Останні примірники марки з "русскім кораблем" розібрали за три хвилини

Навантаження на сайт Rozetka після старту продажу останніх 5 тисяч аркушів із марками з "русскім кораблем" сягало 2500 людей на секунду – за три хвилини продажу марки розібрали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін.

Він зазначив, що сьогодні о 10:00 на Rozetka з’явилися 5 тисяч усім відомих марок з руським кораблем.

"Поставити їх на продаж попросив Ігор Смілянський (генеральний директор Укрпошти - ред.) і ми радо погодилися. Це був залишок великого накладу, за яким стояли багатогодинні черги.

О 10:00 Ігор оголосив про продаж. О 10:03 дві з половиною тисячі людей в СЕКУНДУ робили чекаут на Rozetka, купуючи марки.

2500 людей в 1 секунду оформлювали замовлення. Це навантаження перевищувало навантаження чорної п’ятниці в десятки разів. При тому, що ми спокійно витримуємо мільйони людей на день, мільйон людей на годину ми ще не навчилися", - розповів Чечоткін.

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Він продовжив: "Наш IT підняв сайт за годину. Але марок вже не було. Бо їх не було з 10:03. Це викликало і викликає гнів відвідувачів. Мені зрозуміле розчарування, проте хочу сказати, що квитки на прем’єри якого-небудь Гаррі Поттера або на музичні фестивалі типу Коачел продаються іноді за 5-10 хвилин. То що говорити про марку накладом всього 5 тисяч штук, яка стала справжньою легендою, символом нашої країни! Поодиноким користувачам вдалося купити марки протягом години, коли навантаження на системи падало. Але це щасливі винятки".

Чечоткін зазначив, що не бачить інших варіантів, як просили Укрпошту зробити додатковий наклад, бо сам він марку теж купити не встиг.

"І вони обіцяють що нова серія "руський корабель всьо" на п’ять мільйонів вже готується до продажу", - додав він.

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