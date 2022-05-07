Последние экземпляры марки с "русским кораблем" разобрали за три минуты
Нагрузка на сайт Rozetka после старта продаж последних 5 тысяч листов с марками с "русским кораблем" достигала 2500 человек в секунду – за три минуты продажи марки разобрали.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин.
Он отметил, что сегодня в 10:00 на Rozetka появилось 5 тысяч всем известных марок с русским кораблем.
"Поставить их на продажу попросил Игорь Смелянский (генеральный директор Укрпочты – ред.) и мы с радостью согласились. Это был остаток большого тиража, за которым стояли многочасовые очереди.
В 10:00 Игорь объявил о продаже. В 10:03 две с половиной тысячи человек в СЕКУНДУ делали ждут на Rozetka, покупая марки.
2500 человек в 1 секунду оформляли заказ. Эта нагрузка превышала нагрузку черной пятницы в десятки раз. При том, что мы спокойно выдерживаем миллионы людей в день, миллион человек в час мы еще не научились", - рассказал Чечеткин.
Он продолжил: "Наш IT поднял сайт за час. Но марок уже не было. Потому что их не было с 10:03. Это вызывало и вызывает гнев посетителей. Мне понятно разочарование, однако хочу сказать, что билеты на премьеры какого-нибудь Гарри Поттера или музыкальные фестивали типа Коачел продаются иногда за 5-10 минут. Так что говорить о марке тиражом всего 5 тысяч штук, ставшей настоящей легендой, символом нашей страны! Единичным пользователям удалось купить марки в течение часа, когда нагрузка на системы падала. Но это счастливые исключения.
Чечеткин отметил, что не видит других вариантов, как просили Укрпочту сделать дополнительный тираж, потому что сам он марку тоже купить не успел.
"И они обещают, что новая серия "русский корабль всё" на пять миллионов уже готовится к продаже", - добавил он.
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Замість того
Щоб БОГА Прославляти
прославляють недорозвитки скажені
ординські мати ......
Следующую марку они выпускают тиражом в 5 раз больше, соответственно шансов ее купить будет больше, но и ценность марки будет ниже. Хотя лично мне все равно - я хочу серию подобных марок. Если еще выпустят марку с лежащим на дне крейсером и дайверами - и ее попытаюсь взять.
1. В 10:00 Игорь объявил о продаже.
Это ложь
Сообщение о продаже появилось в 10:01
https://t.me/igorsmelyansky/789?single
2. В 10:03 две с половиной тысячи человек в СЕКУНДУ делали ждут на Rozetka, покупая марки.
Это ложь
В 10:02 Розетка показывала, что товар продан
3. Потому что их не было с 10:03
Это ложь
Иногда сайт давал возможность добавить марку в корзину, но не давал оплатить
Также в 10:22 согласно https://t.me/igorsmelyansky/792
Игорь Смелянский утверждает что все работает - т.е. Розетка дала возможность добавить товар в корзину, который как бы был продан в 10:03
4. Чечеткин отметил, что не видит других вариантов, как просили Укрпочту сделать дополнительный тираж, потому что сам он марку тоже купить не успел
Правда
Марку купить не успел, так как мог получить ее от Игоря Смелянского
или за счет отмененных заказов пользователей, которым в течении дня вернули деньги,
за оплаченные марки
"Поставить их на продажу попросил Игорь Смелянский (генеральный директор Укрпочты - ред.) и мы с радостью согласились."
"Чечеткин отметил, что не видит других вариантов, как просили Укрпочту сделать дополнительный тираж, потому что сам он марку тоже купить не успел."
Т.е. человек хотел купить марку, знал заранее информацию, где и как будет продаваться марка.
Имел фору в 1 минуту, так как все узнали в 10:01 - а по факту, после соглашения с Игорем.
Имел доступ к внутренним ресурсам Розетки, для быстрого оформления заказа, или уменьшения остатка для будущего заказа.
И не смог купить марки? Или попросить у Игоря?
Верю
Все так и было...
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Бариганам баблішко і ніштякі...