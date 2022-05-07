Последние экземпляры марки с "русским кораблем" разобрали за три минуты

Нагрузка на сайт Rozetka после старта продаж последних 5 тысяч листов с марками с "русским кораблем" достигала 2500 человек в секунду – за три минуты продажи марки разобрали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин.

Он отметил, что сегодня в 10:00 на Rozetka появилось 5 тысяч всем известных марок с русским кораблем.

"Поставить их на продажу попросил Игорь Смелянский (генеральный директор Укрпочты – ред.) и мы с радостью согласились. Это был остаток большого тиража, за которым стояли многочасовые очереди.

В 10:00 Игорь объявил о продаже. В 10:03 две с половиной тысячи человек в СЕКУНДУ делали ждут на Rozetka, покупая марки.

2500 человек в 1 секунду оформляли заказ. Эта нагрузка превышала нагрузку черной пятницы в десятки раз. При том, что мы спокойно выдерживаем миллионы людей в день, миллион человек в час мы еще не научились", - рассказал Чечеткин.

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Он продолжил: "Наш IT поднял сайт за час. Но марок уже не было. Потому что их не было с 10:03. Это вызывало и вызывает гнев посетителей. Мне понятно разочарование, однако хочу сказать, что билеты на премьеры какого-нибудь Гарри Поттера или музыкальные фестивали типа Коачел продаются иногда за 5-10 минут. Так что говорить о марке тиражом всего 5 тысяч штук, ставшей настоящей легендой, символом нашей страны! Единичным пользователям удалось купить марки в течение часа, когда нагрузка на системы падала. Но это счастливые исключения.

Чечеткин отметил, что не видит других вариантов, как просили Укрпочту сделать дополнительный тираж, потому что сам он марку тоже купить не успел.

"И они обещают, что новая серия "русский корабль всё" на пять миллионов уже готовится к продаже", - добавил он.

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