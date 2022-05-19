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Нову марку з кораблем почнуть продавати в понеділок, - Укрпошта

марка,укрпошта,корабель

"Укрпошта" розпочне 23 травня продаж нової марки "Русскій воєнний корабль... всьо!".

Про це повідомив у фейсбуці гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.

"23 травня ми святкуємо День морської піхоти України. Такий збіг, що на цей день припадає 40 днів з моменту "трагічної" загибелі російського крейсера "москва" - тож подвійне свято. Тому саме 23 травня Укрпошта випустить марку "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!" і почне її продаж", - написав він.

Час та всі деталі продажу обіцяють оголосити напередодні - ввечері в неділю, 22 травня.

Нова марка вийде накладом в 5 млн примірників - це в два рази більше, ніж перша. Її продаватимуть у більш ніж 1500 відділеннях "Укрпошти", в тому числі й у райцентрах.

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"В перший тиждень 1 мільйон марок буде спрямовано саме у відділення. Наступного тижня ще 1 мільйон і т.п. Ліміт – 2 блоки по 3 марки одному покупцю (будь якого номіналу 1+1, 2 одного і т.п.). 1.5 мільйона марок буде продаватися на 5 інтернет майданчиках, зокрема міжнародних, тож чекайте приємних сюрпризів. Ліміт – той же самий: 2 блоки на замовлення", - пише Смелянський.

Крім марки, Укрпошта також продаватиме футболки, світшоти, магніти та конверти. Їх можна буде замовити онлайн.

Автор: 

Укрпошта (1075) Смілянський (186)


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Топ коментарі
+8
Я реально хотел всего две марки! Я не знал про большую и маленькую марку и тем более был в шоке от куйни что сделала омелянская - километровые очереди на улицах ,когда идут обстрелы городов, лживая брехня про интернет магазин в течении двух недель, и что всем все хватит, а потом упавшая розетка.... Омеленская слила все своим барыгам и развела десятки, если не тысячи ,людей.
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19.05.2022 16:38
+6
Невже так важко випустити стільки марок, скільки потребує ринок?! Хотів прибдати марки, аби розіслати у подарунок друзям з закордону, які допомагають нашій армії донатами - однак хєр там - ніде немає марок у продажу. Сподіваюсь, з новою серією все буде добре
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19.05.2022 16:23
+5
Я прийшов, ii нема..
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19.05.2022 16:29
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марка це про що? про відсутність креативу?чи з перепою хочуть і ще бабла зрубати?
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19.05.2022 16:18 Відповісти
Друге.
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19.05.2022 16:24 Відповісти
Для тебе, креативнений мій, є марки з котиками і зайчиками
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19.05.2022 16:24 Відповісти
Невже так важко випустити стільки марок, скільки потребує ринок?! Хотів прибдати марки, аби розіслати у подарунок друзям з закордону, які допомагають нашій армії донатами - однак хєр там - ніде немає марок у продажу. Сподіваюсь, з новою серією все буде добре
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19.05.2022 16:23 Відповісти
Ну... Думаю, якби їх було стільки завгодно то вони б втрачали свою популярність...
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19.05.2022 16:25 Відповісти
Себто, ви не могли б, вистоявши півдня і купивши марку собі, дружині, куму, трьом дітям, чотирьом дітям кума, пі так далі і так далі, парить потім їх на олх по 10000 за марочку? Ви про це?

Якщо коротко, скотиняки-перекупи, то щоб ви здохли, разом з дебільним директором укрпошти.
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19.05.2022 16:28 Відповісти
Я реально хотел всего две марки! Я не знал про большую и маленькую марку и тем более был в шоке от куйни что сделала омелянская - километровые очереди на улицах ,когда идут обстрелы городов, лживая брехня про интернет магазин в течении двух недель, и что всем все хватит, а потом упавшая розетка.... Омеленская слила все своим барыгам и развела десятки, если не тысячи ,людей.
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19.05.2022 16:38 Відповісти
Ну у меня получилось взять марки через интернет магазин Укрпочты. С трудом, но получилось. Никому из знакомых не удалось. Не думаю, что это развод. Просто ни одна сеть в Украине не рассчитана на такое количество запросов.
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19.05.2022 16:51 Відповісти
они итак утратят , это не раритет а символика , при тираже в несколько миллионов штук она не может стоит дорого, другое дело , что из нее сделали ,, раритет,, , через пол года она по номиналу ни кому не нужна будет , кто первый - тот наварил , это уже проходили .
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19.05.2022 16:30 Відповісти
А ни куя! Стандартный тираж у них 100000-200000 ,#Корабль# был 500000, то что разницы нет ? Еслиб и 2 и 3 миллиона напечатали ,то популярности бы не утратила!
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19.05.2022 16:32 Відповісти
500 000 и 500 000 ..ошибся..
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19.05.2022 16:41 Відповісти
На самом деле тираж был немаленький - 1 млн штук. Марку же заказывали до потопления корабля, поэтому никто не знал, что спрос будет таким высоким. Кто купил, тот выиграл.
Тираж этой марки будет 5 млн штук. Так что теоретически должно хватить всем. К тому же получается, что здесь на листе будет 3 марки (если смотреть на приведенную в статье картинку).
Для сравнения недавно поляки выпустили марку "президент Зеленский" тиражом 1000 штук. Марка страшненькая, к историческим событиям не привязана, а стоимость листа составлял около 30 тысяч гривен на наши деньги. А лист "корабля" вы и сейчас можете купить на ОЛХ тысяч за 7-8.
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19.05.2022 16:42 Відповісти
Уже б вставляв посилання на свою олх-сторінку, не соромся, довбаний перекупе.
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19.05.2022 16:49 Відповісти
Придурок, я купил себе 2 листа, которые продавать не собираюсь.
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19.05.2022 16:53 Відповісти
хоть спросто заробляэ грубі мародьорні грошики на марочках... як завжди, скажуть що дддс атака, а самі кому треба продадуть ))
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19.05.2022 16:28 Відповісти
Я прийшов, ii нема..
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19.05.2022 16:29 Відповісти
Омелянская иди в сраку!!
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19.05.2022 16:29 Відповісти
Та почекайте ви з новим тиражем! Бариги ще попередні наклади не розпродали.
На "Olx" та "Ізі" шустрі поцанюрікі штовхають ці марки за 10000 грн.

https://izi.ua/uk/p-47025567-marka-simvol-protistoyannya-********
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19.05.2022 16:33 Відповісти
в 5 млн примірників - це в два рази більше, ніж перша - что это за куйня ,тех всего было 1 000 000!! сколько они ******* будут?!
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19.05.2022 16:40 Відповісти
Возможно, у них с математикой проблемы . К тому же там на листах было по 6 марок, а здесь я вижу 3 (хотя я не знаю точно - есть вариант, что они картинку тоже за марку считают).
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19.05.2022 17:03 Відповісти
Мультик, хто не бачив: https://youtu.be/A_yQLYLiSGQ
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19.05.2022 18:58 Відповісти
Мафію смілянського потрібно посадити за грати.
Укрпошта взагалі не працює.
Зібралась шайка алкашів і лодарів.
Посилку затирають,займаються мафією .
Вся пи...дота укрпошти добре наживається в військовий час на цих марках і конвертах.
Цю мафію смілянського потрібно вже давно засунути за грати.
Одним словом скоти,гниль, падаль.
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21.05.2022 07:32 Відповісти
Hay tse bude investytsiya v Ukrposhtu, shchob vony potim konkuruvaly z Novoyu Poshtoyu i bula nyzka tsina.
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28.07.2022 13:44 Відповісти
 
 