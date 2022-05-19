Польские компании передали Украине 20 вагонов электрооборудования

20 вагонов электрооборудования от польских компаний направлены на восстановление энергетической инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Министерстве энергетики Украины.

Электрическое оборудование, опоры для ЛЭП, трансформаторы, генераторы, силовые кабели, переданные польскими компаниями при содействии Польской ассоциации передачи и распределения электроэнергии, переданы в 7 областей Украины.

"Мы очень благодарны нашим польским коллегам за помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры, разрушенной в результате военной агрессии РФ против Украины. Полученное оборудование, в первую очередь, будет направлено на восстановление электросетей и энергообъектов, которые получили наибольшие повреждения из-за боевых действий", - подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

Две первые партии помощи от польских компаний уже были распределены и переданы операторам систем распределения в Киевской, Одесской, Запорожской, Луганской, Черниговской, Николаевской, Сумской областях. Третья партия сейчас ожидает распределения и передачи в регионы.

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В общей сложности помощь от польских компаний составила более 12,5 тысяч единиц оборудования, включая линейную арматуру, силовые трансформаторы, генераторы резервного питания, более 400 железобетонных опор линий электропередачи, а также более 65 км и 7,3 тонны силового кабеля и проводов.