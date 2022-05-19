Польські компанії передали Україні 20 вагонів електрообладнання
20 вагонів електрообладнання від польських компаній спрямовано на відновлення енергетичної інфраструктури.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Міністерстві енергетики України.
Електричне обладнання, опори для ЛЕП, трансформатори, генератори, силові кабелі, які передали польські компанії за сприяння Польської асоціації передачі та розподілу електроенергії, передані у 7 областей України.
"Ми дуже вдячні нашим польським колегам за допомогу у відновлені енергетичної інфраструктури, зруйнованої внаслідок воєнної агресії РФ проти України. Отримане устаткування, в першу чергу, буде спрямовано на відновлення електромереж та енергооб’єктів, які зазнали найбільших ушкоджень через бойові дії", - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.
Дві перші партії допомоги від польських компаній вже були розподілені та передані операторам систем розподілу в Київській, Одеській, Запорізькій, Луганській, Чернігівській, Миколаївській, Сумській областях. Третя партія зараз очікує на розподіл та передачу в регіони.
В цілому допомога від польських компаній становить понад 12,5 тисяч одиниць обладнання, включаючи лінійну арматуру, силові трансформатори, генератори резервного живлення, понад 400 залізобетонних опор ліній електропередачі, а також понад 65 км та 7,3 тонн силового кабелю і проводів.
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кожен, **** пакунок під особисту відповідальність конкретної особи.
бо паливо дають по 42 грн а вже в нас пропускають через талони
а талони розподіляє той самий підарас з міської ради який до цього обкрадав дербюджет і
на виході маємо талони з під поли від 55 до, **** 125грн за літр.
чому, млять, ще ніхто нікого не застрелив.
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