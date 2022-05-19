Нову марку з кораблем почнуть продавати в понеділок, - Укрпошта

"Укрпошта" розпочне 23 травня продаж нової марки "Русскій воєнний корабль... всьо!".

Про це повідомив у фейсбуці гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.

"23 травня ми святкуємо День морської піхоти України. Такий збіг, що на цей день припадає 40 днів з моменту "трагічної" загибелі російського крейсера "москва" - тож подвійне свято. Тому саме 23 травня Укрпошта випустить марку "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!" і почне її продаж", - написав він.

Час та всі деталі продажу обіцяють оголосити напередодні - ввечері в неділю, 22 травня.

Нова марка вийде накладом в 5 млн примірників - це в два рази більше, ніж перша. Її продаватимуть у більш ніж 1500 відділеннях "Укрпошти", в тому числі й у райцентрах.

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"В перший тиждень 1 мільйон марок буде спрямовано саме у відділення. Наступного тижня ще 1 мільйон і т.п. Ліміт – 2 блоки по 3 марки одному покупцю (будь якого номіналу 1+1, 2 одного і т.п.). 1.5 мільйона марок буде продаватися на 5 інтернет майданчиках, зокрема міжнародних, тож чекайте приємних сюрпризів. Ліміт – той же самий: 2 блоки на замовлення", - пише Смелянський.

Крім марки, Укрпошта також продаватиме футболки, світшоти, магніти та конверти. Їх можна буде замовити онлайн.