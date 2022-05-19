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Новини Допомога Україні
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Польські компанії передали Україні 20 вагонів електрообладнання

енергетика

20 вагонів електрообладнання від польських компаній спрямовано на відновлення енергетичної інфраструктури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Міністерстві енергетики України.

Електричне обладнання, опори для ЛЕП, трансформатори, генератори, силові кабелі, які передали польські компанії за сприяння Польської асоціації передачі та розподілу електроенергії, передані у 7 областей України.

"Ми дуже вдячні нашим польським колегам за допомогу у відновлені енергетичної інфраструктури, зруйнованої внаслідок воєнної агресії РФ проти України. Отримане устаткування, в першу чергу, буде спрямовано на відновлення електромереж та енергооб’єктів, які зазнали найбільших ушкоджень через бойові дії", - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Дві перші партії допомоги від польських компаній вже були розподілені та передані операторам систем розподілу в Київській, Одеській, Запорізькій, Луганській, Чернігівській, Миколаївській, Сумській областях. Третя партія зараз очікує на розподіл та передачу в регіони.

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В цілому допомога від польських компаній становить понад 12,5 тисяч одиниць обладнання, включаючи лінійну арматуру, силові трансформатори, генератори резервного живлення, понад 400 залізобетонних опор ліній електропередачі, а також понад 65 км та 7,3 тонн силового кабелю і проводів.

Польща (8472) допомога і підтримка (1155) Галущенко (528) Міненерго (1398)


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Топ коментарі
+14
Полякам справжнім друзям України-черговий респект....
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19.05.2022 16:33
+5
тепер головна задача пропустити ці прилади через щось
а потім видати їх на підприємства як куплені...
кожен, **** пакунок під особисту відповідальність конкретної особи.
бо паливо дають по 42 грн а вже в нас пропускають через талони
а талони розподіляє той самий підарас з міської ради який до цього обкрадав дербюджет і
на виході маємо талони з під поли від 55 до, **** 125грн за літр.
чому, млять, ще ніхто нікого не застрелив.
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19.05.2022 16:44
+3
dziękuję bardzo

https://ru.odfoundation.eu/content/uploads/2018/04/8652.jpg
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19.05.2022 17:40
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Полякам справжнім друзям України-черговий респект....
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19.05.2022 16:33 Відповісти
тепер головна задача пропустити ці прилади через щось
а потім видати їх на підприємства як куплені...
кожен, **** пакунок під особисту відповідальність конкретної особи.
бо паливо дають по 42 грн а вже в нас пропускають через талони
а талони розподіляє той самий підарас з міської ради який до цього обкрадав дербюджет і
на виході маємо талони з під поли від 55 до, **** 125грн за літр.
чому, млять, ще ніхто нікого не застрелив.
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19.05.2022 16:44 Відповісти
причтому по тих талонах ще й не факт, що заправишся
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19.05.2022 17:23 Відповісти
Без зрады - никуда. Когда вы уже усретесь от нее... Нахрена частной Ахметовской компании ДТЭК у самих себя воровать. Хоть мозги б включили...
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19.05.2022 19:03 Відповісти
Якщо Україна не вистоїть і не розгромить рашистів в Україні, наступна країна в яку будуть залітати по 100 ракет за ніч, буде польща, при цьому шольци і макрони будуть і далі проявляти зтурбованність. Тому наша перемога - це також і мирне небо у польщі.
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19.05.2022 16:53 Відповісти
dziękuję bardzo

https://ru.odfoundation.eu/content/uploads/2018/04/8652.jpg
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19.05.2022 17:40 Відповісти
Потреба в інженерному обладнанні та будматеріалах колосальна, та буде тільки зростати.
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19.05.2022 19:51 Відповісти
Угу, ще й завод Кнауфа розбомбили кажуть.
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19.05.2022 21:02 Відповісти
 
 