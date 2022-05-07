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Новини
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Останні примірники марки з "русскім кораблем" розібрали за три хвилини

марка

Навантаження на сайт Rozetka після старту продажу останніх 5 тисяч аркушів із марками з "русскім кораблем" сягало 2500 людей на секунду – за три хвилини продажу марки розібрали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін.

Він зазначив, що сьогодні о 10:00 на Rozetka з’явилися 5 тисяч усім відомих марок з руським кораблем.

"Поставити їх на продаж попросив Ігор Смілянський (генеральний директор Укрпошти - ред.) і ми радо погодилися. Це був залишок великого накладу, за яким стояли багатогодинні черги.

О 10:00 Ігор оголосив про продаж. О 10:03 дві з половиною тисячі людей в СЕКУНДУ робили чекаут на Rozetka, купуючи марки.

2500 людей в 1 секунду оформлювали замовлення. Це навантаження перевищувало навантаження чорної п’ятниці в десятки разів. При тому, що ми спокійно витримуємо мільйони людей на день, мільйон людей на годину ми ще не навчилися", - розповів Чечоткін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрпошта" ввела в обіг марку "Русскій воєнний корабль, іді ... !"

Він продовжив: "Наш IT підняв сайт за годину. Але марок вже не було. Бо їх не було з 10:03. Це викликало і викликає гнів відвідувачів. Мені зрозуміле розчарування, проте хочу сказати, що квитки на прем’єри якого-небудь Гаррі Поттера або на музичні фестивалі типу Коачел продаються іноді за 5-10 хвилин. То що говорити про марку накладом всього 5 тисяч штук, яка стала справжньою легендою, символом нашої країни! Поодиноким користувачам вдалося купити марки протягом години, коли навантаження на системи падало. Але це щасливі винятки".

Чечоткін зазначив, що не бачить інших варіантів, як просили Укрпошту зробити додатковий наклад, бо сам він марку теж купити не встиг.

"І вони обіцяють що нова серія "руський корабель всьо" на п’ять мільйонів вже готується до продажу", - додав він.

Дивіться також: Укрпошта випустить нову марку: "Русскій воєнний корабль .. ВСЬО". ФОТО

Автор: 

корабель (1617) продаж (2289) Укрпошта (1087) Rozetka (29)


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Топ коментарі
+12
Ще таку марку.
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07.05.2022 20:17 Відповісти
+8
В чём проблема напечатать больше марок и больше продать? А выручку передать ВСУ!
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07.05.2022 20:16 Відповісти
+3
БАРЫГИ ЧТО С ОДНОЙ СТОРОНЫ ЧТО СДРУГОЙ!!!МРАЗИ НЕДОДЕЛАННЫЕ!!!ФУ ПОЗОР!!!!ОЧЬКО ЗАКЛЕЙТЕ СЕБЕ И БЛИЗКИМ А ПОТОМ СОТРИТЕ РАЧЬКОМ КАК КАКАЯ ТОНЕТ КОРАБЕЛЬ ПОРАШСКИЙ!!!ФУ ДЫБИЛИЗМ!!!
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07.05.2022 20:14 Відповісти
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БАРЫГИ ЧТО С ОДНОЙ СТОРОНЫ ЧТО СДРУГОЙ!!!МРАЗИ НЕДОДЕЛАННЫЕ!!!ФУ ПОЗОР!!!!ОЧЬКО ЗАКЛЕЙТЕ СЕБЕ И БЛИЗКИМ А ПОТОМ СОТРИТЕ РАЧЬКОМ КАК КАКАЯ ТОНЕТ КОРАБЕЛЬ ПОРАШСКИЙ!!!ФУ ДЫБИЛИЗМ!!!
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07.05.2022 20:14 Відповісти
А сказать что хотел?
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07.05.2022 21:25 Відповісти
Одни 6арыги бабло карманят под шумок!производители! а другие барыги в 100дорого перепродают!!!Чё не ясно!кому война кому Мать родная!!!БАРЫГАМ!!!
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07.05.2022 22:42 Відповісти
В чём проблема напечатать больше марок и больше продать? А выручку передать ВСУ!
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07.05.2022 20:16 Відповісти
если их выпустят очень большой тираж марка не будет так дорого стоить. это все равно что напечатать денег если не хватает для выплат бюджетникам
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07.05.2022 20:21 Відповісти
А як дорого повинна коштувати ця марка? Мета випуску марки була ж не в тім, аби дати можливість щасливим власникам марки перепродати її в декілька разів дорожче? Тож якщо випустити ще раз такий самий тираж, то мінімум за ту саму ціну Укрпошта його продала б.
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07.05.2022 20:33 Відповісти
Укрпошта уже выпускает (или выпустила) следующую серию таких марок, где блок будет в себя включать в том числе эту марку (но без номинала - т.е. такая себе картинка, как на предыдущей марке). Нормальный же выход из ситуации?
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07.05.2022 23:23 Відповісти
для Укрпошти ця марка коштує по номіналу, а для бариг в десятки більше, тому скільки б не випустили, Укрпошта своє заробить, а бариги ні
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07.05.2022 23:23 Відповісти
тогда менеджент будет не так эффективен!-)
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07.05.2022 20:59 Відповісти
Ще таку марку.
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07.05.2022 20:17 Відповісти
Мені ця навіть більше подобається.
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07.05.2022 20:20 Відповісти
А мені не подобається. Навіщо завітний тризуб бруднити? Це ж "мерзость".
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07.05.2022 23:10 Відповісти
то ж навіщо гнівити БОГА

Замість того

Щоб БОГА Прославляти

прославляють недорозвитки скажені

ординські мати ......
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07.05.2022 20:19 Відповісти
А что такое?кто?БОГ?что это означает?ПУСТОТА!!!
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07.05.2022 22:45 Відповісти
Спочатку у всіх сацт підвис на етапі "корзини". Потім взагалі ліг сайт. А коли піднявся через годину- всі марки "закінчились". Яким чином вони закінчились якщо сайт не працював. Звіздьож
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07.05.2022 20:20 Відповісти
Мне удалось взять блок на предыдущей распродаже - 23-го числа по-моему. С трудом, но удалось. Даже не знаю, как пробился - пробовал купить в тот день реально сотни раз. То же самое пытались сделать супруга и сын из Польши, кум, брат и море знакомых из Киева. Но получилось только у меня. (Да и то не факт, потому что квитанция об оплате и трековый номер есть, а посылки пока до сих пор нет, но надеюсь, что будет). К чему я это? Тогда продали почти 80 тысяч марок, а сегодня 30 тысяч. И пыталась купить эти марки половина земного шарика. Кроме того, это была последняя продажа. Не нужно искать подвох и коррупцию, там где их нет.
Следующую марку они выпускают тиражом в 5 раз больше, соответственно шансов ее купить будет больше, но и ценность марки будет ниже. Хотя лично мне все равно - я хочу серию подобных марок. Если еще выпустят марку с лежащим на дне крейсером и дайверами - и ее попытаюсь взять.
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07.05.2022 23:03 Відповісти
Скоро ці прєдрініматєлі будуть викладати ті марки на сайтах і форумах для колекціонерів, щось залишать на потім. Деякі вже барижать на Olx, бачив особисто.
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07.05.2022 20:23 Відповісти
Удивитесь, но на ОЛХ продают не только марки, но и их цветные ксерокопии - продавцы этого даже не скрывают. А те, что продают марки, продают их по одному блоку. Т.е. все честно. Человек купил блок за 200 грн (грн), а сейчас продает его в 50 раз дороже. Я бы не назвал это барыжничеством. А лет через десять эта марка может стоить еще раз в десять больше - это нормально для такой продукции.
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07.05.2022 22:50 Відповісти
Це ганьба для Укрпошти і всіх до цього сорому з марками дотичних.
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07.05.2022 20:24 Відповісти
не было никаких марок....
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07.05.2022 20:57 Відповісти
Факты

1. В 10:00 Игорь объявил о продаже.

Это ложь

Сообщение о продаже появилось в 10:01

https://t.me/igorsmelyansky/789?single

2. В 10:03 две с половиной тысячи человек в СЕКУНДУ делали ждут на Rozetka, покупая марки.

Это ложь

В 10:02 Розетка показывала, что товар продан

3. Потому что их не было с 10:03

Это ложь

Иногда сайт давал возможность добавить марку в корзину, но не давал оплатить

Также в 10:22 согласно https://t.me/igorsmelyansky/792

Игорь Смелянский утверждает что все работает - т.е. Розетка дала возможность добавить товар в корзину, который как бы был продан в 10:03

4. Чечеткин отметил, что не видит других вариантов, как просили Укрпочту сделать дополнительный тираж, потому что сам он марку тоже купить не успел

Правда

Марку купить не успел, так как мог получить ее от Игоря Смелянского

или за счет отмененных заказов пользователей, которым в течении дня вернули деньги,

за оплаченные марки
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07.05.2022 21:16 Відповісти
Два факта противоречат друг-другу

"Поставить их на продажу попросил Игорь Смелянский (генеральный директор Укрпочты - ред.) и мы с радостью согласились."

"Чечеткин отметил, что не видит других вариантов, как просили Укрпочту сделать дополнительный тираж, потому что сам он марку тоже купить не успел."

Т.е. человек хотел купить марку, знал заранее информацию, где и как будет продаваться марка.

Имел фору в 1 минуту, так как все узнали в 10:01 - а по факту, после соглашения с Игорем.

Имел доступ к внутренним ресурсам Розетки, для быстрого оформления заказа, или уменьшения остатка для будущего заказа.

И не смог купить марки? Или попросить у Игоря?

Верю

Все так и было...
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07.05.2022 21:25 Відповісти
с такою енергією ці торгаші (то не суспільство) могли б петицію до ООН підписати про порятунок людей з Маріуполя....за день додалося з усього світу не більше 200000 на 40 міліонну країну! Хай би як то не були сподівання виключно на диво, але для справжнього суспільства і диво то хоч якийсь шанс. Один на останні тягне старенького вольксвагена на фронт, інше волоче в країну майбаха за 4000000, прозлизнувши у пільгову шпарину, змастившись чужою кров'ю і сльозами, бо смерть це то шу буває з іншими. А на зажаті на миті кошти, воно, "па савєту друзей" купить собі 13й годинник.
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07.05.2022 21:27 Відповісти
Нажаль, шановний, так і є!
Людям смерть і розруха!
Бариганам баблішко і ніштякі...
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19.05.2022 17:02 Відповісти
 
 