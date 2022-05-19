Нову марку з кораблем почнуть продавати в понеділок, - Укрпошта
"Укрпошта" розпочне 23 травня продаж нової марки "Русскій воєнний корабль... всьо!".
Про це повідомив у фейсбуці гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.
"23 травня ми святкуємо День морської піхоти України. Такий збіг, що на цей день припадає 40 днів з моменту "трагічної" загибелі російського крейсера "москва" - тож подвійне свято. Тому саме 23 травня Укрпошта випустить марку "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!" і почне її продаж", - написав він.
Час та всі деталі продажу обіцяють оголосити напередодні - ввечері в неділю, 22 травня.
Нова марка вийде накладом в 5 млн примірників - це в два рази більше, ніж перша. Її продаватимуть у більш ніж 1500 відділеннях "Укрпошти", в тому числі й у райцентрах.
"В перший тиждень 1 мільйон марок буде спрямовано саме у відділення. Наступного тижня ще 1 мільйон і т.п. Ліміт – 2 блоки по 3 марки одному покупцю (будь якого номіналу 1+1, 2 одного і т.п.). 1.5 мільйона марок буде продаватися на 5 інтернет майданчиках, зокрема міжнародних, тож чекайте приємних сюрпризів. Ліміт – той же самий: 2 блоки на замовлення", - пише Смелянський.
Крім марки, Укрпошта також продаватиме футболки, світшоти, магніти та конверти. Їх можна буде замовити онлайн.
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Якщо коротко, скотиняки-перекупи, то щоб ви здохли, разом з дебільним директором укрпошти.
Тираж этой марки будет 5 млн штук. Так что теоретически должно хватить всем. К тому же получается, что здесь на листе будет 3 марки (если смотреть на приведенную в статье картинку).
Для сравнения недавно поляки выпустили марку "президент Зеленский" тиражом 1000 штук. Марка страшненькая, к историческим событиям не привязана, а стоимость листа составлял около 30 тысяч гривен на наши деньги. А лист "корабля" вы и сейчас можете купить на ОЛХ тысяч за 7-8.
На "Olx" та "Ізі" шустрі поцанюрікі штовхають ці марки за 10000 грн.
https://izi.ua/uk/p-47025567-marka-simvol-protistoyannya-********
Укрпошта взагалі не працює.
Зібралась шайка алкашів і лодарів.
Посилку затирають,займаються мафією .
Вся пи...дота укрпошти добре наживається в військовий час на цих марках і конвертах.
Цю мафію смілянського потрібно вже давно засунути за грати.
Одним словом скоти,гниль, падаль.