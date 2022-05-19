Новую марку с кораблем начнут продавать в понедельник, - Укрпочта
"Укрпочта" начнет 23 мая продажу новой марки "Русскій воєнний корабль... всьо!".
Об этом сообщил в фейсбуке гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский, передает Цензор.НЕТ.
"23 мая мы празднуем День морской пехоты Украины. Так совпало, что на этот день приходится 40 дней с момента "трагической" гибели российского крейсера "Москва" - значит двойной праздник. Поэтому именно 23 мая Укрпочта выпустит марку "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!" и начнет ее продажу", – написал он.
Время и все детали продаж обещают объявить накануне – вечером в воскресенье, 22 мая.
Новая марка выйдет тиражом в 5 млн экземпляров – это в два раза больше, чем первая. Ее будут продавать в более чем 1500 отделениях "Укрпочты", в том числе и в райцентрах.
"В первую неделю 1 миллион марок будет направлен именно в отделение. На следующей неделе еще 1 миллион и т.п. Лимит – 2 блока по 3 марки одному покупателю (любого номинала 1+1, 2 одного и т.п.). 1.5 миллиона марок будет продаваться на 5 интернет площадках, в том числе международных, так что ждите приятных сюрпризов. Лимит – тот же самый: 2 блока по заказу", - пишет Смелянский.
Кроме марки, Укрпочта будет продавать футболки, свитшоты, магниты и конверты. Их можно будет заказать онлайн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо коротко, скотиняки-перекупи, то щоб ви здохли, разом з дебільним директором укрпошти.
Тираж этой марки будет 5 млн штук. Так что теоретически должно хватить всем. К тому же получается, что здесь на листе будет 3 марки (если смотреть на приведенную в статье картинку).
Для сравнения недавно поляки выпустили марку "президент Зеленский" тиражом 1000 штук. Марка страшненькая, к историческим событиям не привязана, а стоимость листа составлял около 30 тысяч гривен на наши деньги. А лист "корабля" вы и сейчас можете купить на ОЛХ тысяч за 7-8.
На "Olx" та "Ізі" шустрі поцанюрікі штовхають ці марки за 10000 грн.
https://izi.ua/uk/p-47025567-marka-simvol-protistoyannya-********
Укрпошта взагалі не працює.
Зібралась шайка алкашів і лодарів.
Посилку затирають,займаються мафією .
Вся пи...дота укрпошти добре наживається в військовий час на цих марках і конвертах.
Цю мафію смілянського потрібно вже давно засунути за грати.
Одним словом скоти,гниль, падаль.