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Последние экземпляры марки с "русским кораблем" разобрали за три минуты

марка

Нагрузка на сайт Rozetka после старта продаж последних 5 тысяч листов с марками с "русским кораблем" достигала 2500 человек в секунду – за три минуты продажи марки разобрали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин.

Он отметил, что сегодня в 10:00 на Rozetka появилось 5 тысяч всем известных марок с русским кораблем.

"Поставить их на продажу попросил Игорь Смелянский (генеральный директор Укрпочты – ред.) и мы с радостью согласились. Это был остаток большого тиража, за которым стояли многочасовые очереди.

В 10:00 Игорь объявил о продаже. В 10:03 две с половиной тысячи человек в СЕКУНДУ делали ждут на Rozetka, покупая марки.

2500 человек в 1 секунду оформляли заказ. Эта нагрузка превышала нагрузку черной пятницы в десятки раз. При том, что мы спокойно выдерживаем миллионы людей в день, миллион человек в час мы еще не научились", - рассказал Чечеткин.

Читайте: Марка с кораблем была продана на аукционе за 5 млн грн

Он продолжил: "Наш IT поднял сайт за час. Но марок уже не было. Потому что их не было с 10:03. Это вызывало и вызывает гнев посетителей. Мне понятно разочарование, однако хочу сказать, что билеты на премьеры какого-нибудь Гарри Поттера или музыкальные фестивали типа Коачел продаются иногда за 5-10 минут. Так что говорить о марке тиражом всего 5 тысяч штук, ставшей настоящей легендой, символом нашей страны! Единичным пользователям удалось купить марки в течение часа, когда нагрузка на системы падала. Но это счастливые исключения.

Чечеткин отметил, что не видит других вариантов, как просили Укрпочту сделать дополнительный тираж, потому что сам он марку тоже купить не успел.

"И они обещают, что новая серия "русский корабль всё" на пять миллионов уже готовится к продаже", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Укрпочта выпустит новую марку: "Русский военный корабль.. ВСЕ!". ФОТО

корабль (2046) продажа (484) Укрпочта (311) Rozetka (6)


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Топ комментарии
+12
Ще таку марку.
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07.05.2022 20:17 Ответить
+8
В чём проблема напечатать больше марок и больше продать? А выручку передать ВСУ!
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07.05.2022 20:16 Ответить
+3
БАРЫГИ ЧТО С ОДНОЙ СТОРОНЫ ЧТО СДРУГОЙ!!!МРАЗИ НЕДОДЕЛАННЫЕ!!!ФУ ПОЗОР!!!!ОЧЬКО ЗАКЛЕЙТЕ СЕБЕ И БЛИЗКИМ А ПОТОМ СОТРИТЕ РАЧЬКОМ КАК КАКАЯ ТОНЕТ КОРАБЕЛЬ ПОРАШСКИЙ!!!ФУ ДЫБИЛИЗМ!!!
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07.05.2022 20:14 Ответить
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БАРЫГИ ЧТО С ОДНОЙ СТОРОНЫ ЧТО СДРУГОЙ!!!МРАЗИ НЕДОДЕЛАННЫЕ!!!ФУ ПОЗОР!!!!ОЧЬКО ЗАКЛЕЙТЕ СЕБЕ И БЛИЗКИМ А ПОТОМ СОТРИТЕ РАЧЬКОМ КАК КАКАЯ ТОНЕТ КОРАБЕЛЬ ПОРАШСКИЙ!!!ФУ ДЫБИЛИЗМ!!!
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07.05.2022 20:14 Ответить
А сказать что хотел?
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07.05.2022 21:25 Ответить
Одни 6арыги бабло карманят под шумок!производители! а другие барыги в 100дорого перепродают!!!Чё не ясно!кому война кому Мать родная!!!БАРЫГАМ!!!
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07.05.2022 22:42 Ответить
В чём проблема напечатать больше марок и больше продать? А выручку передать ВСУ!
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07.05.2022 20:16 Ответить
если их выпустят очень большой тираж марка не будет так дорого стоить. это все равно что напечатать денег если не хватает для выплат бюджетникам
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07.05.2022 20:21 Ответить
А як дорого повинна коштувати ця марка? Мета випуску марки була ж не в тім, аби дати можливість щасливим власникам марки перепродати її в декілька разів дорожче? Тож якщо випустити ще раз такий самий тираж, то мінімум за ту саму ціну Укрпошта його продала б.
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07.05.2022 20:33 Ответить
Укрпошта уже выпускает (или выпустила) следующую серию таких марок, где блок будет в себя включать в том числе эту марку (но без номинала - т.е. такая себе картинка, как на предыдущей марке). Нормальный же выход из ситуации?
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07.05.2022 23:23 Ответить
для Укрпошти ця марка коштує по номіналу, а для бариг в десятки більше, тому скільки б не випустили, Укрпошта своє заробить, а бариги ні
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07.05.2022 23:23 Ответить
тогда менеджент будет не так эффективен!-)
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07.05.2022 20:59 Ответить
Ще таку марку.
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07.05.2022 20:17 Ответить
Мені ця навіть більше подобається.
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07.05.2022 20:20 Ответить
А мені не подобається. Навіщо завітний тризуб бруднити? Це ж "мерзость".
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07.05.2022 23:10 Ответить
то ж навіщо гнівити БОГА

Замість того

Щоб БОГА Прославляти

прославляють недорозвитки скажені

ординські мати ......
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07.05.2022 20:19 Ответить
А что такое?кто?БОГ?что это означает?ПУСТОТА!!!
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07.05.2022 22:45 Ответить
Спочатку у всіх сацт підвис на етапі "корзини". Потім взагалі ліг сайт. А коли піднявся через годину- всі марки "закінчились". Яким чином вони закінчились якщо сайт не працював. Звіздьож
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07.05.2022 20:20 Ответить
Мне удалось взять блок на предыдущей распродаже - 23-го числа по-моему. С трудом, но удалось. Даже не знаю, как пробился - пробовал купить в тот день реально сотни раз. То же самое пытались сделать супруга и сын из Польши, кум, брат и море знакомых из Киева. Но получилось только у меня. (Да и то не факт, потому что квитанция об оплате и трековый номер есть, а посылки пока до сих пор нет, но надеюсь, что будет). К чему я это? Тогда продали почти 80 тысяч марок, а сегодня 30 тысяч. И пыталась купить эти марки половина земного шарика. Кроме того, это была последняя продажа. Не нужно искать подвох и коррупцию, там где их нет.
Следующую марку они выпускают тиражом в 5 раз больше, соответственно шансов ее купить будет больше, но и ценность марки будет ниже. Хотя лично мне все равно - я хочу серию подобных марок. Если еще выпустят марку с лежащим на дне крейсером и дайверами - и ее попытаюсь взять.
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07.05.2022 23:03 Ответить
Скоро ці прєдрініматєлі будуть викладати ті марки на сайтах і форумах для колекціонерів, щось залишать на потім. Деякі вже барижать на Olx, бачив особисто.
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07.05.2022 20:23 Ответить
Удивитесь, но на ОЛХ продают не только марки, но и их цветные ксерокопии - продавцы этого даже не скрывают. А те, что продают марки, продают их по одному блоку. Т.е. все честно. Человек купил блок за 200 грн (грн), а сейчас продает его в 50 раз дороже. Я бы не назвал это барыжничеством. А лет через десять эта марка может стоить еще раз в десять больше - это нормально для такой продукции.
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07.05.2022 22:50 Ответить
Це ганьба для Укрпошти і всіх до цього сорому з марками дотичних.
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07.05.2022 20:24 Ответить
не было никаких марок....
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07.05.2022 20:57 Ответить
Факты

1. В 10:00 Игорь объявил о продаже.

Это ложь

Сообщение о продаже появилось в 10:01

https://t.me/igorsmelyansky/789?single

2. В 10:03 две с половиной тысячи человек в СЕКУНДУ делали ждут на Rozetka, покупая марки.

Это ложь

В 10:02 Розетка показывала, что товар продан

3. Потому что их не было с 10:03

Это ложь

Иногда сайт давал возможность добавить марку в корзину, но не давал оплатить

Также в 10:22 согласно https://t.me/igorsmelyansky/792

Игорь Смелянский утверждает что все работает - т.е. Розетка дала возможность добавить товар в корзину, который как бы был продан в 10:03

4. Чечеткин отметил, что не видит других вариантов, как просили Укрпочту сделать дополнительный тираж, потому что сам он марку тоже купить не успел

Правда

Марку купить не успел, так как мог получить ее от Игоря Смелянского

или за счет отмененных заказов пользователей, которым в течении дня вернули деньги,

за оплаченные марки
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07.05.2022 21:16 Ответить
Два факта противоречат друг-другу

"Поставить их на продажу попросил Игорь Смелянский (генеральный директор Укрпочты - ред.) и мы с радостью согласились."

"Чечеткин отметил, что не видит других вариантов, как просили Укрпочту сделать дополнительный тираж, потому что сам он марку тоже купить не успел."

Т.е. человек хотел купить марку, знал заранее информацию, где и как будет продаваться марка.

Имел фору в 1 минуту, так как все узнали в 10:01 - а по факту, после соглашения с Игорем.

Имел доступ к внутренним ресурсам Розетки, для быстрого оформления заказа, или уменьшения остатка для будущего заказа.

И не смог купить марки? Или попросить у Игоря?

Верю

Все так и было...
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07.05.2022 21:25 Ответить
с такою енергією ці торгаші (то не суспільство) могли б петицію до ООН підписати про порятунок людей з Маріуполя....за день додалося з усього світу не більше 200000 на 40 міліонну країну! Хай би як то не були сподівання виключно на диво, але для справжнього суспільства і диво то хоч якийсь шанс. Один на останні тягне старенького вольксвагена на фронт, інше волоче в країну майбаха за 4000000, прозлизнувши у пільгову шпарину, змастившись чужою кров'ю і сльозами, бо смерть це то шу буває з іншими. А на зажаті на миті кошти, воно, "па савєту друзей" купить собі 13й годинник.
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07.05.2022 21:27 Ответить
Нажаль, шановний, так і є!
Людям смерть і розруха!
Бариганам баблішко і ніштякі...
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19.05.2022 17:02 Ответить
 
 