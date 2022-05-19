Польские компании передали Украине 20 вагонов электрооборудования
20 вагонов электрооборудования от польских компаний направлены на восстановление энергетической инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Министерстве энергетики Украины.
Электрическое оборудование, опоры для ЛЭП, трансформаторы, генераторы, силовые кабели, переданные польскими компаниями при содействии Польской ассоциации передачи и распределения электроэнергии, переданы в 7 областей Украины.
"Мы очень благодарны нашим польским коллегам за помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры, разрушенной в результате военной агрессии РФ против Украины. Полученное оборудование, в первую очередь, будет направлено на восстановление электросетей и энергообъектов, которые получили наибольшие повреждения из-за боевых действий", - подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.
Две первые партии помощи от польских компаний уже были распределены и переданы операторам систем распределения в Киевской, Одесской, Запорожской, Луганской, Черниговской, Николаевской, Сумской областях. Третья партия сейчас ожидает распределения и передачи в регионы.
В общей сложности помощь от польских компаний составила более 12,5 тысяч единиц оборудования, включая линейную арматуру, силовые трансформаторы, генераторы резервного питания, более 400 железобетонных опор линий электропередачи, а также более 65 км и 7,3 тонны силового кабеля и проводов.
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а потім видати їх на підприємства як куплені...
кожен, **** пакунок під особисту відповідальність конкретної особи.
бо паливо дають по 42 грн а вже в нас пропускають через талони
а талони розподіляє той самий підарас з міської ради який до цього обкрадав дербюджет і
на виході маємо талони з під поли від 55 до, **** 125грн за літр.
чому, млять, ще ніхто нікого не застрелив.
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