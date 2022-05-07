Останні примірники марки з "русскім кораблем" розібрали за три хвилини
Навантаження на сайт Rozetka після старту продажу останніх 5 тисяч аркушів із марками з "русскім кораблем" сягало 2500 людей на секунду – за три хвилини продажу марки розібрали.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін.
Він зазначив, що сьогодні о 10:00 на Rozetka з’явилися 5 тисяч усім відомих марок з руським кораблем.
"Поставити їх на продаж попросив Ігор Смілянський (генеральний директор Укрпошти - ред.) і ми радо погодилися. Це був залишок великого накладу, за яким стояли багатогодинні черги.
О 10:00 Ігор оголосив про продаж. О 10:03 дві з половиною тисячі людей в СЕКУНДУ робили чекаут на Rozetka, купуючи марки.
2500 людей в 1 секунду оформлювали замовлення. Це навантаження перевищувало навантаження чорної п’ятниці в десятки разів. При тому, що ми спокійно витримуємо мільйони людей на день, мільйон людей на годину ми ще не навчилися", - розповів Чечоткін.
Він продовжив: "Наш IT підняв сайт за годину. Але марок вже не було. Бо їх не було з 10:03. Це викликало і викликає гнів відвідувачів. Мені зрозуміле розчарування, проте хочу сказати, що квитки на прем’єри якого-небудь Гаррі Поттера або на музичні фестивалі типу Коачел продаються іноді за 5-10 хвилин. То що говорити про марку накладом всього 5 тисяч штук, яка стала справжньою легендою, символом нашої країни! Поодиноким користувачам вдалося купити марки протягом години, коли навантаження на системи падало. Але це щасливі винятки".
Чечоткін зазначив, що не бачить інших варіантів, як просили Укрпошту зробити додатковий наклад, бо сам він марку теж купити не встиг.
"І вони обіцяють що нова серія "руський корабель всьо" на п’ять мільйонів вже готується до продажу", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Замість того
Щоб БОГА Прославляти
прославляють недорозвитки скажені
ординські мати ......
Следующую марку они выпускают тиражом в 5 раз больше, соответственно шансов ее купить будет больше, но и ценность марки будет ниже. Хотя лично мне все равно - я хочу серию подобных марок. Если еще выпустят марку с лежащим на дне крейсером и дайверами - и ее попытаюсь взять.
1. В 10:00 Игорь объявил о продаже.
Это ложь
Сообщение о продаже появилось в 10:01
https://t.me/igorsmelyansky/789?single
2. В 10:03 две с половиной тысячи человек в СЕКУНДУ делали ждут на Rozetka, покупая марки.
Это ложь
В 10:02 Розетка показывала, что товар продан
3. Потому что их не было с 10:03
Это ложь
Иногда сайт давал возможность добавить марку в корзину, но не давал оплатить
Также в 10:22 согласно https://t.me/igorsmelyansky/792
Игорь Смелянский утверждает что все работает - т.е. Розетка дала возможность добавить товар в корзину, который как бы был продан в 10:03
4. Чечеткин отметил, что не видит других вариантов, как просили Укрпочту сделать дополнительный тираж, потому что сам он марку тоже купить не успел
Правда
Марку купить не успел, так как мог получить ее от Игоря Смелянского
или за счет отмененных заказов пользователей, которым в течении дня вернули деньги,
за оплаченные марки
"Поставить их на продажу попросил Игорь Смелянский (генеральный директор Укрпочты - ред.) и мы с радостью согласились."
"Чечеткин отметил, что не видит других вариантов, как просили Укрпочту сделать дополнительный тираж, потому что сам он марку тоже купить не успел."
Т.е. человек хотел купить марку, знал заранее информацию, где и как будет продаваться марка.
Имел фору в 1 минуту, так как все узнали в 10:01 - а по факту, после соглашения с Игорем.
Имел доступ к внутренним ресурсам Розетки, для быстрого оформления заказа, или уменьшения остатка для будущего заказа.
И не смог купить марки? Или попросить у Игоря?
Верю
Все так и было...
Людям смерть і розруха!
Бариганам баблішко і ніштякі...