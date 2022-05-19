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Новости Помощь Украине
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Польские компании передали Украине 20 вагонов электрооборудования

енергетика

20 вагонов электрооборудования от польских компаний направлены на восстановление энергетической инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Министерстве энергетики Украины.

Электрическое оборудование, опоры для ЛЭП, трансформаторы, генераторы, силовые кабели, переданные польскими компаниями при содействии Польской ассоциации передачи и распределения электроэнергии, переданы в 7 областей Украины.

"Мы очень благодарны нашим польским коллегам за помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры, разрушенной в результате военной агрессии РФ против Украины. Полученное оборудование, в первую очередь, будет направлено на восстановление электросетей и энергообъектов, которые получили наибольшие повреждения из-за боевых действий", - подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

Две первые партии помощи от польских компаний уже были распределены и переданы операторам систем распределения в Киевской, Одесской, Запорожской, Луганской, Черниговской, Николаевской, Сумской областях. Третья партия сейчас ожидает распределения и передачи в регионы.

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В общей сложности помощь от польских компаний составила более 12,5 тысяч единиц оборудования, включая линейную арматуру, силовые трансформаторы, генераторы резервного питания, более 400 железобетонных опор линий электропередачи, а также более 65 км и 7,3 тонны силового кабеля и проводов.

Польша (8394) помощь и поддержка (864) Галущенко (257) Минэнерго (362)


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Топ комментарии
+14
Полякам справжнім друзям України-черговий респект....
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19.05.2022 16:33
+5
тепер головна задача пропустити ці прилади через щось
а потім видати їх на підприємства як куплені...
кожен, **** пакунок під особисту відповідальність конкретної особи.
бо паливо дають по 42 грн а вже в нас пропускають через талони
а талони розподіляє той самий підарас з міської ради який до цього обкрадав дербюджет і
на виході маємо талони з під поли від 55 до, **** 125грн за літр.
чому, млять, ще ніхто нікого не застрелив.
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19.05.2022 16:44
+3
dziękuję bardzo

https://ru.odfoundation.eu/content/uploads/2018/04/8652.jpg
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19.05.2022 17:40
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Правила форума Совет форумчан
Полякам справжнім друзям України-черговий респект....
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19.05.2022 16:33 Ответить
тепер головна задача пропустити ці прилади через щось
а потім видати їх на підприємства як куплені...
кожен, **** пакунок під особисту відповідальність конкретної особи.
бо паливо дають по 42 грн а вже в нас пропускають через талони
а талони розподіляє той самий підарас з міської ради який до цього обкрадав дербюджет і
на виході маємо талони з під поли від 55 до, **** 125грн за літр.
чому, млять, ще ніхто нікого не застрелив.
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19.05.2022 16:44 Ответить
причтому по тих талонах ще й не факт, що заправишся
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19.05.2022 17:23 Ответить
Без зрады - никуда. Когда вы уже усретесь от нее... Нахрена частной Ахметовской компании ДТЭК у самих себя воровать. Хоть мозги б включили...
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19.05.2022 19:03 Ответить
Якщо Україна не вистоїть і не розгромить рашистів в Україні, наступна країна в яку будуть залітати по 100 ракет за ніч, буде польща, при цьому шольци і макрони будуть і далі проявляти зтурбованність. Тому наша перемога - це також і мирне небо у польщі.
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19.05.2022 16:53 Ответить
dziękuję bardzo

https://ru.odfoundation.eu/content/uploads/2018/04/8652.jpg
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19.05.2022 17:40 Ответить
Потреба в інженерному обладнанні та будматеріалах колосальна, та буде тільки зростати.
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19.05.2022 19:51 Ответить
Угу, ще й завод Кнауфа розбомбили кажуть.
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19.05.2022 21:02 Ответить
 
 