пі так далі і так далі, парить потім їх на олх по 10000 за марочку? Ви про це?

Якщо коротко, скотиняки-перекупи, то щоб ви здохли, разом з дебільним директором укрпошти.
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19.05.2022 16:28 Ответить
Я реально хотел всего две марки! Я не знал про большую и маленькую марку и тем более был в шоке от куйни что сделала омелянская - километровые очереди на улицах ,когда идут обстрелы городов, лживая брехня про интернет магазин в течении двух недель, и что всем все хватит, а потом упавшая розетка.... Омеленская слила все своим барыгам и развела десятки, если не тысячи ,людей.
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19.05.2022 16:38 Ответить
Ну у меня получилось взять марки через интернет магазин Укрпочты. С трудом, но получилось. Никому из знакомых не удалось. Не думаю, что это развод. Просто ни одна сеть в Украине не рассчитана на такое количество запросов.
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19.05.2022 16:51 Ответить
они итак утратят , это не раритет а символика , при тираже в несколько миллионов штук она не может стоит дорого, другое дело , что из нее сделали ,, раритет,, , через пол года она по номиналу ни кому не нужна будет , кто первый - тот наварил , это уже проходили .
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19.05.2022 16:30 Ответить
А ни куя! Стандартный тираж у них 100000-200000 ,#Корабль# был 500000, то что разницы нет ? Еслиб и 2 и 3 миллиона напечатали ,то популярности бы не утратила!
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19.05.2022 16:32 Ответить
500 000 и 500 000 ..ошибся..
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19.05.2022 16:41 Ответить
На самом деле тираж был немаленький - 1 млн штук. Марку же заказывали до потопления корабля, поэтому никто не знал, что спрос будет таким высоким. Кто купил, тот выиграл.
Тираж этой марки будет 5 млн штук. Так что теоретически должно хватить всем. К тому же получается, что здесь на листе будет 3 марки (если смотреть на приведенную в статье картинку).
Для сравнения недавно поляки выпустили марку "президент Зеленский" тиражом 1000 штук. Марка страшненькая, к историческим событиям не привязана, а стоимость листа составлял около 30 тысяч гривен на наши деньги. А лист "корабля" вы и сейчас можете купить на ОЛХ тысяч за 7-8.
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19.05.2022 16:42 Ответить
Уже б вставляв посилання на свою олх-сторінку, не соромся, довбаний перекупе.
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19.05.2022 16:49 Ответить
Придурок, я купил себе 2 листа, которые продавать не собираюсь.
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19.05.2022 16:53 Ответить
хоть спросто заробляэ грубі мародьорні грошики на марочках... як завжди, скажуть що дддс атака, а самі кому треба продадуть ))
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19.05.2022 16:28 Ответить
Я прийшов, ii нема..
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19.05.2022 16:29 Ответить
Омелянская иди в сраку!!
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19.05.2022 16:29 Ответить
Та почекайте ви з новим тиражем! Бариги ще попередні наклади не розпродали.
На "Olx" та "Ізі" шустрі поцанюрікі штовхають ці марки за 10000 грн.

https://izi.ua/uk/p-47025567-marka-simvol-protistoyannya-********
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19.05.2022 16:33 Ответить
в 5 млн примірників - це в два рази більше, ніж перша - что это за куйня ,тех всего было 1 000 000!! сколько они ******* будут?!
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19.05.2022 16:40 Ответить
Возможно, у них с математикой проблемы . К тому же там на листах было по 6 марок, а здесь я вижу 3 (хотя я не знаю точно - есть вариант, что они картинку тоже за марку считают).
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19.05.2022 17:03 Ответить
Мультик, хто не бачив: https://youtu.be/A_yQLYLiSGQ
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19.05.2022 18:58 Ответить
Мафію смілянського потрібно посадити за грати.
Укрпошта взагалі не працює.
Зібралась шайка алкашів і лодарів.
Посилку затирають,займаються мафією .
Вся пи...дота укрпошти добре наживається в військовий час на цих марках і конвертах.
Цю мафію смілянського потрібно вже давно засунути за грати.
Одним словом скоти,гниль, падаль.
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21.05.2022 07:32 Ответить
Hay tse bude investytsiya v Ukrposhtu, shchob vony potim konkuruvaly z Novoyu Poshtoyu i bula nyzka tsina.
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28.07.2022 13:44 Ответить
 
 